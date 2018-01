U HDZ-u je posljednjih dana vrlo burno – od najave povratka bivšeg lidera Tomislava Karamarka u politiku do ostavke vrha vladajućeg HDZ-a u Lici. Čini se da je Andrej Plenković, kojeg su mnogi prozivali za oklijevanje, krenuo preuzeti punu kontrolu u stranci, što nailazi na otpore starih kadrova.

Bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko najavio je povratak u politiku, ali su reakcije bile tako hladne, da je odmah kazao kako je to bilo „razmišljanje na glas“. Hrvatski ratni veteran u otvorenom pismu dao je ultimatum premijeru Andreju Plenkoviću da u roku od tri dana riješi stvar sa Slovenijom, inače će on dovesti sto brodica sa ratnim veteranima koji će zaštitit hrvatsku granicu. Par sati kasnije stiže reakcija udruge veterana gardijskih brigada koji se ograđuju od pisma i u potpunosti podržavaju Vladinu politiku dijaloga sa Slovenijom. Nakon dva mjeseca odupiranja, ostavku će dati HDZ-ov župan u Požeško-slavonskoj županiji, optužen za obiteljsko nasilje. Kompletan vrh HDZ-a u Lici dao je ostavku na stranačke funkcije, jer je za prvog čovjeka nacionalnog parka Plitvička jezera postavljen čovjek po izboru stručnog povjerenstva, a ne netko od lokalnih kadrova. Pa što se to dešava u HDZ-u, pitaju se mnogi u Hrvatskoj.

„Ništa u politici nije slučajno, a unutarstranački obračuni su obično žešći i krvaviji nego oni međustranački“, komentirala je aktualna zbivanja u HDZ-u politička analitičarka sa dugim političkim stažem, Mirela Holy.

„Mislim da to pokazuje da u HDZ-u postoji nezadovoljstvo i da Plenković još uvijek nije u potpunosti ovladao strankom. Ja bih to gledala upravo u tom kontekstu sukoba Plenkovića u pokušaju da potpuno preuzme uzde u HDZ-u sa onima kojima to baš ne ide u prilog. A ja bih rekla da su to vjerojatno ljudi vezani uz Milijana Brkića.“

Dakle, posrijedi je Plenkovićev obračun sa desnim krilom stranke.

Ona kaže kako je sasvim moguće da su u HDZ-u prepoznali da ih nijedna oporbena stranka ne može ugroziti, pa da su uzeli time-out za unutarstranačka preslagivanja.

Karamarko je svoj come-back u politiku najavio nakon što je tjednik „Nacional“ objavio dokumente o njegovom mutnom vlasništvu nad brojnim nekretninama, točno pretpostavljajući da bi se iz pozicije vlasti bolje branio od takvih sumnji, nego iz sjene. Međutim, obeshrabren hladnim prijemom odmah se povukao.

Urednik „Nacionala“ Berislav Jelinić za Radio Slobodna Europa kaže kako je i taj slučaj dokaz da su se u HDZ-u pojavili neki novi ljudi kojim Karamarko nije više nije alfa i omega, a da je Plenković krenuo preslagivati stranku.

„Gospodin Plenković počinje doista operativno punim plućima preuzimati uzde u svoje ruke što se tiče stranke i što se tiče provjetravanja i uvođenja novih snaga na pojedine ključne pozicije u zemlji, kako na lokalnoj i županijskoj, tako i na nacionalnoj razini. Pričalo se kako Plenković nema kapaciteta, kako je neodlučan, kako ne vuče poteze, a sada kada je počeo vući poteze – događaju se određene reakcije.“

Vrh ličkog HDZ-a predvođen Darkom Milinovićem kaže da su njihove ostavke usmjerene protiv resornog ministra, a ne protiv premijera.

„Ne dozvoljavam da mi kvazi-hadezeovci poput ministra Ćorića omalovažavaju ljude iz Ličko-senjske županije i kažu da ovdje nema sposobnih da mogu obnašati bitne funkcije što se tiče nacionalne razine.“

Njihove ostavke, pa čak ni njihov izlazak iz stranke ne mogu naškoditi HDZ-u, jer u Lici čak i lutka napunjena slamom pobjeđuje na izborima, ako je na njoj bedž HDZ-a, kaže Jelinić. A kao motiv za njihovu oštru reakciju vidi to da Milinović sa novim čovjekom na čelu Plitvičkih jezera neće moći raspolagati prihodima te uspješne javne ustanove kako je to do sada godinama radio.

„Nacionalni park Plitvička jezera – to je jedna kasica-prasica, 'cash cow' gdje su mnogi zavlačili ruke zadnjih dvadesetak godina na diskutabilne načine, i naravno da su se uzbudili zbog toga. U Ličko-senjskoj županiji sigurno ima još 15-20 zanimljivih gospodarskih subjekata, ali nijedan kao Plitvička jezera. Zašto? Zato što tamo ima jako puno novaca. Stvari su vam tu uvijek užasno banalne“, zaključuje Jelinić.