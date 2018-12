Propao pokušaj DF-a da objedini opoziciju?

Na zvaničan poziv koji je Demokratski front (DF) u pisanoj formi uputio ostalim opozicionim partijama u Crnoj Gori za zajedničko vaninstitucionalno djelovanje, kako bi oborili vladu premjera Duška Markovića i izborili se za slobodne i fer i izbore, pozitivan odgovor za sada je stigao samo od Socijalističke narodne partije (SNP) i Ujedinjene Crne Gore.

Većina ostalih stranaka iz opozicionog korpusa ne pokazuje spremnost da se okupi oko DF-a, sa čijim su čelnicima nerijetko razmjenjivali oštre optužbe i kvalifikacije i čiji su politički programi u mnogo čemu nepodudarni.

U pismu koje su potpisali lideri opozicionog saveza DF-a Andrija Mandić, Nebojša Medojević i Milan Knežević, predložili su ostalim opozicionim partijama da zajedničkim djelovanjem smijene aktuelnu vlast i uspostave vladavinu prava u Crnoj Gori, odnosno stvore uslove za održavanje slobodnih i fer izbora.

Takva ponuda adresirana je na Demokratsku Crnu Goru, Socijaldemokratsku partiju (SDP), SNP, Demos, Građanski pokret URA i Ujedinjenu Crnu Goru, kao i na nezavisne poslanike.

Iz DF-a su poručili da su otvoreni za svaku ideju i prijedlog o načinu djelovanja kojim bi došli do zajedničkog cilja, u vezi sa čim bi inicirali sastanak cjelokupne parlamentarne opozicije.

Napomenuli su da zajedničko djelovanje političkih organizacija, koje čak imaju i dijametralno stavove o nekim pitanjima, nije nepoznanica ni u regionu, a kamoli u Evropi. To su, izgleda, za sada jedino shvatili u Ujedinjenoj Crnoj Gori i SNP-u, čiji su lideri Goran Danilović i Vladimir Joković pozitivno odgovorili na poziv frontovaca.

"Suština je da sjednemo i da tražimo. Moguće je da se pojavi neki novi bolji prijedlog i da to usvojimo i da ne bude onako kako je to Demokratski front predložio. Suština je u tome da moramo zajednički djelovati, kao što je nekada djelovao DOS u Srbiji, kada su se svi skupili, pobijedili Slobodana Miloševića i smijenili vlast. Suština u tome da opcija mora zajednički da djeluje, jer ovako usitnjena sigurno je da nikada neće moći da pobijedi Demokratsku partiju socijalista (DPS)", objašnjava Joković u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE).

DF se na poziv ostatku opozicije za jedinstveno djelovanje, ohrabrio nakon što je kompletna opozicija osudila nedavno hapšenje dva poslanika DF-a Nebojšu Medojevića i Milana Knežević, smatrajući to nečuvenim kršenjem Ustava i Zakona.

Pročitajte: Hapšenje uvelo Crnu Goru u pravnu i političku krizu

Dobar dio opozicije, među kojima su bili i predstavnici demokrata Alekse Bečića i Građanskog pokreta URA, pojavio se na jednom od protesta DF-a, iskazujući solidarnost sa Medojevićem i Kneževićem.

Međutim, na završnom skupu, nakon što je njih dvojicu Ustavnu sud oslobodio, pozivu DF-a da im se na bini pridruži cjelokupna opozicija i najavi početak zajedničkog vaninstitucionalnog djelovanja, nije se odazvala gotovo nijedna parlamentarna opoziciona partija.

Naknadno, iz redova Bečićevih demokrata saopšteno je kako poziv DF smatraju neiskrenim i da se iza svega "krije potreba Fronta da nađe izgovor da se ponovo vrati u Skupštinu i Radnu grupu za izmjene izbornog i ostalog zakonodavstva".

U SDP-u Ranka Krivokapićeva još nijesu dobili pismo frontovaca, ali Ivan Vujović povodom prijedloga za vaninstitucionalno djelovanje opozicije, ponavlja raniji stav SDP-a, da najprije treba iscrpiti metode institucionalnog djelovanja tj. rada u parlamentu.

"I pored svega što se dešavalo u posljednjih 15 dana, što naravno ne uliva, već podriva dodatno povjerenje u institucije u države Crne Gore, da bez obzira na to treba nastaviti rad u okviru Radne grupe za reformu izbornog i drugog zakonodavstva. Treba podsjetiti da je vladajuća Demokratska partija socijalista pod pritiskom Evropske unije, pristala da radi na reformama izbornog i drugog zakonodavstva i da tu priliku, u ovom trenutku ispustiti. Mi smatramo da je to u interesu opozicije u ovom momentu. Kako će se taj rad odvijati i da li će biti opstrukcija od strane DPS-a, da li DPS može da dokupi vrijeme, to ćemo vidjeti", navodi Vujović.

Politički analitičar Sergej Sekulović, razumije inicijativu DF-a za objedinjavanjem opozicije, ali ne vjeruje da će uroditi plodom, već da će sve partije nastojati da pojedinačno ojačaju svoje pozicije u godini koja slijedi.

"Animoziteti između Demokratskog fronta i najvećeg dijela opozicionih partija ili onih partija koje slove kao Građanska opozicija, jeste veliki, taj jaz je dubok. U tom kontekstu, mislim da će u narednom periodu to razdvajanje, da ga grubo nazovemo, ta dva pola opozicione političke scene i dalje biti na snazi. Dakle, ovakva jedna inicijativa može da ima za posljedicu eventualne političke benefite za one partije koje budu zastupale jedan ili drugi stav, u smislu optuživanja međusobnog, zbog kraha jedne takve inicijative, i, u krajnjem, nakon neuspjeha, predstavnici Demokratskog fronta se vrate na prvobitne pozicije u Skupštini Crne Gore, odnosno aktivno učestvuju u radu Odbora za reformu izbornog zakonodavstva", pojašnjava Sekulović.

Sekulović u narednom periodu ne očekuje aktivniju saradnju opozicije ili njeno okupljanje u ovoj ili onoj formi, kako bi snagom sinergije mogla da se efikasnije suprotstavi vlastima.

"Mislim da u bliskoj budućnosti to neće biti slučaj. Moguće je tokom 2020. koja je izborna godina, da do nečega sličnoga dođe, međutim mislim da će 2019. godina biti godina u kojoj će se jasnije profilisati opoziciona scena u odnosu na neke programske principe. Pri tom ne mislim da može doći do tog maksimalnog ukrupnjavanja, odnosno objedinjavanja cjelokupne opozicije", zaključuje Sekulović.