Ko se još seća Savamale?

Tema najnovijeg Mosta bila je - kako je zataškana afera Savamala. Reč je o čistom državnom kriminalu. Krajem aprila 2016. godine u beogradskoj Savamali, u Hercegovačkoj ulici, bageri su tokom noći porušili privatne objekte. U rušenju su učestvovali ljudi sa fantomkama na glavi.

Oni su maltretirali građane, koji su se u tom trenutku tamo zatekli, i oduzimali im mobilne telefone. Neki od građana su ipak uspeli da pozovu policiju, ali se ona oglušila o njihove pozive. Sagovornici su bili Vesna Rakić Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Radomir Lazović, aktivista Inicijative Ne da(vi)mo Beograd, koja je organizovala proteste zbog rušenja Svamale.

Omer Karabeg: Slučaj Savamala završio je tako što je šef policijske smene, koji je bio dežuran te večeri, kada je izvršen vandalski čin u Savamali, priznao da se oglušio o pozive građana i osuđen je na uslovnu kaznu od pet meseci. Nije čak ni otpušten. Da li je time cela stvar završena, što se tiče pravosuđa? Ima li šanse da se postupak nastavi i pronađu pravi krivci?

Vesna Rakić Vodinelić: U državi, u kojoj vlada pravo, afera Savamala ne bi smela biti tako završena. Međutim, dok god traje ovaj režim, nemam iluzija da će se taj slučaj ponovo otvoriti. Inače, u Savamali nisu porušeni samo privatni objekti, porušena je i zgrada čiji je vlasnik Republika Srbija. Nakon što je 2016. otvorena fingirana istraga, godinu dana se nije ništa dešavalo, da bi se u martu 2017. godine Više tužilaštvo u Beogradu proglasilo nenadležnim za taj slučaj. Nakon toga se pojavljuje Goran Stamenković, šef smene, koji priznaje krivicu i zaključuje sporazum sa Tužilaštvom na osnovu koga je kažnjen uslovno na pet meseci zatvora.

Naravno, ni on, ni Tužilaštvo nisu podneli žalbu protiv te presude, pa je tako ceo slučaj dobio farsični završetak. Teško je poverovati da je jedan obični policajac, šef smene, moga da izda naredbu da se policija u celom kvartu ne javlja na pozive građana. Zna se kako se u policiji komanduje. Slučaj Savamala može se smatrati završenim, samo u jednoj operetskoj, farsičnoj državi. Pošto slučaj još nije zastareo, teretski gledano, postoje mehanizmi da se naredbodavci kazne. Ali za to bi moralo postojati nezavisno pravosuđe i tužilaštvo koje nije pod političkom kontrolom.

​Naredba je stigla s vrha

Radomir Lazović: U Hercegovačkoj uopšte nije izvršen uviđaj. Taj teren je raščišćen, iako ga policija nije pregledala. Stvari su toliko očigledne, da uprkos zataškavanju, ima dovoljno činjenica koje jasno govore o tome šta se desilo. Kad sve to vidi, čovek se oseti ugroženim i pomisli da bi i on mogao postati žrtva, aka se njegova imovina nađe na putu Srpske napredne stanke. Izveštaj Zaštitnika građana jasno govori da je iz vrha policije stigla naredba da se ne reaguje na pozive građana. U operaciji rušenja učestvovale su razne gradske službe. Isključena je ulična rasveta. Elektrodistribucija je potvrdila da je iz uprave grada nekom poprečnom vezom naloženo isključivanje struje u tom delu Beograda. Parking servis je uklonio automobile koji su smetali rušenju. Gradska čistoća te večeri nije čistila Hercegovačku ulicu. Sve je bilo pripremljeno za rušenje.

Bageri su čekali spremni na pola kilometara od Hercegovačke, a vlast se pravi da ne zna kako su se oni odjednom pojavili. Nakon rušenja pokrenut je celokupni državni vrh da se ovaj slučaj zataška. Večer uoči protesta, na koji je naša Inicijativa pozvala građane, širi se vest da će u Bosni izbiti rat. Bivša supruge Siniše Malog izjavila je u jednom intervuju da joj je suprug rekao da je učestvovao u organizaciji rušenja. Imali smo i priznanje Aleksandra Vučića da je gradski vrh umešan u rušenje. I umesto da se vodi istraga i pronađe krivac, vodi se kampanju protiv aktivista Inicijative Ne da(vi)mo Beograd koja obiluje pretnjama, pritiscima, blaćenjem i ugrožavanjem lične bezbednosti.

