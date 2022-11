Sabor vijeća za i protiv vojne obuke Ukrajinaca u Hrvatskoj

Hrvatski sabor raspravljao je o Vladinom prijedlogu da Hrvatska sudjeluje u obuci ukrajinskih vojnika u sklopu europskog projekta EUMAM.

Do sto ukrajinskih vojnika došlo bi na obuku u Hrvatsku, a do 80 hrvatskih instruktora obučavalo bi Ukrajince u drugim državama Europske unije. Predsjednik Zoran Milanović i opozicija protive se tom prijedlogu.

Niti nakon današnje rasprave nije jasno hoće li vladajući sakupiti 101 glas u Saboru za dvotrećinsku većinu potrebnu da Hrvatska sudjeluje u europskom projektu obuke ukrajinskih vojnika, u situaciji kada to nije odobrio predsjednik Zoran Milanović.

Vladajući kažu kako nema razloga da on to ne odobri, jer je ovo ista procedura u kakvoj je Milanović sudjelovao 44 puta, bilo u ulozi premijera 2011-2016. godine, bilo u ulozi predsjednika Republike 2020-2022. godine, a da se opozicija sakriva iza Milanovićevih leđa.

Desna opozicija tvrdi da će premijer Andrej Plenković ovom akcijom ugroziti Hrvatsku i nacrtati hrvatskim građanima metu na čelo, dok lijeva tvrdi da se radi o silovanju procedure od strane vladajućih sa ciljem sataniziranja opozicije.

Grbin: Briga Plenkovića za Ukrajinu!

Predsjednik oporbene Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) Peđa Grbin prozvao je Plenkovića da se ne ponaša kao premijer, već kao lider jedne stranke – HDZ-a.

"Vi od ovoga želite stvoriti cirkus za dnevnopolitičke potrebe u Hrvatskoj i za prikrivanje vaših afera. Boli vas briga za Ukrajinu, gospodo! Rađe vam je pričati o ovome, nego da se problemi svakodnevnog života u Hrvatskoj nalaze pod lupom javosti", poručio je Grbin vladajućima.

Premijer Andrej Plenković je kazao kako se sve svodi na pitanje – jeste li za pomoć Ukrajini, ili niste, i da će vladajućih 77 glasova biti "za", dok za oporbu ne može garantirati.

"Onda teret odgovornosti za to hoće li Hrvatska sudjelovati u misiji obuke ukrajinskih vojnika nije više na Vladi. Teret je na onima koji će pobjeći od odgovornosti, istim onima koji su pred mjesec dana priredili ovacije predsjedniku Vrhovne rade Ukrajine Ruslanu Stefančuku kada je govorio u Hrvatskom sabor. Oni se sutra moraju pogledati u ogledalo i reći – dizao sam se i pljeskao Stefančuku, a u biti – ne bih mu pomogao", prozvao je Milanović opoziciju.

Prijedlog Zeleno-lijevog bloka

Zeleno-lijevi blok je u parlamentarnu proceduru uputio vlastiti prijedlog hrvatskog sudjelovanja u misiji EUMAM, sa naglaskom na ona specifična znanja koje Hrvatska ima temeljem iskustva iz rata u Hrvatsko devedesetih i poratne obnove, a kojem se pridružio i SDP.

Oni predlažu obuku ukrajinskih vojnika u razminiranju, u osiguravanju osoba i vlasništva na oslobođenim područjima Ukrajine, u pravovremenom i adekvatnom osiguravanju mjesta ratnih zločina radi kvalitetnog dokumentiranja i istrage, u medicinskoj pomoći s posebnim naglaskom na ublažavanje pojave PTSP-a unutar ukrajinske vojske, obuku vezanu za međunarodno humanitarno pravo i zaštitu žrtava rodno uvjetovanog nasilja i obuku u kibernetičkoj sigurnosti.

O sudjelovanju Hrvatske u europskom projektu obuke ukrajinskih vojnika glasat će se 15. prosinca.

Izvjesnu nadu vladajućima da će ipak među oporbenjacima pronaći 24 glasa potrebna za dvotrećinsku većinu daju izjave nekih zastupnika oporbene stranke Socijaldemokrata (disidenti od SDP-a) koji kažu kako će podržati Vladin prijedlog, samo neka Vlada, a ne - kao što je sada napravljeno - Ministarstvo obrane pismeno od Milanovića zatraži suglasnost.

