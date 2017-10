Dodikov vojni model neutralnosti

Na dnevnom redu današnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske nalazi se Prijedlog rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti RS.

Već sada najavljena Rezolucija izaziva buru reakcija u opoziciji koja smatra da se radi o klasičnoj političkoj manipulaciji. Partije koje čine Koaliciju Domovina kažu da se ne može raspravljati o vojnoj neutralnosti kada su se poslanici u Parlamentu Bosne i Hercegovine još prije više od decenije izjasnili za ulazak Bosne i Hercegovine u NATO savez.

U Prijedlogu rezolucije ističe se da je Republika Srpska opredijeljena da svaki budući status koordiniše sa Srbijom, kao potpisnikom Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"U skladu s tim Narodna skupština donosi odluku o proglašavanju vojne neutralnosti Republike Srpske u odnosu na postojeće vojne saveze do eventualnog raspisivanja referenduma u RS na kojem bi bila donesena konačna odluka o ovom pitanju", navodi se u predloženom dokumentu.

Rezoluciju o vojnoj neutralnosti inicirao je predsjednik RS Milorad Dodik koji ističe da taj BiH entitet treba da prati politiku neutralnosti koju provodi Srbija, te da će o eventualnom ulasku u NATO odlučivati narod na referendumu.

„Žele se uzeti kasarne, a da se nikoga u Banjaluci ne pita da li žele u kasarni 'Kozara' NATO trupe, kako bi se onda pokazalo da nema potrebe da RS o bilo čemu odlučuje, jer ima onih u Sarajevu koji će to olako prihvatiti. I onda samo odjednom ovdje osvane NATO. To narod ne želi i zato je moj stav takav i zato ga nikada neću promijeniti“, to je samo jedna od Dodikovih izjava o najavi Rezolucije o vojnoj neutralnosti.

Priča o vojnoj neutralnosti predstavlja još jednu veliku transformaciju političkog stava vladajuće garniture u Republici Srpskoj, mišljenja je politička analitičarka Tanja Topić.

„Prošli smo jednu vrstu puta koju je SNSD nudila, od podrške NATO-u i spremnosti da BiH postane članica, preko demilitarizacije, da bi se sada došlo do koncepta vojne neutralnosti. Cijeli taj proces je zapravo opravdavan i vezivan uz Srbiju i njen put koji je ona trebala da prođe“, ističe Topićeva, ali dodaje kako se priča o vojnoj neutralnosti dešava upravo pod velikim uticajem Rusije.

„Ako se osvrnemo na nedavni prijem Crne Gore u NATO i pozicije koje je zastupala Rusija koja ih otvoreno iskazuje, a to je protivljenje da se zemlje bivše Jugoslavije uključe u ovu organizaciju“, kaže Tanja Topić.

Tvrdnja Tanje Topić ima uporište ako se zna da Rusija ima svoj kapital u Republici Srpskoj, prvenstveno u Rafineriji Brod. Sa druge strane vrh RS ne tako rijetko putuje u Rusiju. Ambasador Ruske Federacije u BiH Petar Ivancov uvijek je rado viđen gost kod predsjednika RS Milorada Dodika. Ivancov i sam iznosi stanovište o potrebi vojne neutralnosti.

U opoziciji kako sada stvari stoje, neće podržati tekst Prijedloga rezolucije, te najavljuju podnošenje prijedloga sopstvene rezolucije.

„SNSD koji je bio najglasniji svojevremeno oko ulaska BiH u NATO pakt, vidljivo je da on u ovom slučaju reterira. Dakle, sve one politike i dokumenti koji su se donosili svojevremeno, a koji su bili isključivo vezani za politiku SNSD-a, ovim pristupom više ne važe. To je ta prevarantska politika o kojoj cijelo vrijeme pričamo i politika manipulacija koju očigledno režira onaj koji se nalazi na čelu režima.

Mi imamo našu rezoluciju koju smo najavili svojevremeno. Naša rezolucija se odnosi na strateške ciljeve RS za period 2018 – 2023. godina. Mi smo zvanično u proceduru uputili naš dokument i mi smatramo da je ovaj dokument koji smo mi predložili neuporedivo ozbiljniji gledajući problem sa različitih aspekata“, rekao je lider opozicionog SDS-a Vukota Govedarica.

U opoziciji ističu da nema potrebe za usvajanjem Rezolucije, pogotovo što je jasan stav Republike Srpske da u tom smislu prati Srbiju.

„Srbija je ta koja je referentna kada je u pitanju pristupanje za neko buduće vrijeme. Naravno to je pitanje koje se neće rješavati sigurno narednih deset godina i Dodik pokušava na ovaj način da skreće pažnju na neka nacionalna pitanja“,– ističe Govedarica.

Pitanje odbrane je državno pitanje, a odluka o ulasku BiH u NATO je davno donesena, kažu u Koaliciji Domovina, ističući da neće prisustvovati raspravi o Prijedlogu rezolucije o vojnoj neutralnosti u entitetskom parlamentu.

„Tu su stvari potpuno jasne. Zna se kako se vodi vanjska politika BiH i stav u Koaliciji je da put u NATO nema alternativu. Mi ćemo iznijeti svoj stav kad ta tačka bude na dnevnom redu, a potom ćemo izaći sa zasijedanja. Mislim da je degutantno da se razgovara o temi koja je 2005. godine u Parlamentu BiH dobila svoj epilog i tu su jasno definisani stavovi i put ka MAP-u i to je to“, rekao je poslanik Koalicije Domovina u NS RS Admir Čavka.

U Prijedlogu rezolucije navedeno je i da teritorija RS ne može biti otuđena na bilo koji način mimo Ustava i zakona, niti joj se može utvrditi i upisati drugo svojstvo. Ističe se i da će se svaki pokušaj uskraćivanja svih suverenih prava nad teritorijom RS smatrati kršenjem ustavnog poretka i međunarodnog prava i neće proizvoditi pravno dejstvo.

No pitanje je kako će se sjednica Narodne skupštine RS odvijati jer je na posljednjih nekoliko zasijedanja postalo ustaljeno da opozicija blokira rad entitetskog parlamenta, a posljednje zasijedanje je održano samo uz prisustvo vladajuće koalicije i Koalicije Domovina, dok policija nije dozvolila ulazak u salu opozicionim poslanicima. Opozicija ima jasne zahtjeve i pred početak današnjeg zasijedanja.

"Tražimo da se ne usvoji zapisnik sa 21. sjednice, da 22. sjednica bude odgođena te da se u što kraćem roku sazove 21. sjednica, jer ne priznajemo da je održana pošto smo bili spriječeni da učestvujemo", rekao je poslanik PDP-a Adam Šukalo.