HND: Javna televizija mora povući sve tužbe

Na zagrebačkom Općinskom građanskom sudu započeo je postupak po tužbi Hrvatske radio-televizije (HRT) protiv Hrvatskog novinarskog društva (HND) i predsjednice ogranka Društva na HRT-u Sanje Mikleušević-Pavić zbog povrede časti i ugleda. HRT, koji je pokrenuo čak 36 tužbi protiv novinara i medija, u ovom slučaju traži rješenje spora mirnim putem.

Čelni ljudi HND-a ne odustaju od stava da HRT treba povući sve svoje tužbe protiv novinara i medija, kao i protiv novinarske strukovne udruge, dok odvjetnička kuća koja zastupa Hrvatsku radio-televiziju traži zastoj postupka kako bi se pokušalo mirenje.

"HND – kako nacionalni, tako i naš ogranak na Hrvatskoj radio-televiziji – uvijek je bio za dijalog. Mi nismo inicirali ni ovu tužbu ni cijelu ovu se riju od 36 tužbi, a naš stav je od prvog dana poznat – da HRT treba povući sve tužbe protiv HND-a, njegovih predstavnika, svih novinara i medija", kaže predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.

Ovu tužbu protiv novinarske strukovne udruge radi povrede časti i ugleda, jedinstvenu u svijetu, Hrvatska radio-televizija pokrenula je nakon što se Ogranak novinarskog društva na HRT-u kojem je na čelu novinarka Sanja Mikleušević-Pavić priopćenjem ogradio od afera na HRT-u i sadržaja i načina odabira HRT-ovih vanjskih produkcija.

HRT je nakon ročišta u priopćenju kazao kako traže mirenje prema sugestiji saborskog Odbora za medije, koji je pred tri tjedna raspravljao o brojnim tužbama protiv novinara. Na tom odboru je Zovko kazao kako HND ima dokaze o cenzuri na HRT-u, a glavni ravnatelj HRT Kazimir Bačić je tada kazao da je spreman povući tužbe, ako HND povuče tvrdnje o cenzuri. Dakle, čini se da mirenje nije na vidiku.

Dugogodišnji novinar, a sada profesor novinarstva Stjepan Malović za Radio Slobodna Europa kaže da se svakoga, pa i novinara može tužiti ako je pogriješio i ako ima osnova za tužbu, ali da tužba kao način rješavanja odnosa javnog servisa i strukovne organizacije – nije rješenje, a o gotovo 1.200 tužbi protiv novinara i medija kaže.

"Ja to ne mogu drugačije protumačiti nego kao način pritiska na medije i novinare i stvaranje straha, koji onda dovodi novinare u najgore moguće stanje – samocenzuru. I onda, kada nešto napišeš, razmišljaš ne je li to dobro ili nije, nego je li to utuživo ili nije, i hoće li te neko tužiti – čak i ako nije utuživo!", ističe Malović.

Prema njegovoj ocjeni, takvoj atmosferi straha mladi novinari vrlo lako podliježu, jer vide da je to način koji prevladava u profesiji, dok se stari novinari povlače i traže drugi posao, što sve, upozorava sugovornik RSE – nije dobro ni za novinarstvo ni za društvo. Kako nije pobornik teorije urota, Malović se ne želi upuštati u to postoji li koordinirana akcija iza koje stoji neki mračni mastermind, ali – kaže – dovoljno je da kod nas nešto krene, da ljudi vide da to uspijeva, pa da se i drugi počnu time služiti.

"Tu je pravosuđe također strahovito krivo jer ono svojim procesima, porukama i načinom donošenja odluka ide na ruku onima koji smatraju da na taj način mogu pokoriti novinare", dodaje Stjepan Malović.

HRT od HND-a zbog povrede časti i ugleda traži 200.000 kuna, a od predsjednice Ogranka na HTV-u Sanje Mikleušević-Pavić 50.000 kuna. Niz međunarodnih novinarskih organizacija izrazili su ogorčenje i osudili postupak HRT-a.