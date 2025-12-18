Putinov uvreda sa 'svinjama': Pokušaj da podeli Zapad i okrivi Evropu ako mirovni napori propadnu

U agresivnoj izjavi tokom sastanak s visokim oficirima 17. decembra, ruski predsednik Vladimir Putin nazvao je neodređene evropske lidere "podsvinki", što se otprilike prevodi kao mlade svinje.

Evo zašto je to rekao.

Još od 1999. godine, kada je čečenske separatiste nazvao teroristima i zakleo se da će ih "počistiti u klozetu", Putin koristi ulični sleng i oštar, pogrdan jezik kako bi preneo poruke Zapadu, svetu i ruskom narodu.

U slučaju njegove poslednje izjave, Putin je verovatno računao da će publika u Rusiji – i neki drugde – dočekati njegove reči kao šamar zapadnim liderima koji su svakodnevno demonizovani na ruskoj državnoj televiziji dok Moskva vodi rat protiv Ukrajine.

Ali u tome ima i nešto više.

Ponavljajući izjave koje je ranije davao, Putin je prvo istakao da je američki predsednik Donald Tramp (Trump) rekao da Rusija ne bi pokrenula opštu invaziju na Ukrajinu da je on, umesto Džoa Bajdena (Joe Biden), bio predsednik u to vreme, u februaru 2022. godine. I još jednom, Putin je dodao da je Tramp možda u pravu u vezi s tim.

Stari narativ, novi obrt

Zatim je bez dokaza tvrdio da je Bajdenova administracija "namerno" podsticala rat i rekao: "Mislim da je jasno zašto: Svi su verovali da će uništiti i rastaviti Rusiju u kratkom vremenskom periodu i 'evropske mlade svinje' su se odmah pridružile prethodnoj američkoj administraciji u tom naporu, nadajući se da će profitirati od sloma naše zemlje".

Optuživanje Zapada da pokušava da rasparča Rusiju i prisvoji delove jedan je od glavnih Putinovih narativa već više od 20 godina. Posle otmice talaca u školi u gradu Beslanu na Severnom Kavkazu 2004. godine, u kojoj je poginulo više od 330 ljudi posle neuspele operacije spasavanja, Putin je sugerisao da zapadne zemlje pomažu militantima kako bi se Rusija oslabila.

Ipak, u ovom slučaju, Putinov komentar sa "svinjama" imao je konkretne ciljeve mimo ponavljanja te tvrdnje, za koju mnogi zapadni lideri kažu da je neosnovana.

S jedne strane, to je deo napora da se poseje razdor između SAD i evropskih pristalica Ukrajine u vreme kada Tramp insistira na naporima da posreduje u postizanju mirovnog sporazuma. Pošto su SAD prošlog meseca iznele predlog za koji kritičari kažu da u velikoj meri favorizuje Rusiju, evropske zemlje poput Velike Britanije, Francuske i Nemačke pomogle su Kijevu da traži prilagođavanja kojim bi potencijalni pakt bio prihvatljiviji za Ukrajinu.

Krivljenje Evrope

Reč koju je Putin upotrebio ne znači samo "svinje". Ona se odnosi na mlade svinje – ali ne na slatke prasiće. Umesto toga, implicira nepostojanje nezavisnosti i sklonost da se prate drugi. To se nadovezuje na više puta ponovljene ruske tvrdnje da zemlje EU i NATO nisu svoje gazde i da su pod kontrolom SAD – ali u ovom slučaju, Putin je precizirao da misli da su te zemlje bile potčinjene Bajdenovoj administraciji.

Putinova opaska je možda imala za cilj i pogoršanje podele unutar Evrope, posebno oko toga da li i koliko snažno Evropska unija i drugi, poput Velike Britanije, treba da podrže Ukrajinu – i da vrše pritisak na Rusiju. Putin je govorio dan pre samita EU na kojem bi trebalo da se odluči o kontroverznom planu korišćenja se zamrznute ruske imovine za davanje zajmova Ukrajini u vrednosti desetina milijardi evra kako bi joj se pomoglo da izdrži ruske napade.

U istom obraćanju, Putin je ponovio svoje obećanje da će Rusija silom zauzeti ukrajinske teritorije koje smatra svojom ako predloženi mirovni sporazum koji proizađe iz trenutne diplomatske aktivnosti ne ispuni drakonske zahteve Moskve.

Kao što je često slučaj s Putinovim izjavama, još jedan cilj doskočice o "mladim svinjama" bio je da se unapred okrivi Evropa ako mirovni napori predvođeni SAD posustanu ili ne uspeju da donesu sporazum koji bi zadovoljio Kremlj.