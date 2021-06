Dragičević: Ubistvo moga sina moraju riješiti organi BiH, ne RS

"Ovo je historijska presuda, kako za mene i moju porodicu, tako i za grupu ‘Pravda za Davida’. Ovim se jasno potvrđuje da su entitetske vlasti Republike Srpske stale na stranu ubica i zločinaca i ugrozili moje pravo na život, slobodu izražavanja mojih stavova, također, i svih ostalih koji su stali iza mene", kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) Davor Dragičević, komentarišući dan ranije donesenu presudu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (BiH).

Sud je u presudi utvrdio da su Davoru Dragičeviću, ocu stradalog mladića Davida Dragičevića iz Banje Luke, povrijeđena ljudska prava i osnovne slobode garantovane Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Apelaciju koja je uvažena podnio je prije dvije godine advokat Ifet Feraget, koji zastupa porodicu Dragičević.

RSE: Ustavni sud donio je presudu kojom je utvrđena povreda osnovnog ljudskog prava, prava na život. Zbog čega je značajna ova presuda?

Dragičević: Mislim da su ovom odlukom Ustavnog suda po apelaciji konačno otvorena sva vrata koja su bila zatvorena Tužilaštvu BiH, na čelu sa glavnom tužiteljkom, gospođom Gordanom Tadić, da ima otvorene ruke da se istraži organizovano ubistvo mog sina.

Nadam se da će ova presuda doprinijeti ljudima koji su uz mene da se osjećaju malo lakše, da prodišu. Ovo je potvrda da su bili progonjeni, šikanirani, maltretirani i to od strane institucija koje su trebale stati u zaštitu njihovog prava na život, slobodu govora, slobodu kretanja i slobodu izražavanja.

RSE: Rekli ste da ova odluka otvara sva vrata Tužilaštvu BiH u ovom slučaju. Na koji način, i koliko odluka Ustavnog suda može ubrzati istragu i proces koji se vodi u slučaju ubistva vašeg sina?

Dragičević: Naravno da može, zato što ova odluka pokazuje da entitetske vlasti nisu u skladu sa zakonom i svojim ovlaštenjima vodile istragu o ubistvu mog sina, da uopšte ne vode istragu za organizovano ubistvo mog djeteta, nego vode svoju istragu, sa ciljem zaštite nalogodavaca i ubica Davida Dragičevića.

Nadam se da će uskoro Tužilaštvo BiH pokrenuti određene korake, kao u slučaju Dženan Memić, ali za sada ne bih više detalja iznosio u javnost. Ovaj predmet ne može završiti entitetska vlast, to mora završiti Tužilaštvo BiH i Sud BiH.

Istraga za organizovani kriminal

RSE: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je u aprilu predmete u slučaju Dragičević od Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci i Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske. Rekli ste da imate određene informacije. Kako napreduje istraga i kada se mogu očekivati prvi rezultati?

Dragičević: Ljudi koji rade na mom predmetu u Tužilaštvu BiH imaju moje puno povjerenje, tako da više nekih pojedinosti ne bih iznosio. Iznosio sam ih već više od tri godine što se tiče tužilaštava u Banjaluci i entitetu.

I vidite dokle je to sve dovelo – do prijava protiv mene, do prijava protiv grupe “Pravda za Davida”, mog nasilnog protjerivanja iz Banjaluke. Dovelo je i do mnogobrojnih sudskih procesa protiv pripadnika grupe “Pravda za Davida”, koji su stali za istinu i pravdu, ali sve i jedan sudski proces je završio u našu korist. Tako će, naravno, biti i u budućnosti.