Ta kampanja je trajala ne samo za vreme protesta, nego i za vreme izborne kampanje kada je Inicijativa učestvovala na gradskim izborima, a traje i danas. U njoj ne učestvuju samo ekstremni desničari koji nam na društvenim mrežama upućuju pretnje, već i narodni poslanici i ministri. Predsednik države držao je moju sliku dok je u Narodnoj skupštini iznosio pretnje i laži i govorio kako sam primio ogromne svote novca. Držao je moju sliku, ali je mislio na aktiviste Ne da(vi)mo Beograd i na sve ljude koji su se usprotivili rušenju. I pored svega toga, mislim da smo uspeli da demaskiramo ovu vlast i pokažemo njenu pravu prirodu. To je autoritarni režim koji, ako mu se nađete na putu, ne preza ni od čega da vas ukloni.

Sprdanje sa zdravim razumom



Omer Karabeg: Gospođo Rakić, pomenuli ste da postoje mehanizami da se ovaj slučaj ponovo otvori. Neki se uzdaju u Evropski sud u Strazburu. Može li slučaj Savamala doći do tog suda?

Vesna Rakić Vodinelić: Evropski sud je poslednja instanca, ako ima ko da se njome koristi. Slučaj Savamala je jasan. Da su policija i Tužilaštvo nezavisni i da su profesionalno vodili istragu, došlo bi do sudskog procesa. U ovom slučaju do procesa nije došlo, jer je cela stvar završena sporazumom između Gorana Stamenkovića i tužilaštva, tako da je sada teško doći do Strasbura. Jedini način da se autoritarna vlast spreči da zataška stvar je da se promeni. A, ako ne možete da je promenite, onda su veoma važne akcije koje je organizovala Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd čiji je cilj bio da obelodani istina. Kao građanka mogu da osećam satisfakciju što je cela stvar obelodanjena, ali ne i kao pravnica, jer odgovorni nisu kažnjeni. Ne smemo zaboraviti da je sam predsednik države dva meseca nakon rušenja u Savamali izjavio da je za to odgovorna gradska vlast i da će odgovorni biti kažnjeni. A oni, ne da nisu bili kažnjeni, nego su unapređeni. To izaziva gnev kod ljudi. Imamo posla sa autoritarnim režinom koja se sprda, ne samo sa pravnim poretkom, nego i sa zdravim razumom.



Kako obesmisliti istragu

Omer Karabeg: Ključnu ulogu u zataškavanju afere odigralo je Više javno tužilaštvo. Da li je ono to uradilo samostalno, pošto vodi računa da se ne zameri vlasti, ili je vlast morala da vrši dodatni pritisak?

Radomir Lazović: Potpuno je jasno da je prepucavanjem policije i Višeg Tužilaštva nastao vakuum u kome su i jedni i drugi izbegavali da pokrenu

Mislim da je i na Tužilaštvo i na policiju napravljen ogroman pritisak da se slučajem Savamala uopšte ne bave kako bi se cela stvar zataškala.

istragu. Mislim da je i na Tužilaštvo i na policiju napravljen ogroman pritisak da se slučajem Savamala uopšte ne bave kako bi se cela stvar zataškala. U isto vreme funkcioneri vladajuće stranka su govorili - pustimo policiju i Tužilaštvo da rade svoj posao, jer oni vrlo dobro znaju da su obe te institucije u njihovim rukama. Tako je došlo do toga da se ovaj slučaj razvodni, uspori, relativizuje i na kraju zataška. Ne bih upao u zamku da se bavim time ko je više odgovaran - Tužilaštvo ili policija. Oni su radili zajedno i učinili su sve da obesmisle istagu. Ipak, mislim da nismo dozvolili da se to desi i mislim da će slučaj Savamala ostaviti ozbiljan trag. Ova afera pokazuje da živimo u autoritarnom sistemu u kome pravosuđe gotovo i ne krije da je službi vladajuće garaniture. To je jedan od glavnih razloga zašto su protesti bili tako masovni, jer su se ljudi uplašili i postali svesni u kakvom sistemu žive.



