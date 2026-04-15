Sorensen dolazi u Prištinu, u fokusu nastavak dijaloga Kosova i Srbije

Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Peter Sorensen boraviće 15. aprila u Prištini, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa iz izvora u Briselu.

Kako je rečeno, on će boraviti kratko i sastaće se samo sa premijerom zemlje Aljbinom (Albin) Kurtijem.

Sorensen je 9. aprila boravio u Beogradu, gde je, kako je saopštio, razgovarao o unapređenju diskusija o ključnim pitanjima dijaloga o normalizaciji odnosa.

Kako se nezvanično saznaje, intenzivno se radi na organizovanju nove runde dijaloga na nivou lidera.

Ovo je glavni razlog zašto je Sorensen u poslednje vreme učestao razgovore sa raznim relevantnim faktorima, uključujući i američku stranu.

Kako su za RSE rekli diplomatski izvori, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokazao je spremnost da dođe u Brisel kako bi se sastao u okviru dijaloga sa premijerom Kosova, ali za sada nema potvrde koliko je na to spreman Kurti.

Susreti između Vučića i Kurtija uvek su bili obeleženi tenzijama.

Poslednji susret lidera u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa održan je 14. septembra 2023. godine.

Deset dana nakon toga, dogodio se napad u Banjskoj. Naoružana grupa Srba je 24. septembra 2023. godine u Banjskoj, opština Zvečan, ubila vodnika Kosovske policije Afrima Bunjakua. U daljim sukobima ubijena su i tri srpska napadača.

Kosovo za ovaj napad smatra odgovornom državu Srbiju, dok se zvanični Beograd protivi ovakvom stavu. Odgovornost za napad kasnije je preuzeo bivši potpredsednik Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu, Milan Radoičić.

Ovim događajem je dodatno zaoštrena atmosfera, a dijalog je od tog trenutka bio zamrznut.

Evropska strana, kako navode diplomatski izvori RSE, bi idealno želela da organizuje rundu dijaloga u predstojećim nedeljama, svakako pre ovog leta.

Ako do toga dođe, bio bi to prvi sastanak nakon tri godine, ali i prvi ove vrste za Kaju Kalas, šeficu evropske diplomatije.

Ona je preuzela funkciju visoke predstavnice EU za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost u decembru 2024. godine.

U nekoliko navrata navela je da dijaloga na najvišem političkom nivou nije bilo zbog komplikovane političke situacije kako na Kosovu, tako i u Srbiji.

Nakon izbora na Kosovu, koji su održani 28. decembra, ona je saopštenjem izrazila spremnost da organizuje susret lidera "čim to okolnosti dozvole".