Tim kojem je stalo da BiH uspije

Iako se nisu plasirale na europsko prvenstvo, djevojke iz ženske odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine pokazale su privrženost svojoj zemlji iako ih većina ne živi u BiH nego treniraju, rade i studiraju u drugim europskim zemljama.

Srednjoškolka iz Livna i reprezentativka u odbojci Klaudija Pravdić kaže da je sretna što je dio reprezentacije koju čine djevojke iz svih dijelova BiH.

"Ovo je stvarno super i tu je uvijek podrška u ekipi, na treningu. Kada i ne ide baš najbolje cure su uvijek tu da daju punu motivaciju. Odbojka je sport koji nama mnogo znači. To je naš život na neki način", komentariše Klaudija Pravdić.

Jelena Božić iz Modriče opisala nam je Žensku reprezentaciju Bosne i Hercegovine kao pravi multinacionalni klub i da je upravo to ojačalo njihova prijateljstva.

"Ovo je jedno veliko bogatstvo. Upoznavati druge ljude, drugu vjeru i zajednički proslavljati praznike. Neki dan smo proslavili božić, slavimo i bajrame zajedno. Tu smo kao tim i timski slavimo bez obzira ko je šta i odakle je. Meni je čast što sam među ovim djevojkama, ali naše mogućnosti da ovdje osnujemo porodicu i uspijemo u odbojci i nisu velike. Što se mene tiče, ja svoju budućnost ne vidim u BiH. želim postati samostalna, a to je znak da moram otići odavde", kaže Jelena Božić.

'Kroz sport postajemo jedno cijelo'

Sarajka Iman Isanović trenira u Sloveniji gdje i studira, ali kaže srcem igra za reprezentaciju i rado se vraća u BiH.

"Kroz sport se mi sve ujedinimo i postanemo kao jedno, a to je veoma važno i to je lijepa odlika sporta. Bosna i Hercegovina je sama po sebi specifična zemlja jer ima toliko različitih ljudi. Van sporta je to malo zastrašujuće jer su ljudi nakon rata i svega što se izdešavalo mnogo zatvoreni. Ali nekako kroz sport uvijek pronalazimo način da se svi ujedinimo i postanemo jedno cijelo", navodi Iman Isanović.

Kapitenica reprezentacije BiH Sanja Kojić Đurić živi i trenira u Solunu u Grčkoj. Istaknula je za naš program da iako su reprezentativke iz svih dijelova BiH da su na terenu pravi tim koji kao da je nastao u jednoj kući.

"Mi se slažemo kao da smo bukvalno sestre. Možda zvuči pretjerano kad to kažem, ali stvarno je tako i van terena i u terenu. Međutim, nažalost trebat će još mnogo godina proći da se desi čudo i u ovoj državi pa da se ne gleda politika i da ne dolazi do razmirica koje udaljavaju ljude. Ja kao osoba sam uvijek bila pozitivna i optimistična i nadam se da će se stvari promijeniti na bolje. Ja bih uvijek podržavala da dođe do zajedničkog odnosa u cijeloj zajednici BiH", konstatuje Sanja Kojić Đurić.

'BiH je i vaša država'

Iako ih je samopobjeda nad Rumunijom dijelila od plasmana na Europsko prvenstvo, odbojkašice Bosne i Hercegovine postigle su do sada najbolji rezultat. Njihov trener Goran Nešić također je rekao da ovakva timska igra je upravo i njihova međusobna povezanost i to što im je jednako stalo da BiH uspije.

"To i jeste BiH i na kraju krajeva mogu govoriti o Bosni i Hercegovini od pre rata jer sam živeo i rođen sam u tadašnjoj Jugoslaviji. Bosna je uvek bila nama svima uzor kako tri velika naroda mogu da žive zajedno jako lepo i da se po Sarajevu ta raja, kako su oni samo sebe zvali, bude prava ona raja i pravi drugari, prijatelji i da ta prijateljstva traju i dan danas. Ja poznajem mnoge ljude odbojkaše koji su raznih nacionalnosti i koji su i dan danas u kontaktu i pobratimi su", kaže Nešić.

Nešić, međutim, naglašava da ga osobno smeta što pojedinci koji bi mogli doprinijeti razvoju bosanskohercegovačkog sporta ne doživljavaju ovu zemlju svojom.

"Meni malo smeta što jedan broj devojaka ili jedan broj ljudi jednostavno BiH ne vidi kao svoju državu. Ovo govorim u sportskom smislu, ne govorim i političkim i ideološkim stvarima. Možda je i to jedan od razloga što se pojedine devojke ne odazivaju na poziv Ženske odbojkaške reprezentacije. Prvi put se odazvala Klaudija Pravdić. Inače, mi iz Zapadne Hercegovine do sada nismo imali devojke koje su se odazivale. Ja jesam pozivao, ali nije bilo odziva odatle. Također, ove godine imamo jedan veliki problem, a to je ekipa Jedinstva iz Brčkog. Od šest devojaka koliko sam stavio na spisak nijedna se nije odazvala i ovom prilikom ako me slušaju ili ako će me slušati želim im se zahvaliti što su se do sada odazivale na svaki poziv i da apelujem na njih da je BiH njihova država i da to što se bave odbojkom treba da krunišu time što će igrati za reprezentaciju svoje zemlje", poručuje Nešić.

Djevojke ženske odbojkaške reprezentacije uvjerene su da će, ako nisu odvele reprezentaciju na Europsko prvenstvo, zaigrati na Svjetskom.