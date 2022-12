Hrvatski sabor nije podržao hrvatsko sudjelovanje u obuci ukrajinskih vojnika

Hrvatski sabor nije odobrio sudjelovanje Hrvatske u europskom projektu obuke ukrajinskih vojnika EUMAM. Vlada nije sakupila potreban 101 glas za dvotrećinsku većinu. Do sada su 22 od 27 članica Europske unije potvrdile svoje sudjelovanje u tom projektu.

Usprkos tome da je dio lijeve opozicije podržao Vladin prijedlog da se Hrvatska uključi u europski projekt obuke ukrajinskih vojnika, svega 97 zastupnika glasalo je za njega, što je bilo manje od potrebne dvotrećinske većine. Protiv su od lijeve oporbe bili zastupnici Socijaldemokratske partije (SDP) i Zeleno-lijeve koalicije, a sa desne opozicije gotovo svi. Za prijedlog su bili zastupnici oporbenih Socijaldemokrati, disidenti od SDP-a.

Plenković zahvalio onima koji su glasali za pomoć Ukrajini

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković prije glasanja je poručio zastupnicima kako je ovo izbor između Ukrajine i Putinovog režima, a nakon glasanja je dodao.

"Mislim da je prije svega trenutak da zahvalim onima koji su bili za, dakle članovima parlamentarne većine, njih 77 i ovih 20 zastupnika oporbe koji su bili na razini političke, moralne, pa i povijesne odgovornosti. Loše je da među ova 54 zastupnika koji nisu glasali za nije bilo još onih koji razlikuju šumu od drveća, bijelo od crnoga, dan od noći, dobro od zla", poručio je Plenković.

Različito o tome – o čemu se glasa

Nakon što prijedlog u glasanju nije prošao, predsjednik Socijaldemokratske partije Peđa Grbin nije krio trijumfalizam.

"Čuli smo do sada svašta o ovoj odluci. Međutim realnost je da ona doista nije bila glasanje o pomoći Ukrajini. Ovo je bilo glasanje o pokušaju HDZ-a da u potpunosti ovlada Hrvatskom", kazao je Grbin.

Prijedlogu da i Hrvatska sudjeluje u obuci ukrajinskih vojnika usprotivio se hrvatski predsjednik i – po Ustavu – vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović, koji od početka ruske agresije na Ukrajinu ima rezerviran stav prema hrvatskom angažmanu u pomoći Ukrajini.

U tom kontekstu je predsjednik Socijaldemokrata Davorko Vidović na Grbinovu optužbu da su podržali Vladin pri jedlog jer su bili ucijenjeni, poručio Grbinu da su oni glasali po savjesti.

"Ja bih se čuvao takvih ocjena, i ne bih rekao da se možda ne radi o njemu kao ucijenjenome", poručio je Vidović.

Grbinu je odgovorio i Damir Habijan iz HDZ-a. Naime, argument SDP-a bio je da Vlada ne poštuje Ustavom propisane procedure, i tvrdili su da je za ovakav oblik angažmana Hrvatske vojske potrebna suglasnost predsjednika Milanovića, za što u HDZ-u tvrde da nije točno.

"Kolega Grbin, ovo je samo izraz licemjerja i skrivanje iza formalnosti. Ovo što ste zapravo danas pokazali zove se kukavičluk i može vas biti sram", odgovorio je Habijan.

Puhovski: Glasanje kao brana protiv Plenkovićeve svemoći

Ishod glasanja komentirao je za Radio Slobodna Europa (RSE) politički analitičar Žarko Puhovski:

"Ovdje su formalno prihvatili da se razgovara o pomoći Ukrajini, koja je zapravo sa stajališta hrvatskih učinaka manji dio nego što je Hrvatska već dala, a zapravo se radi o odnosu Milanovića i Plenkovića. Ispalo je da jedan loš šef države, koji zapravo remeti funkcioniranje sustava, umjesto da ga čuva, ostao jedina brana protiv svemoći Plenkovića, koja je ipak dovoljno zabrinula ili preplašila ljude koji odlučuju u Saboru pa su dali ne baš crveni, ali žuti karton Plenkoviću. Dakle, ne daju mu sve što hoće, ali gotovo sve drugo ima", ocjenjuje Puhovski.

Desna opozicija bila je protiv hrvatskog sudjelovanja u obuci ukrajinskih vojnika, s obrazloženjem da bi se time Hrvatska izvrgla dodatnim sigurnosnim rizicima.

Nije prošao ni prijedlog o obuci u neborbenim djelatnostima

Nije prošao ni zajednički prijedlog SDP-a i Zeleno-lijevog bloka da Hrvatska obučava ukrajinske vojnike, ali u neborbenim djelatnostima.

Oni su predložili obuku ukrajinskih vojnika u razminiranju, u osiguravanju osoba i vlasništva na oslobođenim područjima Ukrajine, u pravovremenom i adekvatnom osiguravanju mjesta ratnih zločina radi kvalitetnog dokumentiranja i istrage, u medicinskoj pomoći s posebnim naglaskom na ublažavanje pojave PTSP-a unutar ukrajinske vojske, obuku vezanu za međunarodno humanitarno pravo i zaštitu žrtava rodno uvjetovanog nasilja i obuku u kibernetičkoj sigurnosti.

Što je EUMAM

Vojna komponenta misije EUMAM formirana je temeljem odluke Vijeća EU za vanjsku i sigurnosnu politiku 17. listopada.

Prema prijedlogu hrvatske Vlade, pet hrvatskih časnika išlo bi na dužnosti u zapovjedništvo EUMAM-a na strateškoj i operativnoj razini u Njemačkoj i Poljskoj.

Instruktori bi na teritoriju drugih država članica EU provodili obuku pješaštva do razine pješačke satnije (čete), dok bi se u Hrvatskoj provodilo obuku vođa i instruktora (zapovjednici desetina i vodova do 30 pripadnika); obuku borbenih spasioca i instruktora (obuka borbenih spasioca do 18 pripadnika i obuka instruktora borbenog spasioca do 12 pripadnika); obuku inženjerije pionirske specijalnosti (obuka inženjeraca prethodno osposobljenim u temeljnim vojničkim vještinama u zadaćama inženjeraca pionirske specijalnosti do 25 pripadnika) i obuku sanitetskih timova (do osam pripadnika).

Do sada su 22 države EU izglasale svoje sudjelovanje u obuci ukrajinskih vojnika. U četvrtak 15. prosinca to je učinila i Slovenija.