Omer Karabeg: Čini mi se da je Višem tužilaštvu ipak bilo neprijatno zbog svog ponašanja. Oni su nekoliko meseci krili ime ime tužioca koji je vodio istragu. Objavili su ga tek nakon što je intervenisao Poverenik za informacije od javnog značaja.

Vesna Rakić Vodinelić: Čini mi se da im je zaista bilo neprijatno, pa su hteli da se oslobode tog predmeta. Znate da se cela stvar vrtela u Višem javnom tužilaštvu godinu dana, da bi se na kraju to tužilaštvo proglasilo nenadležnim i prebacilo predmet Prvom osnovnom tužilaštvu. Onda se pojavilo priznanje Gorana Stamenkovića i ceo slučaj je završen onako kako ne treba. Ne znam da li je izvršen pritisak da se slučaj prebaci na niže tužilaštvo, jer se na te ljude lakše utiče, ili je neko u Višem tužilaštvu pokazao neku vrstu otpora.

A zašto nije objavljeno ime tužiteljke koja je vodila postupak? Oni su to opravdavali time da javnost ne bi na nju vršila pritisak. Međutim, meni je najverovatnije da je Više tužilaštvo htelo da se otarasi tog slučaja i da ga prepusti nižem tužilštvu, pa da ono nađe način kako da celu stvar zatvori.

"Bullshit"

Omer Karabeg: Gospođo Rakić, pomenuli ste da je Aleksandar Vučić, dva meseca posle rušenja, rekao da iza toga stoje najviši organi gradske vlasti, ali nakon toga niko od gradskih funkcionera nije smenjen, gradonačelnik Mali je čak unapređen, i Vučić to više nikada nije ponovio. Zašto je Vučić promenio mišljenje?

Vesna Rakić Vodinelić: Nije on promenio mišljenje. Ne znam da li ste čitali knjigu Harija Frankfurta On Bullshit, koja je prevedena na srpski jezik pod naslovom O proseravanju. To je ozbiljan esej jednog zaista ozbiljnog filozofa koji je predavao na Univerzitetu u Prinstonu. Njegova definicija bullshita je da onaj koji izgovara takve stvari ne mora neminovno biti lažov, jer lažov ima mnogo više poštovanja prema istini. Za čoveka koji širi neobavezne priče istina uopšte bitna, bitno mu je samo da sebe predstavi u određenom svetlu. Prema tome, mislim da Vučić nije promenio mišljenje, on je samo pokušao da bude sudija u toj stvari. Onda je tu svoju izjavu odbacio kao splačinu. Uopšte ne mislim da je u pitanju neki njegov stav ili neko njegovo mišljenje. Ja mislim da je u pitanju bullshit.

Omer Karabeg: Gospodine Lazoviću, da li ste se vi - nakon Vučićeve izjave da je odgovoran vrh gradske vlasti - ponadali da će pravi krivci odgovarati?

Radomir Lazović: U neku ruku da. Ljudski je nadati se i mi smo se u tom trenutku ponadali da ovaj sistem ipak nije tako strašan kao što smo mislili. Ali ubrzo smo videli da je to bila samo prazna priča, jer je režim nastavio da vrši pritisak na sve one koji su se usprotivili rušenju i da ih maltretira. Ipak, mislim da svojim akcijama nismo dozvolili da se Vučić nađe u ulozi donosioca pravde. Jer, nas ne interesuje da li će on da kaže ko je kriv. On nas interesuje samo kao svedok, kao neko ko je umešan u celu stvar, a ne kao neko ko presuđuje i određuje koliko je ko kriv.

Siniša Mali

Omer Karabeg: Gradonačelnik Siniša Mali, ne samo da nije kažnjen, nego je i napredovao i postao ministar finansija. Teško da bi u bilo kom sistemu, ne samo demokratskom nego i autoritarnom, krivac za takvu aferu napredovao. Zar to nije čudno?