Hronologija slučaja Dragičević David Dragičević nestao je 18. marta 2018. godine, a njegovo tijelo pronađeno je šest dana kasnije na ušću rječice Crkvene u Vrbas, nedaleko od centra Banjaluke. Navodi o njegovom stradanju bili su oprečni. Na prvoj policijskoj konferenciji za novinare od 26. marta 2018. godine navedeno je da se David potukao u noći kad je nestao, potom izvršio pljačku kuće, a nakon svega upao u rijeku Crkvenu uslijed čega se utopio. Tvrdilo se i da je David bio pod uticajem droga i alkohola. Sa inkriminirajućim činjenicama nisu se složili Davidovi roditelji koji su istoga dana došli na Trg Krajine, te su im podršku dali i brojni građani. Nakon druge obdukcije Davidovog tijela 10. aprila smrt je okarakterisana kao nasilna, a kao neposredni uzroci navode se utapanje i krvni podlivi po glavi i tijelu. Sumnju roditelja i građana bude dva obukcijska izvještaja sa različitim vremenima smrti. Davidov otac, Davor Dragičević optužio je najviše funkcionere Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), za umiješanost i ubistvo njegovog sina. Svakodnevna okupljanja građana, pod motom ‘Pravda za Davida’ trajala su do 30. decembra iste godine, nakon čega je policija zabranila proteste. Na banjalučkom Novom groblju 12. marta 2019. godine obavljena je ekshumacija tijela Davida Dragičevića. Davidovim roditeljima izdato je odobrenje kako bi kovčeg sa njegovim posmrtnim ostacima prebacili u austrijski gradić Wiener Neustadt, nedaleko od Beča, gdje je ponovo sahranjen 15. marta. Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, 2. marta 2021. dostavilo je na uvid predmet Dragičević Tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo BiH saopštilo je 14. aprila 2021. godine kako je donijelo odluku o preuzimanju predmeta u vezi s nestankom i smrti Davida Dragičevića, od Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Predmet se, kako su saopštili, odnosi na više osoba "zbog radnji protiv službene dužnosti koje se mogu dovesti u vezu s izvršenjem krivičnog djela protiv života na štetu oštećenog Dragičević Davida, kao i neprijavljivanje krivičnog djela i počinioca, te pomoć počiocu nakon izvršenog krivičnog djela".

Uskoro očekujem odlučne korake Tužilaštva BiH, s napomenom da Tužilaštvo BiH istragu radi za organizovani kriminal.

Kao što je moj advokat Ifet Feraget rekao, samo istragom o istrazi možemo doći do svih onih koji su se drznuli da štite ubice i zločince, da dođemo do nalogodavaca i ubica mog sina Davida.

Nadam se da će biti uskoro, kao i sa slučajem Dženan Memić. Ova dva slučaja će preokrenuti cjelokupnu situaciju, kako u državi, tako u tužilaštvima Bosne i Hercegovine, u čitavom pravosudnom sistemu.

Vrijeme je da dođe pravda za Dženana i Davida, i za sve nas.

RSE: Čime ste bili nezadovoljni kada je riječ o procesima koji su vođeni pred tužilaštvima u Republici Srpskoj?

Dragičević: Nema čim nisam bio nezadovoljan. Vidjeli ste, svi oni koji su bili duboko involvirani u otmicu, idem prvo na otmicu, pa silovanje, mučenje i ubistvo mog sina, su uznapredovali, od najviših funkcionera MUP-a RS, tužilaštva, tako i ostalih.

Vidjeli ste i mediji kako su se ponijeli prema ovom slučaju, vladajući mediji, način na koji su opstruisali sve moguće, način na koji su stavljali mete na čelo, kako meni, tako i svim ljudima koji su me podržavali.

Na kraju krajeva, vidite i sto pedeset sudskih procesa koji se vode protiv građana Republike Srpske koji su stali zajedno sa mnom, samo da tražimo istinu i pravdu za moje dijete.

Ovom odlukom Ustavnog suda otvaraju se vrata za tužbu protiv entitetske vlasti. To će sigurno biti, ali mi nije prioritet. Prvo da se istraži i da se procesuiraju svi koji su učestvovali u ubistvu mog djeteta i da budu osuđeni na adekvatne zatvorske kazne.

Ako vi dozvolite da vam neko ubije dijete i da se ti ljudi na slobodi, u Sarajevu već pet godina, u Banjaluci tri godine, ne možemo pričati ni o kakvoj slobodnoj, ni demokratskoj državi, ni o vladavini prava

RSE: Javno govorite da znate i imate dokaze o počiniocima ubistva vašeg sina, kao i o onima koji su sve zataškavali. Da li ste te dokaze i saznanja predstavili Tužilaštvu BiH?

Dragičević: Ja još nisam iznio svoja saznanja u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, nadam se da ću to zajedno, sa svojim advokatom, Ifetom Feragetom uskoro moći.

Niti je na meni, niti na gospodinu Feragetu da više govorimo imena i nećemo govoriti. To je sad sve na Tužilaštvu BiH, potkrijepljeno dokazima, isto kao u slučaju Memić. Konstrukcije tužilaštva u Banjaluci, okružnog i republičkog, meni ne trebaju.

'Mogu me tužiti koliko hoće'

RSE: Pred Osnovnim sudom u Banjaluci za septembar je zakazano glavno ročište po tužbi protiv vas za klevetu koju su podnijeli ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač i dva bivša visoka funkcionera entitetskog MUP-a Darko Ćulum i Darko Ilić. Njih ste optužili za zataškavanje ubistva vašeg sina. Šta očekujete od tog procesa?

