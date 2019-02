Crnogorska policija 'zlostavlja građane'

Zlostavljanje građana u kojem učestvuje policija i dalje je prisutno u Crnoj Gori bez obzira na napredak koji zemlja bilježi u prevenciji takvog postupanja, poruka je iz najnovijeg izvještaja Komiteta Savjeta Evrope za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT).

U izvještaju piše i da zabrinjava nesankcionisanje nezakonitog ponašanja policije u pojedinim slučajevima a u zatvorima i dalje ima primjera mučenja pritvorenika.

Šta o tim nalazima kažu predstavnici nadležnih državnih organa, Radio Slobodna Evropa (RSE) nije uspio da sazna.

Na zahtjev za komentar koji je RSE uputio na adrese u MUP-u, Upravi policije i Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, odgovor nije uslijedio.

Za Aleksandra Zekovića iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije dva su ključna problema na koja ukazuje Komitet Savjeta Evrope u svom izvještaju o Crnoj Gori.

Prvi je takozvana policijska solidarnost ili zakon ćutanja među policajcima zbog kojeg, kako kaže Zeković, ostaju nekažnjeni oni koji su prekoračili ovlašćenja, odnosno koji su odgovorni za teška zlostavljanja i prebijanja crnogorskih građana.

Drugi se odnosi na neispunjavanje ranije preporuke Komiteta Savjeta Evrope da specijalne interventne snage moraju da imaju pločice sa imenom ili identifikacionim brojem.

Komitet je utvrdio da će zbog toga što Crna Gora za deset godina nije primijenila preporuku o obaveznoj identifikaciji policijskih službenika, pojedinci u crnogorskoj policiji ostati nekažnjeni za teško nasilje nad građanima, navodeći primjere prebijanja Aleksandra Pejanovića iz 2008. i više građana tokom uličnih protesta iz 2015. godine.

"Rekao bih da je to dosta neodgovoran odnos naših vlasti kada je riječ o tim ranije izdatim preporukama jer su one bile u interesu pravde, interesu pravičnosti, a prvenstveno u interesu integriteta crnogorske policije. Da su takva obilježja postojala od kada je prvi put to bilo preporučeno od strane CPT-a, bio bi spriječen često i nedobronamjeran i nekonstruktivan pritisak prema crnogorskim policajcima. Čini mi se da je nekome odgovaralo da se tada na taj način ne zaštiti policijski integritet kao i da ne budu kažnjeni oni koji su odgovorni za nezakonito postupanje", kaže za RSE Aleksandar Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

U nalazu CPT-a, između ostalog bilježe i slučajeve policijskih inspektora koji su udarali pritvorenike kako bi priznali krivično djelo ili odali informacije.

CPT, koji je u Crnoj Gori boravio od 9. do 16. oktobra 2017. godine, primio je značajan broj navoda o fizičkom zlostavljanju osoba u vrijeme privođenja ili tokom policijskih razgovora.

Podgoričanin Nemanja Rončević je bio žrtva policijskog batinanja tokom privođenja, u martu prošle godine. Prema medicinskoj dokumentaciji on je zadobio više povreda, između ostalog i prelom nosa.

Kako za RSE kaže njegova majka Tamara Rončević, Nemanju su policajci priveli zbog sumnje da je opljačkao kladionicu, što se ispostavilo kao netačno:

"Od koljena do stopala je imao puno podliva, oteklina i poderane kože od udaraca čizmama ili ko zna čime još. Oni su ga bacili na pod i tukli, a on je više puta gubio svijest. Moj sin se sjeća samo prvog udarca kada su ga uvodili u maricu a ostalog se ne sjeća. Sjeća se trenutka kada su ga uveli u stanicu policije. Tamo su bili korektni prema njemu", priča Nemanjina majka Tamara.

Nemanja Rončević je kažnjen sa tri mjeseca zbog vrijeđanja policije, a u toku je postupak po prijavi njegove porodice protiv policajaca koji su ga tukli prilikom privođenja.

Nije samo policijska tortura i nasilje prema građanima bila predmet izvještaja CPT-a…

U dijelu izvještaja Komiteta Savjeta Evrope koji se odnosi na postupanje u zatvorima navodi se da postoje tvrdnje o zlostavljanju pritvorenika.

Pominju se slučajevi zatvaranja pritvorenika u takozvane samice kao i navodi o višednevnom "vezivanju zatvorenika za krevet metalnim rukavima i lisicama na rukama i lancima".

Zoran Vujičić iz Inicijative mladih za ljudska prava, koja se godinama bavi pitanjem torture u crnogorskim zatvorima, kaže za RSE da je izvještaj realan i objektivan.

Kaže da su predstavnici CPT, pored ostalog, registrovali i druge pojave na koje su i oni ukazivali.

"Zatvorski službenici pribjegavaju jednom obliku osvete prema zatvorenicima kada urade neke loše stvari i oni to ne rade u momentima kada imaju zakonski osnov da primijene silu nego to čine kasnije. Tada primjenjuju i neke metode koje apsolutno nijesu u skladu sa zakonom i to izaziva zabrinutost", upozorava Vujičić.

Prema izvještaju Komiteta Savjeta Evrope u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Dobroti, uprkos pozitivnoj atmosferi, zabilježena je prenatrpanost i dugotrajno propisivanje benzodiazepina, psihoaktivnih medikamenata koji se koriste kao terapija za bol i anksioznost.

Situacija u Zavodu za osobe s posebnim potrebama u Komanskom mostu i Centru za maloljetnike u Ljuboviću, prema nalazu CPT-a, bila je pozitivna.