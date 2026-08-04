EU ponovo pozvala Kosovo da obustavi rušenje pored jezera Gazivode

Evropska unija (EU) ponovila je poziv vlastima na Kosovu da obustave rušenje objekata pored jezera Gazivode na severu zemlje do okončanja sudskih postupaka koji se odnose na imovinska pitanja.

Portparolka Evropske komisije Anita Hiper ponovila je da Brisel žali zbog rušenja kuća, posebno zbog činjenice da su imovinski zahtevi i dalje predmet sudskog postupka.

"EU poziva institucije Kosova da zaustave svako dalje rušenje i da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi pronašli zakonita i održiva rešenja. Svi nepovratni koraci, uključujući rušenje, treba da budu obustavljeni dok nadležni sud ne donese konačnu odluku o preostalim zahtevima", izjavila je portparolka Hiper na redovnoj konferenciji za novinare u Briselu.

Ovo je drugi put da EU javno poziva kosovske institucije da obustave rušenje objekata za koje vlasti u Prištini tvrde da su izgrađeni bez građevinske dozvole.

Kancelarija Evropske unije u Prištini ranije je saopštila da je akcija kosovskih institucija sprovedena u trenutku kada su vlasnici već pokrenuli sudske postupke protiv odluke o rušenju.

Kosovske vlasti su u utorak, 21. jula, počele rušenje 11 kuća izgrađenih na zemljištu Javnog vodoprivrednog preduzeća "Ibar-Lepenac", u oblasti jezera Gazivode.

Izvršni direktor "Ibar-Lepenca" Faruk Mujka potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da se objekti nezakonito nalaze na zemljištu tog preduzeća.

On je rekao da je vlasnicima 3. jula uručeno upozorenje da moraju da napuste objekte, a pošto to nisu učinili, Inspektorat Ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture, u saradnji sa Policijom Kosova, počeo je sprovođenje odluke o njihovom rušenju.

Preduzeće "Ibar-Lepenac" tvrdi da je zemljište na kojem su izgrađeni ovi objekti u njegovom vlasništvu.

Rušenje je nastavljeno uprkos protivljenju vlasnika objekata i pozivima međunarodne zajednice da se ono obustavi.

Vlasnici su se nakon rušenja prošle nedelje žalili da kosovske institucije nisu poštovale zakonske procedure.

Osnovni sud u Mitrovici potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je primio tri građanske tužbe protiv preduzeća "Ibar-Lepenac" u vezi sa rušenjem.

Za dve tužbe sud je već odbacio kao neosnovan predlog za određivanje privremene mere, dok u trećem predmetu još razmatra da li će takvu meru odrediti.

Jezero Gazivode smatra se strateškom infrastrukturom za Kosovo, jer služi za vodosnabdevanje, proizvodnju električne energije i navodnjavanje.

Kancelarija za Kosovo u Vladi Srbije u saopštenju od 21. jula rušenje je nazvala "aktom bezakonja i terora Aljbina Kurtija", navodeći da se sprovodi "bez ikakve sudske odluke" i "s ciljem odmazde nad Srbima".

Takođe je ocenila da je reč o "demonstraciji sile" i navela da su "vlasnici vikendica za rušenje saznali iz obaveštenja koje im je zakačeno na objekte".