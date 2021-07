Incko: Ja sam obavio posao, drugi treba da budu zabrinuti

Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, kome za tri dana prestaje mandat, izjavio je da je on "obavio posao" i da drugi treba da budu zabrinuti.

"Meni je savest čista, pitao sam svoju savest: šta su to evropske tekovine? Evropa je 2008. prihvatila odredbu za sve države Evrope u vezi sa genocidom. Znači, ja nisam doneo odluku da je bio genocid, ko je dobio doživotne, ko su ratni zločinci, ali ja sam to pretvorio u zakon", kazao je Incko, govoreći o zakonu o zabrani negiranja genocida koji je nametnuo pre par dana.



On je ocenio da su reakcije na nametnuti zakon iz Republike Srpske "sasvim očekivane".



"Reakcije iz RS su očekivane, našao sam ovih dana puno starih časopisa, bojkot institucija iz prošlih godina. Ovaj put taj bojkot će biti takav da će se raditi u institucijama, ali da ne odlučuju", kazao je on za regionalnu N1 televiziju.



Dodao je da u avgustu i septembru treba da se donese odluka o budžetu BiH, ali da ne može da proceni da li će srpski predstavnici učestvovati u donošenju odluka.



"Na neki način, sve je u okviru očekivanog", kazao je Incko.

Navodeći da mu je žao što odlazi iz BiH, koja je, kako je rekao, njegov drugi dom, jer je na Balkanu živeo ukupno 24 godine, on je ocenio da je "najcrnji dan" tokom njegovog mandata bio kada su strani tužioci morali napustiti BiH.



"Znao sam da će to imati strašne posledice po pravosuđe, to je najcrnji trenutak tokom mandata. Bilo je i lepih trenutaka. Sećam se 2010. godine, kada smo postigli bezvizni režim za putovanje po Evropi", istakao je on.



Prema njegovim rečima, stvari u BiH bi mnogo bolje funkcionisale da je međunarodna zajednica više angažovana.



Incko je naveo da je međunarodna zajednica ranije imala mnogo uspešnih poteza u BiH, od situacije da je konvertibilna marka najsigurnija na Balkanu, do bh. ličnih karata, koje su, u vreme kada su izrađene, bile najmodernije u regionu.



"BiH je tada bila u prvom planu. Međunarodna zajednica je očekivala da će posle domaće elite to voditi. Međutim, sada imamo šta imamo. Možda će (novi Visoki predstavnik Kristijan) Šmit otvoriti novo poglavlje što se tiče delovanja", kazao je on.

Incko je 23. jula proglasio dopune Krivičnog zakona BiH kojim se zabranjuje negiranje genocida i drugih ratnih zločina. Dopune su zvanično objavljene u Službenom listu BiH 27. jula, što znači da su ova dela od srede, 28. jula i formalno kažnjiva.

Incko je rekao da je nedopustivo da se svaki građanin u BiH ne može kandidovati za svaku poziciju, jer je to diskriminacija.



"Žao mi je svih Jevreja, Roma, manjinskih grupa, svih građana koji vole ovu zemlju, a ne mogu se kandidovati. Svako ko ima pasoš mora se moći kandidovati za svaku funkciju u BiH", kazao je Incko.



BiH još nije sprovela presudu Evropskog suda za ljudska prava, prema kojem i pripadnici "ostalih naroda", a ne samo Bošnjaci, Srbi i Hrvati, koji su konstitutivni narodi u toj državi, imaju pravo da se kandiduju za člana Predsedništva BiH.



Valentin Incko je 2009. imenovan za Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i posle 12 godina svog mandata napušta BiH.



Njega će 1. avgusta na toj funkciji naslediti Nemac Kristijan Šmit.