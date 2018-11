Gruevski traži azil u Mađarskoj?

Nekadašnji makedonski premijer Nikola Gruevski, za kojim je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje raspisalo poternicu, objavio je na svom Facebook profilu da je zatražio politički azil u Mađarskoj.

Vlasti u Mađarskoj i Makedoniji nisu potvrdile da je Gruevski podneo zahtev.

Gruevski je na Facebooku napisao da je "poslednjih nekoliko dana primio brojne pretnje po život" i da će uvek ostati "veran Makedoniji".

Inače, Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije jos uvek traži nekadašnjeg premijera Gruevskog, otkako je u ponedeljak (12. novembra) uveče izdalo poternicu po nalogu Krivičnog suda.

Gruevski je trebalo da se u petak dobrovoljno javi na izdržavanje dvogodišnje zatvorske kazne zbog nezakonske nabavke luksuznog mercedesa od budžeta MUP-a, tako što je zatražio od tadašnje ministarke Gordane Jankuloske da izvrši nabavku mercedesa, iako je bilo i jeftinijih vozila na tenderu.

Ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski saopštio je da je policija u ponedeljak tražila Gruevskog u njegovom domu, a da će se potraga nastaviti na još nekoliko lokacija. Provode se i druge mere, kao pregledi vozila, a pojačano je policijsko prisustvo na izlazu iz Skoplja i na graničnim prelazima, dodao je Spasovski. On je istakao da analiziraju sve informacije koje imaju, ali da ne može sve izneti u javnost. Spasovski smatra da je sud odgovoran za to što je Gruevski sada na slobodi, jer mu nije odredio pritvor. Policija ne može pratiti nekoga ako nema naređenje suda, to nije po zakonu, naglasio je ministar.

Opoziciona VMRO DPMNE, gde je Gruevski počasni predsednik, izlazi sa saopštenjima i izjavama u kojima optužuje vladu i premijera Zaeva da vrše politički progon i da će za to nekada odgovarati.

Analitičari imaju svoja mišljenja oko ovog slučaja. Gruevski je političar koji je bio prisutan u javnosti i bio zastupljen u medijima po nekoliko puta svakog dana, pa je sada neuobičajeno to što od petka nema nikakve njegove objave.

Gruevski kao poslanik, ministar i premijer jeste bio prisutan u medijima, ali u pozitivnom i glorifikujućem svetlu, kaže komunikolog Sefer Tahiri. Ali, dodaje on, ovo je sasvim drugačija situacija i po pitanju kao što je odlazak u zatvor nisam ni očekivao da se on pojavi i da obja[njenja.

“Smatram da se u ovom slučaju više radi o njegovom stilu vladanja i političkog komuniciranja. Šta više, izgrađen je kult njegove ličnosti od strane matične partije i zato mislim da se on sada teško suočava sa novom realnošću”, kaže Tahiri.

On naglašava i nekoliko prethodnih izjava ranijeg premijera u kojima je on navodio da je spreman da se žrtvuje za državu. Pre formiranja ove vlade, kada su propali razgovori o koaliciji između VMRO DPMNE Nikole Gruevskog i Demokratske unije za integraciju Alija Ahmetija, Gruevski je rekao da ako je želja Zorana Zaeva da ih maltretira ili hapsi, on se prijavljuje dobrovoljno da udari na njega, ali da ostavi državu. Nedavno je na svom Facebook profilu napisao da se u zatvor ulazi i iz njega izlazi, ali da kada se gubi dostojanstvo, onda se gubi zauvek.

“Sve ovo sada ne dozvoljava mu da izađe pred građane i da traži podršku jer je ranije izjavljivao da je spreman na sve”, ocenjuje Tahiri.

Politički analitičar Petar Arsovski kaže da će eventualno bekstvo Gruevskog napraviti štetu najpre njemu lično, jer bi time priznao krivicu i promenio imidž - od političkog mučenika u kriminalca. Ali, dodaje on, to bi bilo štetno o za njegovu partiju VMRO DPMNE i za državne organe.

“Ovo čini štetu VMRO DPMNE jer je teško stati iza političara koji je pobegao od suočavanja sa pravdom, ma koliko oni to nazivali političkim progonom. Istovremeno to čini štetu i organima gonjenja, koji ga ne mogu naći”, kaže Arsovski.

Novo ročište u slučaju “Titanik” Specijalnog javnog tužilaštva o izbornim manipulacijama, zakazano je za sredu, a jedan od optuženih je i Gruevski.