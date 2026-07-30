Kosovo nastavlja rušenje objekata bez dozvole na jezeru Gazivode 

Kosovske vlasti nastavile su u četvrtak radove na rušenju nelegalno izgrađenih objekata u blizini jezera Gazivode na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) portparol policije.

Preduzeće "Ibar Lepenac" tvrdi da je zemljište na kojima su izgrađeni ovi objekti u njihovom vlasništvu, te je prošle počelo da rušenjem.

Zamenik direktora policije Kosova za region Sever, Veton Eljšani, rekao je za RSE da policija pruža podršku preduzeću "Ibar-Lepenac" i Inspektoratu Ministarstva životne sredine u sprovođenju odluke o rušenju.

Ni Eljšani, ni vlasti nisu izneli detalje o broju objekata koji bi trebalo da budu srušeni tokom ove akcije.

Nastavak rušenja odvija se uprkos protivljenju vlasnika objekata i pozivima međunarodne zajednice da se ono obustavi.

Vlasnici su se nakon rušenja prošle nedelje žalili da kosovske institucije nisu poštovale zakonske procedure.

Branimir Mihajlović iz Vučitrna, koji trenutno živi u Severnoj Mitrovici a ima vikendicu na jezeru Gazivode, za Radio Slobodna Evropa ranije je rekao da je zemljište 2006. godine na 99 godina dobio na korišćenje od srpskog preduzeća Srbija šume, te da je njima plaćao zakup. Spreman je, kako je rekao, sada zakup plaća Kosovu, te da vikendicu legalizuje u kosovskom sistemu.

Kancelarija Evropske unije u Prištini saopštila je prošle nedelje da je akcija institucija Kosova sprovedena u trenutku kada su vlasnici već pokrenuli sudske postupke protiv odluke o rušenju.

Osnovni sud u Mitrovici potvrdio je za RSE da je primio tri građanske tužbe protiv preduzeća "Ibar-Lepenac" u vezi sa rušenjima.

Za dve tužbe sud je već odbacio kao neosnovan predlog za određivanje privremene mere, dok za treći predmet još razmatra da li će takvu meru odrediti.

Prema rečima direktora preduzeća "Ibar-Lepenac" Faruka Mujke, prikupljeni podaci pokazali su da je većina ovih kuća izgrađena tokom 2019. i 2020. godine.

Ranije ovog meseca, tokom javne diskusije, rekao je i da „Ibar-Lepenac“ ima zakonsku obavezu da zaštiti imovinu kojom upravlja.

Korab Dibra, pravni ekspert za imovinska pitanja, ranije je za RSE objasnio da član 23. Zakona o javnoj svojini izričito određuje da se na javnoj imovini ne može steći pravo svojine putem održaja, kao ni izgradnjom objekta suprotno propisima koji uređuju pravo gradnje i izgradnju.

"Ova odredba isključuje mogućnost sticanja svojine na javnoj imovini ukoliko je objekat izgrađen bez dozvole, čak i ako je podnet zahtev za legalizaciju bespravne gradnje", rekao je Dibra.

Dibra je dodao da, prema zakonu, i preduzeće "Ibar-Lepenac" "ima pravo i zakonsku obavezu da zaštiti imovinu kojom upravlja od svakog neovlašćenog ugrožavanja od strane trećih lica".

Međutim, prema njegovim rečima, zakon propisuje da nadležni organ ne može izvršiti rušenje ukoliko je zahtev za legalizaciju ili žalba još uvek u postupku razmatranja.