'Ako pola planete sluša, kako ćemo reći da je rock muzika umrla?'

Krenete li šetati ulicama bilo kojeg grada u Bosni i Hercegovini, pa i od Vardara pa do Triglava, velike su šanse da ćete iz kafića čuti rock muziku nastalu u prošlom stoljeću.

Iako scenom dominiraju drugi žanrovi, rock je i dalje sastavni dio života jednog dijela društva što kod starijih, ali i kod onih mlađih.

U podcastu Glasom mladih razgovarali smo o jugoslovenskom rokenrolu, koliko se danas cijeni, šta mladi danas slušaju i imaju li prilike za rock stvaralaštvo?

Slušajte i pratite Glasom mladih

►Spotify ►Apple Podcast ►Google Podcast ►Podcast.rs

U Domu mladih u Sarajevu je smješten Ex-Yu rock centar koji nastoji scenu približiti mladima, ali i strancima.

Igor Mišić je koordinator projekta Ex-Yu rock centra i već dvije godine radi na njegovom uspostavljanju. Kaže da je ideja tinjala duže od dvije godine.

Idejni tvorac je njegov prijatelj, Amerikanac Will Richard, koji u BiH živi i radi duže od deceniju.

"Ja bih rekao, vrlo logično, da se zaljubio što u našu državu, što u muziku našeg podneblja. Kulminacija svega toga je ovaj Ex-Yu rock centar", kaže Mišić.

Will bi, kada bi se vraćao u svoju domovinu, slušao podcaste Radija Slobodna Evropa kako ne bi zaboravio naše jezike. Njegov otac 40 godina je bio vlasnik prodavnice ploča, gdje je i Will slušao razne vrste muzike, ali nije imao pojma o rock and rollu sa ovih prostora.

"Kada sam došao ovdje nisam znao ništa o ex-Yu rocku. Nisam čuo ni Bijelo dugme, ni EKV, Haustor. I onda malo po malo počeo sam da slušam i nisam mogao da vjerujem. Nije to samo 10 – 20 grupa. To su stotine ili hiljade grupa iz bivše Jugoslavije", priča Will i dodaje kako mu je najomiljeniji rock sastav 'Majke'.

Sarajevski idoli i 'Idoli' u centru

Trenutna postavka u centru sastoji se od dvije izložbe.

"Šokiraš me majke mi" prikazuje, kako kažu, zlatno doba sarajevske rock scene od 1980. do 1992. godine, a referiraju se i na jedan period prije osamdesetih godina.

Mišić kaže da su upravo mladi najčešće posjetioci centra i da je proces prikupljanja artefakata nešto o čemu najviše pričaju posjetiocima.

Kada se dođe do kraja izložbe o sarajevskom rocku, nastavlja se izložba o 40 godina od izlaska albuma "Odbrana i posljednji dani" beogradske grupe 'Idoli', po mnogim listama najboljeg albuma jugoslovenskog rock and rolla svih vremena.

"Osjećaj jednog Beograđanina kada uđe u EX-Yu rock centar u Sarajevu i vidi da, ustvari, tu ima izložba o grupi Idoli, ipak je na njihovim licima još jedno dodatno zadovoljstvo", kaže Mišić.

U početku procesa prikupljanja artefakata niko nije znao za projekat i ljude iza njega, kaže Mišić, te su muzičari i fanovi jugoslovenske rock scene bili skeptični.

"U početku je to išlo poprilično sporo, ali kada nam je, na primjer, Dino Merlin ustupio svoj plašt sa početka karijere, koji je u duhu njegovog nadimka Merlin, i kada smo kasnije tražili od nekoga drugog nešto onda smo se pozvali na plašt Dine Merlina i na njegovu susretljivost da nam to da", objašnjava Mišić za RSE.

Na kraju su im se ljudi počeli sami javljati kako bi donirali ili pozajmili predmete za izložbe.

Mladi imaju prostor za učenje i sviranje

Osim izložbenog dijela centar nudi prostor za vježbe, probe i svirke mladih bendova. Do sada su u prostoru centra imali koncerte, projekcije filmova, kvizove o jugoslovenskoj rock sceni, veliki broj grupnih posjeta.

"Mladi koji žele svirati kod nas imaju jedan jedini uslov, a to je da stvaraju i sviraju svoju muziku", ističe Mišić.

Većina posjetilaca je između 18 i 25 godina, kaže Mišić.

"To nam je iznimna čast i iznimno drago. To su mlađi ljudi za koje smo mi kolektivno mislili da više vole neke druge pravce muzike. A kada na sve to kažem da čak 30 do 40 posto posjetilaca nije iz Sarajeva, onda ova statistika dobija na još većem značaju."

Drago im je što su posjetioci i stranci koji se interesuju za jugoslovensku muzičku scenu. “Oni to studiraju, oni pišu teze na osnovu kulture u bivšoj Jugoslaviji, kulturnih događanja, muzike, filma“ kaže Mišić.

Također imaju posjete škola iz Sarajeva i drugih gradova. Potpisali su i ugovor sa Drugom gimnazijom u Sarajevu čiji učenici imaju obavezne časove kreativnog društveno-korisnog rada i oni svoje časove rade u Ex-Yu rock centru.

Eksponati i sadržaj će se mijenjati, a u sklopu centra u sarajevskom Domu mladih nalazi se i prostor za koncerte i probe muzičara, a planiraju otvoriti kafić i prodavnicu.

O podcastu 'Glasom mladih'

U "Glasom mladih" razgovaramo sa mladima u zemljama Zapadnog Balkana, njihovim željama, težnjama i problemima. Svake sedmice pričamo sa uspješnim ljudima, onima kojima se još uvijek nije pružila prilika da svoje talente pokažu na pravi način, ali i onima koji su spremni mijenjati svijet u kojem žive.

Epizode pronađite na našem sajtu, na društvenim mrežama, na Apple Podcastima, Spotify i Google Podcastima. Vikendom smo sa vama kroz naše radijske programe.

Detaljnije informacije kako slušati ovaj i naše druge podcaste pronađite ovdje.