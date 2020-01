Tiro: Bolji uslovi za bolji rukomet u BiH

Evropsko prvenstvo u rukometu, koje je počelo 10. januara, prvo je koje se igra u tri države, u novom, proširenom formatu takmičenja, na kojem učestvuju 24 reprezentacije.

Prvi put na ovom takmičenju, nastupila je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja igra u grupi sa Norveškom, Francuskom i Portugalom.

O rukometu, ali i o utakmicama baraža za Evropsko prvenstvo u fudbalu, koje očekuje fudbalsku reprezentaciju BiH, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) govori urednik sportske redakcije u Balkanskom servisu turske novinske agencije Anadolija, novinar Bakir Tiro, koji je i stalni predstavnik BiH u UEFA-inom žiriju za izbor najboljeg sportiste u Evropi.

RSE: Koliko je bitno da selekcija BiH igra na Evropskom prvenstvu u rukometu?

Tiro: Dobra stvar je što se igra u ovom formatu. Pogotovo to odgovara nacijama, kao što smo mi, koja nije baš u vrhu evropskog rukometa, ali svakako pripadamo nekom gornjem domu. Sudeći prema atmosferi koja vlada u našem nacionalnom timu, vjerujem da oni mogu časno i pošteno odigrati svoje prvo evropsko prvenstvo.

Da smo u bilo kojoj drugoj grupi, vjerujem da bi se mogli nadati i eventualnom plasmanu u drugi krug. S obzirom na to da igramo sa Francuskom i Norveškom, pretendentima za zlatnu medalju, žrijeb nas nije mazio, tako da je bitno da se igra što je časnije moguće. Francuska je jedna od najboljih na svijetu.

RSE: Niz je problema koji prate ovu reprezentaciju već godinama. Čini se da ni jedna reprezentacija BiH nije tako kompaktna. Zašto je to tako?

Tiro: Ako postoji recept kako da živimo u ovoj kompleksnoj zemlji, opterećenoj tragičnom bliskom prošlošću, treba ući u svlačionicu rukometne reprezentacije i vidjeti kako ti momci žive. Prije svega to su veliki ljudi, veliki sportisti, ali i istinske patriote ove zemlje. Funkcionišu na normalnoj i tolerantnoj matrici. To je najveća pobjeda sporta u kontekstu rukometne reprezentacije BiH.

Država BiH i svi njeni nivoi vlasti su pokazali pravo lice upravo prema rukometnoj reprezentaciji BiH. Doslovce do zadnjeg trena su ih ostavili na cjedilu. Skupili su se novci, ali uz kvalitetnu pripremu, da imaju iole uslove kao susjedne zemlje Srbija i Hrvatska, mislim da bi naši rukometaši sa ovakvim zajedništvom, jedinstvom i drugarstvom, bilježili daleko bolje rezultate.

Mogu se usuditi reći da kroz koju godinu i jedan selektivan i ozbiljan rad, mogli bi dostići i Hrvatsku i neke uspjehe na tom klupskom planu. Onda bi se i mi jednoga dana mogli nadati završnici velikih takmičenja, svjetskog ili evropskog prvenstva.

Fudbalska šansa Dušana Bajevića

RSE: Ono što nas očekuje, nakon rukometnog prvenstva, jeste prvenstvo u fudbalu. Prvi put od 1976. godine ni jedan tim se neće direktno plasirati na Euro kao domaćin, jer se turnir organizuje u 12 evropskih država. Grupna faza daće 20 učesnika, a preostale četiri će doći kroz doigravanje u okviru Lige nacija. Nadamo se da će Fudbalska reprezentacija BiH biti jedna od te četiri ekipe. U baražne utakmice fudbaleri BiH idu sa novim selektorom, Dušanom Bajevićem. Da li je realno očekivati plasman sa svim ovim izmjenama koje su se desile u proteklom periodu?

Tiro: Jeste. To ne tvrdim samo ja. Mi smo, prema svim parametrima fudbalskih stručnjaka, favorit u diviziji B. Iz prostog razloga što smo odigrali dobro, bili smo jedini prvoplasirani u toj našoj diviziji B. Očekujem da će se ekipa konsolidovati nakon loše 2019. godine. Robert Prosinečki je zasluženo platio ceh otkazom jer nije to bilo to.

Vjerujem i u iskustvo Dušana Bajevića. Mnogi kažu da on dugo nije trener, nekoliko godina nije uopšte u fudbalu. To je tačno, ali on ima jednu drskost, jedan respekt i ovih mlađih, nadolazećih današnjih zvijezda našeg fudbala. Oni moraju cijeniti ono što je on radio i vjerujem da će zavladati svlačionicom. Priča se da bi mogao vratiti Senada Lulića koji bi nam pojačao konkurenciju, koji se prerano oprostio od reprezentacije.