Stručnjaci kažu da Hrvatska ima što ponuditi u obuci ukrajinskih vojnika, ali da je odluka na – politici. Stručnjak za vojna pitanja Marinko Ogorec za Radio slobodna Europa (RSE) 23. studenog o tome treba li Hrvatska pomoći u obuci ukrajinskih vojnika primjereno svojim mogućnostima.

"Hrvatska za to ima dobre mogućnosti, a sve ostalo je politička odluka državnog čelništva na koju ne mogu utjecati, niti bih je volio prejudicirati", kaže Ogorec.

Što je EUMAM i što hrvatska Vlada nudi

Vojna komponenta misije EUMAM formirana je temeljem odluke Vijeća EU za vanjsku i sigurnosnu politiku 17. listopada.

Prema prijedlogu hrvatske Vlade, pet hrvatskih časnika išlo bi na dužnosti u zapovjedništvo EUMAM-a na strateškoj i operativnoj razini u Njemačkoj i Poljskoj.

Instruktori bi na teritoriju drugih država članica EU provodili obuku pješaštva do razine pješačke satnije (čete), dok bi se u Hrvatskoj provodilo obuku vođa i instruktora (zapovjednici desetina i vodova do 30 pripadnika); obuku borbenih spasioca i instruktora (obuka borbenih spasioca do 18 pripadnika i obuka instruktora borbenog spasioca do 12 pripadnika); obuku inženjerije pionirske specijalnosti (obuka inženjeraca prethodno osposobljenim u temeljnim vojničkim vještinama u zadaćama inženjeraca pionirske specijalnosti do 25 pripadnika) i obuku sanitetskih timova (do osam pripadnika).

Dosadašnje aktivnosti EUMAM-a na obuci Ukrajinaca

U Poljskoj je 29. studenog već započela obuka prvog bataljuna ukrajinskih vojnika.

Češki parlament odobrio je 29. studenog slanje čeških instruktora koji će obučavati ukrajinske vojnike na teritoriju drugih država Europske unije i obuku pet turnusa po 800 ukrajinskih vojnika na području Češke. Češki senat će o tome glasati 1. prosinca.

Norveška je 25. studenog odlučila sa 150 milijuna norveških kruna (15 milijuna eura) financirati EUMAM, priopćio je norveški ministar obrane Bjørn Arild Gram. Norveška također financira dijelove estonske donacije poljske bolnice Ukrajini, a donirala je i pet vojnih autobusa hitne pomoći.

Slovenija će u misiji Europske unije za obuku ukrajinskih vojnika sudjelovati s nekoliko desetaka instruktora koji bi trebali biti poslani u Njemačku, najavio je u Bruxellesu državni tajnik ministarstva obrane Damir Črnčec. Međutim, zasad nema planova za obučavanje ukrajinskih vojnika u Sloveniji, istaknuo je.

Španjolska ministrica obrane Margarita Robles najavila je da će Španjolska u okviru misije moći obučavati 2400 ukrajinskih vojnika godišnje. Podsjetila je da je Španjolska već obučila više od stotinu pripadnika ukrajinske vojske snage pojedinačno u Zaragozi, Almeriji, Toledu i Madridu.

Belgijska vojska specijalizirana je za razminiranje na kopnu i moru, a spremna je podijeliti to znanje. Prošloga mjeseca belgijska vlada je već odlučila pozvati ukrajinske vojnike u Belgiju iduće godine kako bi naučili rukovati novom opremom za deaktiviranje eksploziva. No, ovisno o potrebama i zahtjevima Kijeva, Belgija je voljna pružiti i druge oblike obuke poput borbene obuke, obuke u komunikaciji i traumatologiji na bojištu.

U okviru EUMAM-a Bugarska će u Sofiji obučavati četiri od ukupno 60 ukrajinskih jedinica sačinjenih od vojnih medicinskih sestara i medicinskog osoblja. Odluka parlamenta o potpori u obliku vojne opreme očekuje se idućeg tjedna, podsjeća ENR.

Mađarska je jedina zemlja koja 17. listopada nije glasala za tu odluku, već je iskoristila konstruktivnu suzdržanost, što znači da država neće sudjelovati niti financirati misiju. Također, Austrija je već izjavila da će podržati misiju, ali da neće u njoj aktivno sudjelovati.