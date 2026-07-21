Počela akcija rušenje 11 ilegalno izgrađenih kuća u blizini jezera Gazivode na Kosovu

Kosovske vlasti su u utorak, 21. jula pokrenule rušenje 11 kuća izgrađenih na imanju Javnog hidroprivrednog preduzeća "Ibar-Lepenac", u oblasti jezera Ujmani/Gazivode.

Izvršni direktor "Ibara-Lepenca", Faruk Mujka, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da se zgrade nezakonito nalaze na imanju preduzeća.

On je rekao da je od vlasnika zatraženo da ih napuste 3. jula, ali nakon što zahtev nije sproveden, Inspektorat Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, u saradnji sa policijom Kosova, počeo je sa sprovođenjem odluke o njihovom rušenju.

"Vraćamo našu imovinu. Ruši se 11 kuća nezakonito izgrađenih na imanju preduzeća", rekao je Mujka.

"Prema informacijama koje smo prikupili, ove kuće, osim jedne, izgrađene su tokom 2019/2020. godine", dodao je.

Kosovska policija je saopštila da operacija pomoći institucijama u rušenju 11 vikendica u blizini jezera Ujman teče bez problema.

Zamenik direktora policije za severni region, Veton Elšani, rekao je da policija podržava Ibarsko-Lepenčački okrug i Ministarstvo zaštite životne sredine u sprovođenju odluke.

Prema njegovim rečima, operacija je počela oko 7:00 časova ujutru u području poznatom kao "Albanska plaža" u severnoj opštini Zubin Potok.

"Do sada nismo naišli ni na kakve probleme koje bismo istakli", rekao je Elšani za Kosovski servis Radija Slobodna Evropa.

Potvrdio je da je, na osnovu informacija koje policija ima, planirano rušenje 11 vikendica na ovoj lokaciji.

Kancelarija za Kosovo u Vladi Srbije u saopštenju od 21. jula rušenje je nazvala "aktom bezakonja i terora Aljbina Kurtija", rekavši da se sprovodi "bez ikakve sudske odluke", "s cilje odmazde nas Srbima".

Takođe je navela kako je to "demonstracija sile" te da su "vlasnici vikendica o rušenju saznali iz obaveštenja koje im je zakačeno na objekte".

Jezero Ujmani/Gazivode se smatra strateškom infrastrukturom za Kosovo, jer služi za vodosnabdevanje, proizvodnju električne energije i navodnjavanje.