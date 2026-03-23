Poteškoće s Maxom, Telegramom i drugim servisima testiraju strpljenje Rusa

WhatsApp se usporava. Telegram je pred blokadom. Vojnici su ljuti. Max, aplikacija za poruke koju podržava država, nameće se svima. Komandanti upozoravaju da Max nije siguran. Obični Rusi pokušavaju ga izbjeći.

A mobilni internet se gasi gotovo svuda, pa u modernoj Moskvi 21. vijeka ne možete pozvati taksi, naručiti dostavu hrane ili čak pogledati online mapu.

U ruskoj prijestonici, koja je potpuno umrežena i digitalno oslonjena na mobilni internet – da ne spominjemo mnoge druge gradove širom zemlje – internet, zajedno s aplikacijama na koje se Rusi oslanjaju u svakodnevnom životu, počinje da otkazuje.

Pitate Kremlj kako se nosi s tim?

"Koristimo fiksne telefonske linije", rekao je portparol Dmitrij Peskov.

Pitate obične Ruse kako se nose s tim?

"Oni imaju auta s posebnim policijskim rotacijama, a mi ne možemo ni pozvati taksi niti iznajmiti auto", rekao je Maksim, koji je zamolio da se navede samo njegovo ime, opisujući široko omražena trepereća svjetla koja koriste državni zvaničnici kako bi izbjegli ozloglašene moskovske gužve.

Ranije ovog mjeseca, rekao je Maksim, zakasnio je na posao dok je putovao iz predgrađa Zelenograda, zbog prekida interneta u centru Moskve.

"Nije bilo nikakvog signala. Pa sam išao prigradskim vozom, zatim metroom, a onda pješačio skoro 2 kilometra do našeg skladišta", rekao je za Sibir.Realii, servis RSE. "Nisam čak mogao platiti ni iznajmljivanje električnog skutera."

Ruski online prostor uzdrman je nizom snažnih turbulencija, od kojih je većina rezultat pokušaja državnih regulatora i glavnih sigurnosnih agencija da uvedu strožu kontrolu nad običnim stanovnicima – nad onim što čitaju, gledaju, dijele, naručuju, kako plaćaju.

Praktično nad svime što rade na internetu.

"Značajan dio Moskovljana navikao je na vrlo udobno iskustvo interneta, navikli su živjeti u ugodnim Telegram kanalima i komunicirati putem vrlo praktične aplikacije. Sada se Moskovljane izbacuje iz tog prilično komfornog okruženja", rekao je ruski sociolog Igor Jakovenko za ruski servis RSE.

"Kremlj pokušava ruski internet pretvoriti u zatvoreni ekosistem, gdje su sve važne usluge kontrolisane i dostupne Saveznoj službi bezbjednosti (FSB)", napisala je komentatorica Marija Kolimčenko u tekstu za berlinski Carnegie Russia Eurasia Center.

"Ako još uvijek postoje strane platforme koje nisu blokirane, to je samo zato što još ne postoji održiva domaća alternativa."

Šta se dešava

Ove međusobno suprotstavljene struje potiču iz niza političkih poteza koje predvodi državni regulator tehnologije Roskomnadzor, uz podršku Kremlja.

Prvi se odnosi na aplikacije za razmjenu poruka.

Već nekoliko godina regulatori rade s liderima ruske tehnološke industrije na izgradnji zamjena za dva najpopularnija servisa za poruke u Rusiji: WhatsApp, u vlasništvu kompanije koja posjeduje Facebook, i Telegram, u vlasništvu Pavela Durova, tehnološkog preduzetnika u egzilu.

Roskomnadzor je postepeno usporavao rad ove dvije aplikacije, čineći ih neupotrebljivim. Agencija preduzima slične korake i prema YouTubeu, najpopularnijoj video platformi u zemlji, u vlasništvu kompanije koja posjeduje Google.

Ruski mediji navode da bi Telegram mogao biti potpuno blokiran u zemlji od 1. aprila.

Istovremeno, vlasti promovišu alternativnu aplikaciju za poruke koju je razvio VK, tehnološki gigant čiji su vodeći izvršni direktori blisko povezani s Kremljom.

Aplikacija, nazvana Messenger Max, predstavljena je prošle godine uz javnu podršku predsjednika Vladimira Putina. Od tada je snažno promovišu državni i provladini mediji.

Lokalne vlasti takođe vrše snažan pritisak da stanovništvo pređe na ovu aplikaciju. Od septembra, svi novi mobilni telefoni kupljeni u Rusiji moraće imati Max unaprijed instaliran. Prošle sedmice jedan moskovski univerzitet najavio je da neće izdati diplome diplomantima osim ako ne instaliraju Max.

"Rusija ograničava pristup Telegramu kako bi natjerala svoje građane da pređu na državnu aplikaciju napravljenu za nadzor i političku cenzuru", rekao je Durov u objavi na X-u prošlog mjeseca.