Pokazali smo da smo bolji od Sjeverne Irske, i u Belfastu i na Grbavici. Mislim da sa njima, koliko god nam oni prijetili, ne bi trebali imati većih problema. Ako mi budemo pravi, dolazi duel sa Republikom Irskom ili Slovačkom. Opet smo domaćini. Pred našom publikom, u BiH, mi možemo pobijediti doslovce svaku reprezentaciju svijeta, pa zašto ne bi mogli pobijediti neku od ove dvije reprezentacije.

RSE: Sami ste rekli da gospodin Bajević može zavladati svlačionicom. Čini se da je to najveći problem koji je u javnosti konstatovan u proteklom periodu, da fudbaleri BiH, oni najbolji, nemaju taj autoritet koji bi morali da poštuju i da slušaju. Da li se to može promijeniti?

Tiro: Nije to samo u svlačionici fudbalske reprezentacije BiH. To vam je sada trend u svijetu. Možda je to i razumljivo. Oni su precijenjeni, za prevelike novce igraju i mora se to odraziti negdje. Imaju probleme i veliki klubovi koji ih plaćaju.

Nije samo naša svlačionica sa velikim i prevelikim problemima. Normalno je da je dolazilo i do nekih tenzija, pogotovo kada nema rezultata. Prosinečki je odlično vladao svlačionicom 2018. godine, bila je neka harmonija. Rezultat te drži u igri, rezultat drži dobru atmosferu u svlačionici. Nije ga bilo u prošloj godini.

Ovo može biti dobra injekcija sa Bajevićem. Koliko znam, on je samo v.d. za ove dvije utakmice. Bitno je da se skupimo i da odemo na Evropsko prvenstvo. Ko će nas voditi na Evropskom prvenstvu, da li će to biti Dušan Bajević, sa svojim iskustvom, da li će Savez posegnuti za nekim dugoročnim rješenjem, mlađim selektorom, ostaje da se vidi.

Ako su rukometaši otišli prvi put na Evropsko prvenstvo, nadam se da će i fudbalska reprezentacija u ovoj godini ostvariti prvi istorijski plasman na Evropsko prvenstvo. A tamo, ako odemo, zapamtite, imati ćemo šta da kažemo i nećemo igrati epizodnu ulogu, tim prije što već znamo kakva nam je grupa. Vjerujem da možemo proći dalje.

Ženski sport u goroj situaciji od muškog

RSE: Da se malo osvrnemo i na proteklu godinu. U sportskom smislu nije bila loša, bar za individualne sportiste u BiH. Tu je uspjeh atletičara Amela Tuke, koji je osvojio srebrenu medalju na svjetskom prvenstvu. Tu su i džudašice Larisa Cerić i Azra Dedić, karatista Hamza Turulja. Koliko je to dobro za bh. sport, bar u ovom individualnom smislu?

Tiro: To je odlično, s obzirom na to u kakvim uslovima rade i kakvu podršku imaju od struktura vlasti, sa svih nivoa. Tu bih izuzeo Kanton Sarajevo, koji zaista ima tu svijest i pomaže svojim sportistima na koliko-toliko odgovarajući način.

Da ne bude zabune i nekakvih političkih konotacija, ne samo posljednja Vlada, nego i prethodne. Kanton Sarajevo se tu izdvaja i kada bi svi slijedili primjer Kantona Sarajevo u brizi za sport i sportiste, mislim da bi bili još izraženiji rezultati i u individualnom sportu.

Naši sportisti mogu puno bolje, ali imaju korektne rezultate. Amel Tuka je svjetski etabliran atletičar i možemo se nadati, prvi put se realno nadati, možda i nekoj olimpijskoj medalji, prvoj od nezavisnosti BiH.

RSE: Osim rukometaša, koji su se plasirali na Evropsko prvenstvo, tu su i košarkašice BiH, koje su sjajno započele kvalifikacije. Kako komentarišete njihov nastup, s obzirom na to da ženski sport u BiH, bar za sada, nije tako popularan?

Tiro: Ženski sport je u još goroj finansijskoj situaciji nego muški. Manje je popularan. Naše košarkašice su klasa. To je dokaz, da se i sa malo novca, malo entuzijazma i pozitivne klime, mogu napraviti ogromne stvari. Ogromna stvar je to što su oni pobijedili jednu Rusiju na gostujućem terenu.

Imamo realne šanse da se kvalifikujemo na veliko takmičenje. Vjerujem da će nastaviti u ovom ritmu i vjerujem da će, opet se moram vratiti na tu rak ranu, država Bosna i Hercegovina prepoznati njihov talent i da će im pomoći do kraja kvalifikacija, da nemaju problema da ostvare plasman na završni turnir.