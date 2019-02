Nakon što je u četvrtak uveče u crnogorskom parlamentu izostao dogovor vlasti i opozicije o načinu izlaska iz političke krize, u koju je Crna Gora zapala nakon otvaranja afera “Koverat" i “Atlas", i brojnih drugih koji su ih pratili, očekivanja javnosti bila su preusmjerena na razgovore koje je u Podgorici vodio evropski komesar Johanes Han. On se drugog dana posjete Crnoj Gori najprije sastao sa premijerom Duškom Markovićem, predsjednikom parlamenta Ivanom Brajovićem, pa sa predstavnicima cjelokupne opozicije. Da li je Han izdejstvovao rješenje za komplikovanu društveno-političku situaciju u Crnoj Gori, dan uoči novog građanskog protesta u Podgorici?

Govoreći o aktuelnoj situaciji u Crnoj Gori na konferenciji za novinare poslije razgovora sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem, evropski komesar Johanes Han ponovio je principijelan stav da se Brisel zalaže da se sve rješava dijalogom u parlamentu, a ne na ulici, kao i to da bojkot skupštine od dijela opozicije nije evropski način prilaženja problemu. Han se osvrnuo i na aktuelne građanske proteste u Podgorici, istakavši kako Brisel budno prati sve skorašnje događaje, koji su, kako je rekao, doveli do mirne mobilizacije crnogorskih građana.

"To je njihovo demokratsko pravo, i hoću da iskoristim ovu priliku da kažem da javno, da su me kontaktirali organizatori protesta da se sa njima susretnem, ali nažalost to neće biti moguće. Ja neću biti u mogućnost da se sastanem, ali ću zamoliti našeg ambasadora, gospodina Aiva Orava da se sa njima u moje ima sretne. Mi očekujemo od institucija da djelotvorno i brzo djeluju u odnosu na skore navode na kršenje zakona, da sve slučaje treba da istraže nadležni organi, naročito Specijalno tužilaštvo (SDT) i Agencija za borbu protiv korupcije (ASK)", poručio je Han.

Kao i predsjednik države Milo Đukanović, koji je tokom sastanka sa komesarom Hanom u četvrtak uveče ukazao na to da, kako je rekao, najnoviji događaji ne potresaju Crnu Goru, za razliku od sličnih pojava u prošlosti, pošto institucije obavljaju svoj posao, i premijer Duško Marković ne vidi da je Crnu Goru zahvatila politička kriza. Zahtjev opozicije za formiranje tehničke vlade ocijenio je kao legitiman ali neopravdan i politički neprihvatljiv.

"Vjerujem da u ovom trenutku u Crnoj Gori imamo preča posla. Kao što sam već rekao, Crna Gora mora da radi na realizaciji svojih ekonomskih politika i ciljeva koje ona sadrži. Dakle, vjerujem da taj politički zahtjev nije utemeljen, nije realan i Vlada nastavlja da radi punim kapacitetom, sve dotle dok bude imala podršku u parlamentu", rekao je premijer.

Podsjetimo, vanredna sjednica crnogorskog parlamenta posvećena aferi “Koverta", koja se odnosi na sumnje u nelegalno predizborno finansiranje vladajuće Demokratska partije socijalista (DPS), okončana je u četvrtak kasno uveče bez konkretnog epiloga.

Poslanici opozicije i vladajuće partije razmijenili su oštre optužbe. Opozicija je žestoko napala vlast da je zarobila državne institucije i stavila ih u službu svojih interesa, dok su poslanici vladajuće stranke optužili opoziciju da uz pomoć dijela nevladinog sektora i medija pokušava da destabilizuje Crnu Goru i vaninstitucionalno preuzme vlast. Devetosatna rasprava završila se porukom opozicije da bilo kakvih razgovora o izborima ne može biti bez formiranje tehničke vlade.

"Opozicija neka bira svoj način djelovanja. Naravno, mi to pratimo, Vlada to prati i nemojte da mislite da nas to ne interesuje. Veoma pratimo glasove i sugestije građana upućenih prema Vladi i njen kvalitet odluka, ali da ćemo popustiti prema takvim zahtjevima nije realno. Do izbora 2020. godine doći ćemo u jednoj ili u drugoj formi", rekao je premijer Marković.

Nakon odvojenih razgovora sa predsjednikom vlade i šefom parlamenta, komesar Han susreo se u zgradi državnog parlamenta sa predstavnicima cjelokupne opozicije, i sa onima koji učestvuju u radu Skupštine, kao i sa onima koji su u bojkotu. Do kakvog se zaključka došlo i da li je Han imao konkretnije prijedloge za opoziciju, u pravcu izlaska iz političke krize?

O tome je pred novinarima nakon sastanka govorio lider Socijaldemokratske partije i bivši prvi čovjek državnog parlamenta Ranko Krivokapić:

"Komesar Han je imao korisne savjete za opoziciju i mislim da opozicija treba da ih čuje i da će biti dobar uput za naš dalji rad u pravcu o kome sam već govorio. A to je da neće biti nikakvih razgovora o izbornim uslovima dok ne bude formirana tehnička vlada. To je najbolji put za Crnu Goru. To je put da se raščisti mnogo toga na političkoj sceni Crne Gore, da se Crna Gora okupi oko spasavanja ekonomsko socijalnog stanja u Crnoj Gori.”"

Na pitanje novinara kako komentariše to što je premijer Marković već odbacio ideju o formiranju tehničke vlade, Krivokapić je odgovorio:

"Imate dobru arhivu i samo premotajte gospodina Đukanovića i Markovića i ostale, što su govorili o tzv. prelaznoj vladi koja je formirana 2015.-2016. godine. Ako mi nađete da su tada rekli da takvu vladu prihvataju…. Znam da je gospodin Đukanović u decembru rekao u Nikšiću da to nije moguća varijanta. Isto će biti i ako sada opozicija bude dovoljno zrela da zajedno artikuliše osnovne demokratske zahtjeve i bude spremna da preuzme odgovornost da postupa kroz tehničku vladu. Njihovo negiranje je uvijek na početku, njihovo hvaljenje je uvijek na kraju tih procesa."

Predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović primijetio je da je na zajedničkom sastanku sa opozicijom, evropski komesar pokazao da mu je jasno šta se dešava u Crnoj Gori.

"Ovo je privatna država zarobljena od strane nekoliko tajkuna i kriminalaca. Dužnost svih opozicionih lidera i partija je da vrate Crnu Goru od onih koji su je oteli. Ulica je jedino neokaljano mjesto jer ovo nije parlament - ovo je samo zgrada. Na ulici treba da vratimo institucije sistema", poručio je Abazović.

Na kraju posjete Crnoj Gori, Johanes Han posjetio je redakciju dnevnika Vijesti, gdje je razgovarao sa menadžerima tog lista lista Željkom Ivanovićem i Marijanom Bojanić, kao i sa direktoricom Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) Milkom Tadić Mijović i predsjedavajućim Komisije koja se bavi istragom napada na novinare Nikolom Markovićem. Uoči tih razgovora, Han se još jednom osvrnuo na prošlogodišnji napad na istraživačku novinarku Vijesti Oliveru Lakić.

"Što se tiče napada na Oliveru Lakić, ja ću nastaviti da budno pratim taj slučaj i nadam se da će počinioci i oni koji su inicirali napad biti privedeni pravdi", poručio je Han.