Dragičević: Mislim da u septembru neće doći do tog procesa, da će Tužilaštvo BiH već do septembra iznijeti određene stvari i akcije. Tako da, što se mene tiče, mogu me tužiti koliko god hoće, za duševnu bol ili finansijski nešto tražiti od mene, mene to ne interesuje. Mene interesuje samo konačna pravda za moje dijete, a šta će biti sa mnom, to apsolutno u ovom svemu nije bitno.

Da vam kažem nešto, svi dokumenti postoje, samo trebaju časni i pošteni tužioci da predmet dovedu do kraja. Kao što je Ifet Feraget rekao, za 15 dana i jedan i drugi predmet, i Dženan Memić i David Dragičević su se mogli završiti, da je bilo, moram naglasiti, političke volje.

RSE: U toku je i suđenje pred banjalučkim Osnovnim sudom protiv kriminalističkih tehničara Policijske uprave Banjaluka Mikice Marijanca i Zorana Bošnjaka zbog nestalog donjeg veša nakon obdukcije vašeg sina. Koliko je taj proces važan i u smislu toga što često ističete da je nestali donji veš jedan od ključnih dokaza načina na koji je David Dragičević ubijen?

Dragičević: Za donji veš sam otpočetka pitao, pitao sam na Trgu (Trg Krajine u Banjaluci) Željka Karana (obdukcioni ljekar) da li je moje dijete zadavljeno, pošto imam informacije i znam tačno šta je bilo.

Procesi se ne mogu voditi odvojeno. To je što bi vlasti RS željele, da se za svakog od njih vodi poseban proces, pa da se ovom da tri mjeseca, onom šest mjeseci, ovom dvije godine, kao da je ovaj izgubio stvari, a onaj nešto uradio, namjerno ili ne namjerno… Ne.

Ovo je organizovani zločin. Ovo je organizovani kriminal. Mene s jedne strane raduje da su kazne koje su zaprijećene za organizovani kriminal mnogo veće nego za druga djela.

RSE: Trenutno živite u Austriji. Napustili ste Bosnu i Hercegovinu zbog, kako ste rekli prije dvije godine, pritisaka, hapšenja i prijetnji zbog protesta koje ste organizovali nezadovoljni policijskom istragom u slučaju ubistva vašeg sina. Koliko je teško pratiti procese istrage pred tužilaštvima kada ste van zemlje i da li se sada osjećate sigurno da biste se mogli vratiti u Bosnu i Hercegovinu?

Dragičević: Naravno da nisam siguran. Nije niko od nas siguran, jer već više od tri godine ubice slobodno šetaju u Banjaluci, ubice slobodno rade u MUP-u RS i dalje pokušavajući zastrašiti narod, zataškati zločin.

A što se tiče praćenja, odavde pratim, možda čak i bolje nego dolje i dolazim i do boljih informacija, tako da nisam pod pritiskom. Ovdje mi sigurnost uopšte nije ugrožena. Izdržaću sve ovo dok god se ubice Davida Dragičevića ne privedu pravdi.

'Rješavanjem slučajeva Memić i Dragičević vratilo bi s epovjerenje u institucije'

RSE: Koliko je važno, osim lične istine i pravde, i za Bosnu i Hercegovinu kao društvo u cjelini, da se rasvijetli ubistvo Davida Dragičevića, ali i slučaj ubistva Dženana Memića?

Dragičević: Poslali bi poruku da je Bosna i Hercegovina jedna funkcionalna država u kojoj se vratilo povjerenje u institucije. Institucije su ogledalo jedne države. Vladavina prava je ogledalo jedne države.

Ja sam siguran, ukoliko se ova dva slučaja ne rasvijetle, da neće biti ni napretka, kako u entitetima, tako i u državi BiH, niti evropskog puta.

Samim rješavanjem ova dva slučaja vratilo bi se povjerenje u institucije i građani bi se mogli vratiti normalnom životu i planirati svoj život.

Ako vi dozvolite da vam neko ubije dijete i da se ti ljudi na slobodi, u Sarajevu već pet godina, u Banjaluci tri godine, ne možemo pričati ni o kakvoj slobodnoj, ni demokratskoj državi, ni o vladavini prava.

Nažalost, podsjetiću da ovo nisu dva jedina slučaja. Imate ih u zadnjih 10, 15, 20 godina koliko hoćete. U Banjaluci samo imate ubistva Slaviše Krunića, Nikole Đurovića. Tako i u Sarajevu, Mostaru.

Mislim da je krajnje vrijeme da pokažemo snagu svi zajedno. Nebitna je nacionalnost, partija. Ako smo rođeni svi zajedno jednaki pred zakonom, onda treba tako i da ostanemo.

Ja mislim da je kranje vrijeme za pravdu i za Davida i za Dženana.