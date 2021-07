Džaferović: Izjave o 'srpskom svetu' podsjećaju na 90-te

Izjave o "srpskom svetu" podsjećaju na 90-e godine, ocijenio je u utorak 20. jula član Predsjedništva Bosne i Hercegovine (BiH) Šefik Džaferović, i dodao da je riječ o zagovornicima nakardne, fašistoidne ideje čije se posljedice mogu vidjeti u Prijedoru gdje je u utorak ukopano 12 žrtava iz proteklog rata.

“Svi kreatori te velikodržavne politike trebaju uvijek imati na umu dvije stvari kada je u BiH u pitanju – kako su završili oni koji su takve politike zagovarali u prošlosti. U Hagu i na smetljištu historije. Neka dobro znaju da mi više nikada sebe nećemo dovesti u poziciju da budemo iznenađeni”, rekao je Džaferović.

Reagujući na izjavu ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina o "ujedinjenju srpskog sveta", Džaferović je Istakao kako su “zagovornici te nakaradne, fašistoidne ideje mnogo slabiji, a BiH mnogo jača”.

Vulin je u nedelju 18. jula na skupu povodom 13. godišnjice Pokreta socijalista čiji je lider, rekao da je "zadatak ove generacije političara stvaranje srpskog sveta - da objedini Srbe gde god oni budu živeli".



Džaferović je to rekao u Kozarcu pored Prijedora na sjeverozapadu BiH, gde je u utorak u Memorijalnom centru „Kamičani“obavljena kolektivna dženaza i ukop 12 žrtava ubijenih 1992. godine.



“Svi elementi monstruoznog zločina koji su izvršeni ovdje 1992. godine, imaju elemente genocida. Iako je Haški tribunal ovo okvalificirao kao zločin protiv čovječnosti. Protjerati kompletno bošnjačko i hrvatsko stanovništvo iz doline Sane, ubiti preko 3.170 ljudi od čega 102 djece i 250 žena, jasno ukazuje na postojaje namjere da se elimiran jedna ukupna zajednica. To je genocidna namjera, ali moramo poštovati odluke međunarodnih sudova”, kazao je Džaferović.

Izetbegović: “Srpski svet" je drugo ime za "Veliku Srbiju"

“Srpski svet" je drugo ime za "Veliku Srbiju", rekao je u Kozarcu kraj Prijedora nakon kolektivne dženaze i ukopa 12 žrtava predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović, i dodao da od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića očekuje da ne dopušta takve izjave srpskih zvaničnika.



Naveo je i kako od predsjednika Srbije očekuje da "ne šuti dok se izgovaraju takve stvari".



“Očekujemo od predsjednika Vučića da ne dopušta takve stvari i da ne šuti dok se izgovaraju. Koga su zmije ujedale, on se i guštera boji. Nas to treba da osvijesti da radimo na tome da budemo snažni i oprezni, da ne dopustimo slabost koja će ohrabriti agresiju”, naveo je Izetbegović.

Komentarišući kritike upućene iz zemlje i regiona ministru unutrašnjih poslova Srbije Aleksandru Vulinu zbog izjave o stvaranju "srpskog sveta" predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u ponedjeljak 19. jula ocijenio da nije u pitanju hajka na Vulina već na Srbiju.



Izetbegović je rekao da da izjave o stvaranju "Srpskog sveta" treba da osvijeste Bošnjake koji, kako je naveo, "rade na tome da budu snažniji, oprezniji i da nikada ne dopuste slabost koja će ohrabriti agresiju".



"Ne mogu se izjednačavati strane, pričati o 'nesrećnom sukobu', to je bila agresija, genocid i etničko čišćenje", kazao je on.



"Agresiju na BiH, genocid u BiH, etnička čišćenja učinila je srpska strana, da ne kažem srpski narod, ali kažem srpska strana, jer su to uvijek pojedinici. To je bio kompletni establišment: politički, vjerski, intelektualni, hiljade spremnih da počine zločin nad komšijama, i toga moramo biti svjesni", dodao je Izetbegović.



Prema njegovim riječima dobro je govoriti o procesu pomirenja i praštanja, ali se prije toga mora govoriti o svijesti o tome što se dogodilo.



“Snaga i sloga među Bošnjacima, neka praštaju oni koji to žele. Nikada ne smijemo dopustiti da se relativizira istina o onome što se dogodilo. Šehidska krv i istina će očuvati BiH od pokušaja stvaranja nekakvih srpskih svjetova, podjela zemlje”, dodao je on.

Izetbegović je poručio da se nipošto ne smije dozvoliti relativiziranje zločina i istine o genocidu.