Vesna Rakić Vodinelić: Naravno da je čudno. Za vas i za mene. Ali uopšte nije čudno za njih. Za njih je to normalno. On je sa stanovišta vrednosnog sistema

Njihov sistem vrednosti počiva na - učini mi, učiniću ti, daj mi, daću ti. Dakle, na podmazivanju svakojake vrste

onih koji nama vladaju - vešt čovek. Pretpostavljam da mu se oni i dive. Njihov sistem vrednosti počiva na - učini mi, učiniću ti, daj mi, daću ti. Dakle, na podmazivanju svakojake vrste. Sa stanovišta tog sistema vrednosti on se smatra vrlo uspešnim čovekom koji sasvim opravdano napreduje u karijeri. Gospodin Lazović je pomenuo svedočenje Marije Mali, bivše supruge Siniše Malog. Ona je u u jednom intervuju pomenula da joj se suprug pohvalio kako je učestvovao u organizovanju rušenja u Savamali. I šta se posle toga dogodilo? Dogodilo se to - da je suprotno odluci suda kojom je staranje nad decom bilo povereno Siniši Malom, sve troje dece otišlo kod majke. I majka je ućutala.

Radomir Lazović: Nakon izjave Marije Mali o ulozi njenog supruga u rušenju u Savamali 10.000 ljudi je protestvovalo ispredzrade Višeg javnog tužilaštva zahtevajući da izvršioci i organizatori rušenja, između ostalog i Siniša Mali, snose odgovornost. I šta se nakon toga desilo? Ja sam zbog organizacije tog protesta osuđen da platim 100.000 dinara.

Četrdeset napada "Informera"

Omer Karabeg: U rušenju objekata u Savamali morao je da učestvuje veliki broj ljudi. To je bila operacija u koju su bila uključena razna gradska preduzeća i policija. Kako to da niko nije progovorio, da se nije pojavio nijedan insajder, osim bivše supruge Siniše Malog, koja je bila u svađi sa njim? Kako to da se nijedan tužilac nije pobunio, kako je sud mogao da prihvati da je jedini krivac dežurni policajac i osudi ga na simboličnu kaznu? Je li moguće da toliki broj ljudi vidi nepravdu i ćuti?

Radomir Lazović: Zašto su ljudi ćutali? Pretpostavljam da su se uplašili kada su videli kakvim smo napadimi mi iz Inicijative Ne da(vi)mo Beograd bili izloženi. Četrdeset puta bili smo na naslovnoj strani Informera, a nakon svakog napada glavni urednik Informera gostovao je na Televiziji Pink, gde je nastavljao sa pretnjama i optužbama. Cilj tih napada bio je da se svima koji bi se usudili da progovore o Savamali pokaže šta ih očekuje.

Omer Karabeg: Nakon beogradskih izbora, u proleće ove godine, ministar policije Nebojša Stefanović pohvalio se da su se građani na izborima izjasnili šta misle o slučaju Savamala. Rekao je da je na izbornom mestu u Savamali Srpska napredna stanka osvojila veću podršku nego u ostalim delovima opštine Savski venac. Ispada da je veliki broj građana poverovao Vučiću i Malom.

Vesna Rakić Vodinelić: To bi moglo biti tako da je gospodin Stefanović pomenuo procenat ljudi koji su izašli na izbore i da je Savamala bila tema tih izbora. Naravno da nije, jer su funkcioneri Srpske napredne stranke tu temu zaobilazili koliko god su mogli. Osim toga, izbori nisu bili fer i pošteni, jer od 2012. godine, otkako je Vučić došao na vlast, u Srbiji nema poštenih izbora. Ne mogu da poverujem da su građani slepi, nemi i gluvi, premda naravno ima i takvih.

Majka iz Kragujevca

Omer Karabeg: Gospodine Lazoviću, kada biste sada pozvali građane na protest zbog svega što je urađeno u aferi Savamala, šta mislite koliko bi se ljudi odazvalo?

