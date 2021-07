Privođenje suradnika bivšeg gradonačelnika Zagreba

Drugi dan zaredom policija u Zagrebu privodi osobe iz zagrebačke gradske uprave povezane s pokojnim gradonačelnikom Milanom Bandićem i osobe koje su bile s njima – kako se sumnja – u koruptivnim vezama.

Jedan od privedenih je i glavni ravnatelj Hrvatske radio-televizije (HRT), protiv kojeg je i podnesena kaznena prijava i zatražen pritvor.

Ukupno 18 osoba privedeno je pod sumnjom na korupciju i nezakonite radnje iz posljednjih godina gradonačelnikovanja Milana Bandića, koji je umro 28. veljače ove godine.

Protiv sedam osoba i jednog trgovačkog društva podnesene su do sada kaznene prijave, za pet osoba zatražen je pritvor, a za jednu osobu već je odobren u trajanju od 30 dana.

Tko je još uhićen?

Trideseti lipnja privedena su dvojica Bandićevih vozača, bivša članica Povjerenstva za davanje javnih površina u zakup Jelena Čeklić, šefica stručne službe gradonačelnika Andreja Šulentić, te Denis Mohenski, poznat pod nadimkom "Kralj Adventa".

Uhićena je i Ana Stavljević-Rukavina, bivša ministrica i bliska Bandićeva suradnica. Prvi srpnja uhićeno je deset ljudi, dvoje iz gradske uprave i osam poduzetnika.

Većina je privedena zbog afera o kojima su mediji ranije pisali, a gradska opozicija na njih upozoravala.

Zbog davanja kućica na adventskom sajmu jeftino nekima, koji su ih onda dalje deset puta skuplje iznajmljivali, pred godinu i po je oporbeni liberalni Glas podnio i kaznenu prijavu, ali do sada bez rezultata.

"Svi su o tome pisali! Uopće nije bilo dileme da je grad Zagreb za 219 kućica uprihodio manje novaca od Adventa, nego što je grad Split uprihodovao od dvadesetak kućica. Sve je bilo jasno. I – vidi čuda! Vladajuća koalicija u Gradskoj skupštini Zagreba, koju s su tada činili vijećnici gospodina Bandića i HDZ nisu prihvatili taj zaključak. Kao da je većina rekla – ne želimo to znati", kaže za Radio Slobodna Europa (RSE) predsjednica Glasa, Anka Mrak Taritaš.

Među privedenima i glavni ravnatelj HRT-a

U ovom postupku policija je protiv tri osobe za radnje od 2016. do 2020. godine podnijela kaznenu prijavu, a USKOK (Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala) je za njih zatražio pritvor i izvijestio da su dvojica okrivljenih i Bandić među sobom razdijelili više od 5.000.000 kuna (oko 670.000 eura) protupravno priskrbljenog novca.

Najzvučnije ime među privedenima je glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić koga se prema navodima USKOK-a sumnjiči za trgovinu utjecajem, da je posredovao u dostavi mita od 50.000 eura što ga je jedan poduzetnik, koji je također priveden, poslao Bandiću kako bi ovaj mimo zakona ishodio potrebne dozvole za gradnju stambenog naselja u širem centru Zagreba.

"Tu uopće nemamo dileme. Zamislite šefa javnog servisa koji kokošari! To ja zovem kokošarenje – on je taj koji je nosio torbu s novcima od osobe A do osobe B. On je narušio povjerenje, ugled, sve što je mogao narušiti, i on više ni dan ne bi smio biti na tom mjestu", kaže Anka Mrak Taritaš.

Njegov opoziv već su zatražili zastupnici Zeleno-lijeve koalicije u Saboru.

Kako navodi USKOK, ne navodeći imena, Bačića je taj poduzetnik za uslugu "nagradio" stanom u centru Zagreba vrijednim više od milijun kuna (oko 135.000 eura). Policija je protiv njih podnijela kaznenu prijavu, a USKOK zatražio određivanje pritvora.

Što je kazao hrvatski predsjednik?

U prvom komentaru na uhićenja, pogotovo na uhićenje glavnog ravnatelja HRT-a hrvatski predsjednik Zoran Milanović kazao je kako treba ukinuti Informativno-politički program na javnoj televiziji jer je HDZ-ovski (Hrvatska demokratska zajednica), odnosno kako on to naziva "jutelovski".

"Treba ukinuti Informativno-politički program. Dnevna, stranačka politika kao oblik servisa - ne treba nam to. Imamo danas neovisnih medija, onih koji su dobri, onih koji su loši, ima tiskanih medija koji su fiškalski reket, društvo za naplatu dugova, ima svega. U tom smislu nema potrebe za javnim servisom, za Yutelom [skr. za Jugoslavenska televizija, TV program koji se emitirao 1990–92., prim. red.], što je ova televizija", kazao je Milanović novinarima.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je u izjavi novinarima kazao kako vjeruje da će biti još privođenja.

"Gradska uprava je postala simbol korupcije, moj je zadatak da to promijenim", najavio je.

"Želim da sve gradske ustanove, gradska poduzeća i gradska uprava funkcioniraju na način da svi zaposlenici rade u skladu sa javnim interesom, da se radi na transparentan način i da je nulta tolerancija na bilo kakvu korupciju", poručio je Bandićev nasljednik.

Komentirajući tolika privođenja ljudi iz gradske uprave, Anka Mrak Taritaš podsjetila je na Tomaševićeve ranije izjave o potrebi smanjenja broja zaposlenih u gradskoj upravi i odbijanja Bandićevih pročelnika da stave svoje mandate na raspolaganje.

"Ako se ovako još malo nastavi, Tomaševićev problem bit će da će imati manjak ljudi", našalila se Anka Mrak Taritaš.

Prozivanje HDZ-a

Predsjednik Milanović i oporba unisono prozivaju HDZ da je krenuo u uhićenja kada im Bandić više ne može biti koalicijski partner.

"Kada više nikome ne treba ruka Milana Bandića, onda su se valjda stvorili i preduvjeti za pokazati da se borimo protiv korupcije", kaže Mirela Ahmetović iz oporbenih socijaldemokrata.

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković odgovorio je da se postupci pokreću, a da su institucije progona neovisne.

"Ovo potvrđuje da se nalazimo u razdoblju obračuna s korupcijom. Važno je da tu nema privilegiranih ni zaštićenih. Stranačke iskaznice, položaj u društvu, prijateljske veze ili bilo kakvi drugi kontakti nikoga ne čine zaštićenim, i to je ono što je kljulna poruka borbe protiv korupcije", poručio je Plenković sa sjednice Vlade.

Milan Bandić umro je od infarkta 28. veljače 2021. godine u dobi od 65 godina. Dvadeset godina bio je na čelu Zagreba, deset godina kao socijaldemokrat i deset godina kao nezavisni, pa potom lider stranke koju je nazvao po sebi.

Uz njega se vežu brojne korupcijske afere i kaznene prijave, bio je privođen i zatvaran, ali bez ijedne sudske presude o krivici.

Politički je bio na lijevom centru, populist, ali i i uvjereni antifašist. Njegova stranka "Milan Bandić 365" dobila je na lokalnim izborima u svibnju pet od 47 mjesta u Gradskoj skupštini grada Zagreba i u opoziciji je.