Dačić: Zajednički kandidat sa SNS-om na predsedničkim izborima

Predsednik Skupštine Srbije i lider Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je da će sa Srpskom naprednom strankom (SNS) imati zajedničkog kandidata za predsedničke izbore, dok za parlamentarne i gradske izbore, to "ne mora da bude slučaj".



"Da se ja kandidujem (na predsedničkim izborima) uneli bismo podeljenost u biračko telo, a to bi doprinelo destabilizaciji i davalo bi pogrešnu poruku, zato je to nepotrebno", rekao je 21. decembra Dačić za televiziju Prva.

On je dodao da će SPS, koji je koalicioni partner vlasti SNS-a predsednika Srbije Aleksandra Vučića, nastaviti saradnju sa tom partijom i posle izbora.



"U politici nema ljubavi, nego samo koliko ste kome potrebni, a potrebni ste onoliko koliko ste jaki", rekao je lider SPS-a.

Redovni predsednički i beogradski, kao i vanredni parlamentarni izbori u Srbiji, biće održani 3. aprila 2022. godine. Izbori za predsednika Srbije biće raspisani 2. marta.

Dačić je pozvao građane Srbije da u januaru izađu na referendum i glasaju za promenu Ustava, jer je tačno naznačeno šta bi se menjalo.



"U Ustavu se menja samo deo o pravosuđu. Kakvo Kosovo, ono je u preambuli, a za to bi moralo mnogo toga da se menja. Ovde se tačno vidi šta se menja, a to je da parlament više ne bira sudije i tužioce, nego ih biraju nezavisni organi, jer se smatra da je to napredak u odeljku vladavine prava", rekao je Dačić.

Građani Srbije će se 16. januara 2022. na referendumu izjašnjavati sa "da" ili "ne" na jedno pitanje: "Da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije?".

Promene se odnose na pravosuđe i na njih se Srbija obavezala u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU). Kako su više puta objasnili predstavnici EU, cilj promena Ustava Srbije su postizanje nezavisnog pravosuđa bez političkog uticaja i vladavina prava.



Ujedno, to su ključni uslovi za napredovanje u evrointegracijama i članstvo Srbije u EU.



Ukoliko se promene usvoje, prema tvrdnjama vlasti u Srbiji, politika će biti isključena iz izbora sudija i tužilaca.