Radomir Lazović: Koliko bi ljudi izašlo na protest zavisi od toga koliko oni uopšte znaja šta se dešava sa slučajem Savamala. Medijska kontrola je ogromna. Nije više reč o tome da nešto neće biti objavljeno, već imate veliki broj medija - da pomenem samo TV Pink, Informer, Srpski telegraf, Alo, TV Studio B - koji napadaju sve one koji kritikuju režim. Oni najdirektnije učestvuju u kampanji blaćenja, napada i pritisaka na one koji se usprotive ovoj vlasti - bilo da reč o protestu ili nekom drugom načinu javnog izražavanja nezadovoljstva. To je do te mere uzelo maha da se oni u poslednje vreme obračunavaju, ne samo sa aktivistima nevladinih organizacija, opozicionim političarima i novinarima, već i sa običnim građanima. Najbolji primer je majka iz Kragujevca, koja je javno govorila o tome da je nezadovoljna lečenjem svog deteta. Napadaju je u Informeru, objavljuje njene lične podatke iz zdravstvenog kartona, bave se njenom prošlošću. Sve to samo zbog toga što je na Facebooku objavila snimak doktorke koja je odbila da pruži pomoć njenom bolesnim detetu, kao da mi ne znamo u kakvom se katastrofalnom stanju nalazi naše zdravstvo.

Buldožer SNS-a

Omer Karabeg: Možemo li zaključiti da je vlast ostvarila svoju nameru da Savamalu skine sa dnevnog reda? Ona se više gotovo i ne pominje.

Vesna Rakić Vodinelić: Mnogo je faktora tome doprinelo. Prvo, mi smo nekada imali Zaštitnika građana koji je zaista bio nezavisan i koji je razotkrio da je postojala naredba s vrha da policija ne reaguje na pozive građana u slučaju Savamala. Danas ga više nemamo. Na tom mestu sada je čovek koji je očigledno lojalan vlastima. Drugo, pravosuđe sve više propada i njegovo propadanje će se ubrzati, jer vlast nastoji da ućutka i ono malo sudija i tužioca koji još uvek misle svojom glavom. Treće, oni su uspeli da iz naše svakodnevnice izbrišu ljudsku solidarnost. Čini mi se da odnosi među ljudima sve više postaju vučiji, a ne ljudski. Tome su najviše doprineli rijaliti programi koji su izraz najvećeg primitivizma. Oni nisu vezani samo za Pink i Hepi, dve televizije koje ih emituju. O tome šta se zbiva u rijaliti programima često izveštavaju i neke dnevne novine kao da je to najvažnija stvar koja se dešava u

Ako je vlast htela da upropasti državu, onda joj se mora odati priznanje da je uspela u tome. Ali ne treba zaboraviti da smo i svi mi na neki način odgovorni.

Srbiji. Došlo je do promene kulturnog obrasca. Ako je vlast htela da upropasti državu, onda joj se mora odati priznanje da je uspela u tome. Ali ne treba zaboraviti da smo i svi mi na neki način odgovorni. Vidimo šta se radi i ne činimo ništa osim što se čudimo i zapanjujemo. Dakle, oni su upropastili državu i društvo, a mi smo to odlično primili.

Radomir Lazović: Ne mislim da je Savala potpuno otišla u zaborav, ali smo na dobrom putu da se to desi. Da li će se to dogoditii, zavisi od toga da li će biti otpora. Za mene je važno da smo nešto naučili iz slučaja Savamala. Uspeli da prepoznamo mehanizme Savamale i u nekim drugim slučajevima, kao što je privatizacija deponije u Vinči ili u ovome što se sada dešavana na Novom Beograda, gde se na zelenim površinama ljudima ispred nosa grade nove zgrade i pumpe. Razvoj grada se podređuje interesima investitora koji su bliski vlasti.

​Beograd na vodi je najeklatantniji primer, ali čini mi se da dosta toga ima i na mikronivoima. Srpska napredna stranka sklanja sve što joj se nađe na putu - bilo da su to zakoni, urbanistički propisi, objekti ili ljudi. Sve se to sklanja da bi se ostvario profit. Meni je najvažnije što smo uspeli da to opišemo da bi ljudi mogli da to prepoznaju. Da li ćemo znati da to iskoristimo kako bismo zaustavili ovaj režim - ne znam, ali verujem da smo nešto naučili.