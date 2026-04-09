'Jednosmerne mere' Kosova stvaraju pritisak na srpsku zajednicu, kaže Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da "jednosmerne mere" vlasti na Kosovu stvaraju ozbiljan pritisak na tamošnju srpsku zajednicu,

Vučić je to saopštio 9. aprila, nakon što se u Beogradu sastao sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.

Predsednik Srbije je na Instagramu napisao da je jedna od tema sastanka bila "bezbednost srpskog naroda" na Kosovu, kao i "neizvesnost" u kojoj žive pripadnici srpske zajednice.

"Naglasio sam da jednostrane mere Prištine, kao i primena propisa bez uvažavanja realnih okolnosti na terenu i bez dogovora u Briselu, stvaraju ozbiljan pritisak na srpski narod i vitalne srpske institucije na Kosovu i Metohiji", napisao je Vučić.

Vučić je dodao da je Peteru Sorensenu ukazao "na činjenicu da jednostrani potezi Prištine nastavljaju da dodatno podižu tenzije i ugrožavaju krhku stabilnost na terenu".

Vlada Kosova počela je da primenjuje Zakon o strancima i vozilima 15. marta, ali uz olakšice prema pripadnicima srpske zajednice.

Politički predstavnici srpske zajednice na Kosovu i civilni sektor protivili su se punoj primeni zakona, uz obrazloženje da će negativno uticati na pripadnike manjinskih zajednica, ali i sektor zdravstva i obrazovanja koji u srpskim sredinama funkcioniše u sistemu Srbije.

Primera radi, na Univerzitetu u Severnoj Mitrovici – koji funkcioniše po srpskom sistemu – građani Srbije koji rade ili studiraju moraće da imaju dozvolu za rad ili dozvolu za boravak.

U praksi, dobijanje dozvole za rad ili školovanje moglo bi biti problematično jer Kosovo ne priznaje institucije Srbije, koje smatra paralelnim i ilegalnim.

Nakon sastanka Petera Sorensena sa premijerom Kosova Aljbinom (Albin) Kurtijem 14. marta, zvanična Priština je odlučila da uvede olakšice, izdavanjem privremenih boravišnih dozvola na 12 meseci pripadnicima srpske zajednice koji nemaju kosovska dokumenta i priznavanjem lične karte koje im izdaju srpski organi, čime će biti ublažene posledice primene zakona.

Ove olakšice su pozdravile Srbija, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija.