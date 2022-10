'Elektrosever' probio rok ugovorne obaveze

Srpska kompanija "Elektrosever" nije ispunila uslove postavljene Mapom puta za sprovođenje sporazuma o elektičnoj energiji između Kosova i Srbije, iako su od isteka roka prošle skoro tri nedelje, kažu zvaničnici kosovskih institucija.



Ovo preduzeće je 24. juna licencirano od strane Regulatorne kancelarije za enegetiku na Kosovu (ZRRE) za snabdevanje električnom energijom građana četiri opštine sa većinski srpskim stanovništvom na severu Kosova, kao i za naplatu utrošene energije.



Kompanija "Elektrosever" je imala 100 dana da ispuni uslove koji bi joj omogućili da posluje na tržištu Kosova. Od datuma izdavanja dozvole prošlo je 116 dana.

Regulatorna kancelarija za energetiku na Kosovu ne daje jasan odgovor kako će postupiti sa ovom kompanijom, ali je specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog između Kosova i Srbije Miroslav Lajčak rekao da postoji rizik da Elektroseveru "bude oduzeta licenca".



Lajčak je to komentarisao na sastanku sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem 13. oktobra u Prištini, dok je četiri dana kasnije, nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, rekao da su za energetsko pitanje potrebna "hitna rešenja".





Licenciranje kompanije "Elektrosever" bilo je predviđeno sporazumom Kosova i Srbije o energetici, koji je postignut 2013. godine, ali je dogovor za njegovu implementaciju sklopljen 21. juna 2022. godine.

"Elektrosever" je u vlasništvu energetske kompanije Srbije Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije" (EPS) , ali je na Kosovu registrovan prema kosovskim zakonima.



Na osnovu uslova Mape puta, ova kompanija je između ostalog, morala da potpiše tehnički ugovor sa preduzećem za distribuciju električne energije na Kosovu – KEDS, kao i sa operatorom sistema prenosa i tržišta električne energije – KOSTT.

Takođe, Regulatornoj kancelariji za energetiku morala je dostavi plan ulaganja, troškove održavanja, kao i gubitke na mreži, na osnovu analize postojeće infrastrukture.



U saopštenju KOSTT-a za Radio Slobodna Evropa (RSE), navodi se da "do sada nije bilo napretka u implementaciji" tačaka Mape puta.



Iz Regulatorne kancelarije (ZRRE), su za RSE kratko poručili da će "postupiti potpuno u skladu sa obavezama koje proističu iz Smernica za implementaciju energetskih sporazuma".



Prema smernicama, u slučaju nepostupanja u skladu sa određenim uslovima nakon 100 dana od izdavanja licence, Regulatorna kancelarija za energetiku može odlučiti da suspenduje ili oduzme licencu za "Elektrosever", iako bi pre ove odluke trebalo da budu konsultacije sa stranama, uz posredovanje Evropske unije, u roku od 15 dana.



EU bi tada dala ekspertsko mišljenje ako bi to zatražila barem jedna strana.



RSE se po ovom pitanju obratio i kompaniji "Elektrosever", ali do objavljivanja ovog teksta odgovor nije stigao.



Čeku: ZRRE treba da suspenduje licencu 'Elektroseveru'

Ekspert za energetiku Ethem Čeku, ujedno i bivši ministar energetike na Kosovu, kaže da bi ZRRE trebalo da suspenduje licencu "Elektrosevera".



Ali prethodno, dodaje, sve relevantne međunarodne institucije moraju biti obaveštene da "Elektrosever" nije ispunio uslove.



"Ne treba odmah da idemo u akciju, već tome treba da prethodi informativna kampanja o potrošnji, troškovima u vremenu velike energetske krize koja vlada u svetu", kaže Čeku za Radio Slobodna Evropa.



Gde su problemi sa strujom na severu Kosova?

Očekuje se da će kompanija "Elektrosever" snabdevati i fakturisati struju koja se koristi u opštinama: Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok.



Stanovnici ovih opština - uglavnom Srbi - nisu plaćali struju od kraja rata 1999. godine.

Odbijanje je usledilo kao posledica građanske neposlušnosti, ali i uticaja raznih tamošnjih struktura koje su delovale pod rukovodstvom Srbije.



Do kraja 2017. godine struju utrošenu na severu plaćali su građani ostalih delova Kosova, koji su dobijali uvećane račune. Od 2017. godine pa nadalje - zbog brojnih pritužbi građana - odgovornost za plaćanje je preuzela Vlada Kosova.

Za samo pet godina (2017-2021), institucije Kosova su platile preko 70 miliona evra za struju utrošenu u opštinama na severu.



Taj deo se do 2017. godine snabdevao električnom energijom od strane KEDS-a; od 2017. godine pa nadalje, napajanje vrši trafostanica Valač, koja je u vlasništvu KOSTT-a.



Čeku kaže da Vlada Kosova mora da nađe rešenje za "političko delovanje" većinskog stanovništva na severu.



“Neplaćanje energije od strane srpske zajednice u tom delu je potpuno politički aspekt, nije ekonomski ili socijalni. Problem je što taj deo ne priznaje energetski sektor Kosova i ne plaća za utrošenu energiju", kaže Čeku.





Da li su građani na severu spremni da plate potrošenu struju?

Neki od građana Severne Mitrovice, koje je anketirao Radio Slobodna Evropa, kažu da nisu spremni da plate račune za struju.



"Odakle, nemam pare zato i ne znam šta da radim, nemam čime, ne radim nigde na birou sam", kaže građanin koji se predstavio kao Nebojša.



Dragan Antović kaže da se struja mora platiti, ali da on para nema.



"Ja ne mogu da plaćam sigurno, nemam veliku penziju ništa, šta ću ja, šta ćeš da jedeš. Kako ćeš da živiš, nemaš od čega da živiš", kaže Antović.



Ljiljana kaže da se struja mora platiti i da "ne zna da li postoji mesto na svetu gde se struja ne plaća".



"A to da se struja ne plaća to nema nigde, ovo je samo dobra volja možda Srbije ili... pa čini neko uslugu ili ko ja stvarno ne znam i ne razumem se u to", kaže Ljiljana.

U intervjuu za Radio Slobodna Evropa 8. avgusta, kosovski premijer Aljbin Kurti rekao je da u slučaju neuspeha sporazuma za "Elektrosever", Vlada Kosova neće imati mogućnost da nastavi da nadalje plaća struju za sever.

Kljisman Kadiu, politički savetnik prvog zamenika premijera Kosova Besnika Bisljimija, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je "Vlada jasno iznela svoj stav da više neće pokrivati troškove potrošnje električne energije na severu zemlje".

KOSTT takođe kaže da nema sredstava da pokrije te troškove.

*Prevela: Maja Fićović