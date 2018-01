Strategija ruralnog razvoja BiH – prvi korak prema fondovima EU

Vijeće ministara BiH usvojilo je jednoglasno Strategiju ruralnog razvoja. Vlada Republike Srpske posljedjeg dana stare godine dostavila je pozitivno mišljenje na strateški plan ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine, čime su stvoreni uslovi za jednoglasno usvajanje strategije.

BiH je jedina zemlja koja nije mogla povlačiti nepovratna sredstva iz pretpristupnih EU fondova jer nije imala usvojenu Strategiju. Nedavno je i evropski komesar za proširenje i politiku susjedstva Johannes Hahn kazao da bez usvojene Strategije nema nastavka evropskog puta Bosne i Hercegovine.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović objasnio je da je Strategija ruralnog razvoja važna jer bez nje Bosna i Hercegovina ne bi mogla dobiti novac iz pretpristupnih fondova Evropske unije, što je oko 30 miliona eura godišnje.

Šarović podsjeća da su potsticaji za poljoprivredu u BiH minimalni i ne isplaćuju se redovno, a sa ovim sredstvima od EU mogao bi biti planiran i razvoj poljoprivrednog sektora. No, strategija nije sačinjena samo zbog toga, ona je ustvari pregled trenutnog stanja u Bosni i Hercegovini, kaže Šarović.

„Statički plan u sebi sadrži skoro sve potrebne elemente postojećeg stanja, ali i planove za naredne četiri godine. Ne služi samo za programiranje za IPA-u, odnosno za pretpristupne fondove, već je to naš, domaći dokument koji će jednim dijelom poslužiti i da budemo dio plana za povlačenje sredstava iz pretpristupnih fondova. Pred nama je dug put da Bosna i Hercegovina i poljoprivredni sektor budu dio ili da se približe standardima poljoprivredne politike Evropske unije, što jeste namjera ovog dokumenta. Dug je put do toga, ali smo, po meni, učinili prvi i najvažniji korak", navodi ovaj ministar u Vladi BiH

Poljoprivrednici su zadovoljni što je nakon pet godina zastoja napravljen pomak.

„Ja sam sretan i presretan. Tu sam informaciju dobio odmah sa Vijeća ministara. I sretan sam, presretan zbog toga. Makar nešto pozitivno ovdje, pored svih tih naduravanja, prepucavanja oko te strategije koja nam je isto potrebna kao i sve ostalo. Fala bogu da su se spametovali jednom, pa da su nešto završili kako treba", kaže Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH.

Vladimir Usorac iz Udruženja poljoprivrednika RS kaže da je usvajanje Strategije prilika da vlasti razmisle i o oživljavanju sela, makar i uz pomoć sredstava iz evropskih fondova, kako bi usporili migracije stranovništva.

„Sva sredstva, pa i fondovi Evropske unije, koji su nama, nažalost, bili nedostupni, prije svega radi politike, a mi seljaci se ne bavimo politikom, od ove godine će biti dostupni. Ako se ostvari obećanje, dostupnost tih trideset miliona eura, tada bi poljoprivreda u Bosni i Hercegovini trebala da uhvati jedan zamah", smatra Usorac.

On očekuje i nešto povoljnije vremenske prilike.

"Valjda ćemo imati sreće i sa vremenom i sa Bogom, jer do sad smo imali u sedam godina dvije poplave, četiri suše. Valjda bi trebala jedna da bude dobra, rodna godina, i to bi bio spas za poljoprivredu na prostorima Bosne i Hercegovine. Naš problem je iseljavanje stanovništva iz sela ruralnog dijela i to je jedini način da u sela investiramo, da zadržimo stanovništvo. Ako nemate ljude na terenu, ne kontrolišete teritoriju, to onda više nije država", smatra Usorac.

Koliko je Strategija važna govori i činjenica da je u BiH posljednji cjeloviti popis poljoprivrede proveden u okviru poljoprivrednog popisa Jugoslavije 1960. godine. Evropska unija koja svake četiri godine planira budžet za poljoprivredu, ruralni razvoj, sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarnu kontrolu, nije mogla dodijeliti sredstva bez podataka o stanju poljoprivrednog sektora u BiH.

Za razliku od Bosne i Hercegovine, susjedi su davno usvojili strategije i koriste značajna sredstva iz pretpristupnih fondova, objašnjava ministar Šarović.

„Srbija kroz pretpristupne fondove, kao zemlja kandidat, povlači na godišnjem nivou 175 miliona eura. Mogućnost Bosne i Hercegovine sada je 30 miliona, jer nema ni kandidatski status. Ukoliko bismo taj status obezbijedili, sigurno bismo mogli računati na više sredstava", kaže Šarović.

Strategija je poslana Parlamentu na potvrdu, a predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić se nada brzom usvajanju.

„Očekujem da će ona biti usvojena 17. januara, a odmah poslije toga i na Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.“

Evropska unija očekivala je usvajanje Strategije do kraja 2017. godine. Ministar Šarović se nada da ovo kašnjenje u usvajanju Stategije neće uticati na odluku Evropske unije da Bosni i Hercegovini omogući korištenje sredstava iz pretpristupnih fondova.