Ali Rusi pružaju otpor i traže kreativne načine da izbjegnu instaliranje aplikacije na svoje telefone.

Telegram, u međuvremenu, široko koriste ne samo ruski civili nego i vojnici raspoređeni u Ukrajini, kao i takozvani Z blogeri koji koriste Telegram za širenje ratne propagande i prikupljanje novca za sebe i vojne jedinice.

Usporavanje Telegr​ama, dodatno pojačano izvještajima da su komandanti naredili potpuno brisanje aplikacije s telefona vojnika, izazvalo je otvoreno negodovanje među vojnicima i njihovim javnim pristalicama.

"Ko usporava Telegram", rekao je Sergej Mironov, istaknuti poslanik, u oštrom govoru prošlog mjeseca. "Idite na front, u (rat). Momci tamo prolijevaju krv, njihova jedina veza s porodicama i prijateljima je preko Telegrama. Šta radite, idioti? Nazivam stvari pravim imenom. Idioti! Šta radite?"

Još više frustracije izazvala je zabrana ruskih komandanata da vojnici koriste Max na telefonima, pozivajući se na bezbjednosne rizike aplikacije, prema nekoliko istaknutih proratnih Telegram kanala.

"Sva ova kakofonija oko Telegrama je smiješna. Smiješna. Mi jednostavno radimo protiv vlastitog naroda, otežavamo mu život", rekao je Andrej Bezrukov, poznati bivši ruski "uspavani" agent strane obavještajne službe, koji sada predaje na moskovskom univerzitetu.

"Tokom prilično teškog perioda za zemlju, mi pokušavamo, kako da kažem - iznervirati veliki dio našeg stanovništva, koje naravno želi pobjedu (u ratu u Ukrajini) i želi samo najbolje", rekao je u video intervjuu.

Poslanici su u februaru usvojili novi zakon koji daje FSB-u i drugim policijskim i sigurnosnim agencijama ovlaštenje da narede mobilnim operaterima isključenje bilo kojeg korisnika ako je to potrebno.

"Ne možemo se javiti najbližima"

Povrh svega, tu su i prekidi mobilnog interneta, koji su počeli ometati milione Moskovljana oko 6. marta.

U drugim pograničnim regionima, vlasti su privremene prekide pravdale kao neophodne mjere za ometanje ukrajinskih dronova, koji se često oslanjaju na lokalne mobilne mreže za navođenje. Nekoliko dana nakon što su počeli poremećaji u Moskvi, Peskov je rekao da su mjere "u interesu bezbjednosti", ne navodeći detalje.

Neki Rusi su izrazili svoje nezadovoljstvo zbog prekida na Međunarodni dan žena, ostavljajući komentare direktno na VK stranici Roskomnadzora ispod čestitke agencije za praznik, koji se u Rusiji široko obilježava.

"Hvala što ste isključili internet 8. marta - kakav poklon! Ne mogu čak ni kontaktirati voljene da im čestitam", napisao je jedan korisnik.

Ekonomske posljedice prekida bile su značajne, prema listu Kommersant, koji je procijenio gubitke moskovskih biznisa na između 3 i 5 milijardi rubalja (35 do 58 miliona dolara) tokom prvih pet dana prekida. Najteže su pogođeni trgovci na malo, dostavne službe, kurirske službe i servisi za dijeljenje automobila.

Rusi u drugim velikim gradovima već mjesecima doživljavaju prekide mobilnog interneta. Petropavlovsk-Kamčatski, grad na pacifičkoj obali udaljen više od 7.200 kilometara od Ukrajine, prijavio je poremećaje još u junu, kao i Irkutsk u Sibiru, čiji stanovnici nisu imali mnogo razumijevanja za Moskovljane.

"E pa, sada će osjetiti naš bol", rekla je jedna žena iz Irkutska, koja je navela samo ime Natalja.

"U junu su počeli usporavati naš internet, krajem godine je bila potpuna blokada, a sada je situacija takva da može biti blokiran u bilo kojem trenutku, na nekoliko dana ili sedmica", rekla je za Sibir.Realii. "Čak i kada mreža radi, brzina je veoma spora, ne možemo slati video ili audio."

Zbunjenost i frustracije izazvale su ironične reakcije iz Ukrajine, gdje su Telegram, WhatsApp i internet neograničeni.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je ranije bio komičar, iskoristio je priliku da ismijava Putina zbog prekida interneta.

"Ovo je, znate, korak unazad, korak 100 godina nazad", rekao je novinarima prošle sedmice. "Mogli bi uskoro preći na poštanske pošiljke, telegrafe i konje. Takva je to civilizacija. Možda se Putinu to čak i sviđa. Možda se tako ponovo osjeća mladim."