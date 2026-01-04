Broj žrtava raste dok se protesti nastavljaju širom Irana

Broj poginulih i uhapšenih dodatno je porastao u Iranu dok su protesti izazvani najtežom ekonomskom krizom u zemlji u posljednjih nekoliko godina nastavljeni sedmu noć zaredom 3. januara.

Vođeni bijesom zbog rastućih cijena, inflacije i pada vrijednosti valute, demonstracije su zahvatile Iran nakon što su trgovci u Teheranu ranije ove sedmice stupili u štrajk zbog visokih cijena i ekonomske stagnacije.

Iranski predsjednik Masud Pezeshkian pokušao je smiriti proteste obećavajući "nove odluke" za poboljšanje ekonomije, ali protesti su se ubrzo proširili i na druga, šira društvena pitanja.

Ekonomske teškoće dodatno su pogoršale višegodišnje političke i ekološke krize u Iranu, uključujući ozbiljnu sušu u Teheranu, gradu s oko 10 miliona stanovnika.

Broj žrtava raste

Video snimci objavljeni na internetu, a koje je dobio Radio Farda (Iranski servis RSE) pokazali su da su protesti nastavljeni u iranskim gradovima Teheranu, Jasudžu i Fardisu, dok su požari gorjeli na ulicama Mašhada i Mahalata 3. januara.

Najveći protesti u zemlji u posljednje tri godine doveli su do više smrtnih slučajeva i hapšenja, dok se podaci državnih medija razlikuju od izvještaja organizacija za ljudska prava.

Prema zvaničnim izvještajima, najmanje 12 osoba je poginulo, uključujući pripadnike snaga bezbjednosti, dok organizacija za ljudska prava Hengaw sa sjedištem u Norveškoj navodi da je potvrdila najmanje 17 smrtnih slučajeva od početka protesta.

Američka agencija Human Rights Activists News Agency (HRANA) saopštila je da je najmanje 16 osoba poginulo, a 582 uhapšeno.

"Najmanje 174 lokacije u Iranu bile su poprište protesta, okupljanja na ulicama ili trgovinskih štrajkova u proteklih sedam dana", navodi HRANA u izvještaju objavljenom 3. januara.

"Ovi protesti zabilježeni su u 25 provincija, a tokom tog perioda i 18 univerziteta imalo je studentske protestne aktivnosti", dodaje se.

RSE nije mogao nezavisno potvrditi ove izvještaje.

Teheran i Vašington razmjenjuju prijetnje

Posljednjih dana američki predsjednik Donald Trump i visoki iranski zvaničnici razmjenjuju prijetnje dok demonstracije postaju smrtonosne i nastavljaju da eskaliraju.

Dan nakon što je Trump 2. januara na Truth Socialu napisao da je Vašington "spreman i naoružan" da reaguje ako iranske snage bezbjednosti ubiju još demonstranata, vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Khamenei poslao je prkosan odgovor.

"Važno je da kada čovjek shvati da neprijatelj arogantno pokušava da nametne nešto zemlji, zvaničnicima, vladi i naciji, mora čvrsto stati protiv neprijatelja i pružiti otpor", rekao je Khamenei 3. januara.

Odgovor Teherana Trumpu, koji je poručio da će SAD "priskočiti u pomoć" ako iranske vlasti ubiju "mirne demonstrante, što im je običaj", bio je posebno oštar.

"Američki narod treba da zna – Trump je započeo ovu avanturu. Trebalo bi da vode računa o bezbjednosti svojih vojnika", napisao je Ali Larijani, sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana, na platformi X ranije ove sedmice.

Međutim, Saeed Bashirtash, iranski aktivista u egzilu, rekao je za Radio Farda (RSE) da su takve "prijetnje više blef nego stvarna namjera".

"Iranski narod pozdravlja Trumpovo upozorenje, jer će se osjećati manje ugroženo kada izađu na ulice. To je vrlo pozitivno [jer] islamska republika će biti mnogo opreznija u ubijanju ljudi", rekao je.

Još jedan iranski disident u egzilu, veteran Mehran Barati, rekao je za Radio Farda da, uprkos prkosnom jeziku, postoje "pukotine unutar režima, uključujući Revolucionarnu gardu (IRGC), vojsku i političko rukovodstvo."

U komentarima poslatim Radiju Farda 2. januara, portparol Stejt departmenta rekao je da će Vašington "nastaviti da vrši maksimalni pritisak na režim".

Ova oštra retorika dolazi samo šest mjeseci nakon 12-dnevnog rata u junu, kada su izraelski i američki avioni bombardovali iranska nuklearna i vojna postrojenja.

Trump je 29. decembra ugostio izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u svom rezidencijalnom kompleksu Mar-a-Lago na Floridi, gdje je nagovijestio da bi podržao nove izraelske napade na iranski program balističkih raketa.

Govoreći 4. januara, Netanyahu je rekao da njegova vlada stoji uz narod Irana, dodajući da "je vrlo moguće da smo na pragu trenutka kada iranski narod preuzima svoju sudbinu u svoje ruke".

"Stojimo uz borbu iranskog naroda i njihove težnje za slobodom, pravdom i demokratijom", rekao je Netanyahu na sedmičnom sastanku vlade.

Uz izvještavanje Reutersa i AFP-a