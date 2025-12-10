Rusija planira ograničiti međunarodne telefonske pozive usred digitalnih restrikcija

Usred koraka za proširenje kontrole nad online komunikacijama, ruska vlada je predstavila novi paket mjera digitalne sigurnosti koje bi značajno ograničile dolazne telefonske pozive izvan zemlje.

Zamjenik premijera Dmitrij Grigorenko izjavio je 9. decembra da je vlada pripremila novi paket inicijativa koji uključuje zabranu međunarodnih dolaznih poziva bez pristanka primaoca.

Prema Grigorenku, paket sadrži oko 20 inicijativa usmjerenih na "zaštitu građana od telefonskih i internet prevara". Među predloženim mjerama su obavezno označavanje svih međunarodnih poziva, uvođenje posebnih "dječijih SIM kartica" i strožija ograničenja masovnog izdavanja SIM kartica.

Zvaničnici tvrde da su takvi koraci potrebni kako bi se smanjile velike prevare, posebno one koje uključuju podizanje ukradenih sredstava putem mreža anonimno registrovanih SIM kartica.

Međutim, kritičari kažu da su novi prijedlozi, zajedno s nizom drugih nedavnih ograničenja uvedenih radi ograničavanja ili zabrane komunikacija – uključujući zabranu mnogih društvenih mreža – usmjereni na prekid pristupa nezavisnim izvorima informacija dok se bliži četvrta godišnjica ruske invazije na Ukrajinu.

Međunarodne aplikacije, uključujući WhatsApp, Facebook, Instagram, X, Signal, Viber, Snapchat i platformu za igranje Roblox, blokirane su ili ograničene. Ranije ovog mjeseca, Appleov FaceTime video servis dodan je na listu kada ga je vlada blokirala.

Roskomnadzor je opravdao ove poteze tvrdeći da se usluge koriste za "organizovanje i provođenje terorističkih aktivnosti, regrutovanje počinilaca, te počinjenje prevara i drugih krivičnih djela protiv ruskih građana".

Mnogi koraci za ograničavanje pristupa dolaze nakon što su zvaničnici pokrenuli Max, novu aplikaciju koju je razvila VK, društvena mreža ranije poznata kao VKontakte.

Aktivisti kažu da je Max djelimično modeliran prema kineskoj aplikaciji WeChat. Dodaju da vlada usmjerava korisnike ka korištenju ove aplikacije kako bi mogla nadzirati i kontrolisati kakvom sadržaju Rusi mogu pristupiti.

Kao znak nastojanja vlade da se Max koristi, Ministarstvo za digitalni razvoj, komunikacije i masovne medije (Mintsifry) reklo je za list Kommersant da postepeno ukida prijave putem SMS-a na portal državnih usluga, Gosuslugi, na mobilnim uređajima.

Gosuslugi služi kao glavni digitalni kanal između građana i države u Rusiji.

Koristi se za porezne prijave, medicinske usluge, pravnu dokumentaciju i, nakon nedavne zakonske izmjene, za dostavu elektronskih poziva vojnim regrutnim uredima.

Pristup Gosuslugiju putem pametnog telefona sada će biti moguć isključivo preko aplikacije Max.