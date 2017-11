Partijskom 'diplomom' do posla

Zašto je u Crnoj Gori partijska knjižica najbolja referenca za dobijanje posla i koliko je ovo pitanje aktuelno uoči predstojećih lokalnih izbora 26. novembra.

Uoči svakih izbora, pa tako i uoči predstojećih lokalnih u četiri opštine 26. novembra 2017. godine u Crnoj Gori se aktualizuje pitanje partijskog zapošljavanja. A da se od novembra 2013. godine i afere „Sinimak“ do danas malo toga promijenilo u crnogorskom društvu svjedoči nedavna izjava poslanice Demokratske partije socijalista (DPS ) sa Cetinja Ane Nikolić, koja je mlade ljude podučavala 'kako do posla'.

„Po pitanju partijskog zapošljavanja mogu reći da u svom iskustvu, sedam godina u lokalnoj upravi, sarađivala sam sa svim svojim kolegama koji su bili u liniji izvršne vlasti. Samo na osnovu njihove struke, njihovog znanja i kolegijalnog odnosa, definitivno to su bile prave i najveće vrijednosti koje smo prepoznavali. I ono za šta se opredjeljujemo kad se primaju mladi ljudi kod nas jeste upravo to – njihova struka i njihove prave vrijednosti. Ako je smetnja knjižica, onda uzmite svi DPS knjižicu, i to je inače najbolja partija. I riješili smo problem", rekla je Nikolić, a iz publike je uslijedio aplauz i salve odobravanja.

Pored civilnog sektora i opozicione partije konstantno upozoravaju na brojne slučajeve zloupotrebe i partijsko DPS zapošljavanje u predizbornoj kampanji. Pa Socijaldemokratska partija (SDP) upozorava da DPS zapravo nastavlja „sa ucjenama i pritiscima“ iz dobro poznate afere „Snimak“.

„Pritisci na ljude i partijsko zapošljavanje koje sada, rekao bih, poprima još flagrantnije i još očiglednije razmjere. Mi smo i najavili da ćemo (SDP) podnijeti krivične prijave povodom partijskog zapošljavanja. A već danas smo dobili nove informacije o novom partijskom zapošljavanju na Cetinju. Mislim da ulazimo u jednu završnu fazu kada autokratija u liku DPS ne preza ni od čega da sačuva vlast po svaku cijenu“ – kazao je Ivan Vujović iz SDP.

Kolike su razmjere partijskog zapošljavanja i u kojoj je mjeri partijska knjižica glavni preduslov za dobijanje posla možda najbolje govori podatak da je u javnom sektoru Crne Gore zaposleno ljudi koliko ima članstva najjača partija u državi-vladajuća DPS, kaže za Radio Slobodana Evropa Milena Milošević iz Instituta Alternativa (IA).

„Suštinski to je i kulturološko i političko pitanje koje se najbolje odražava u činjenici da danas otprilike javni sektor broji onoliko koliko i članstvo najjače partije u zemlji. To je, po mom mišljenju, najbolja ilustracija stvarnih razmjera politizacije u društvu“, kaže.

Ali se partijsko zapošljavanja ne vezuje samo za, na državnom nivou vladajuću DPS, već i za opozicione partije na državnom nivou, koje su vlast u pojedinim primorskim opštinama. Do smjene DPS u pojedinim opštinama došlo je poslije lokalnih oktobarskih izbora 2016. godine i u Budvi i u Kotoru. Pa iz DPS, od tada do danas, optužuju aktuelne lokalne vlasti za partijsko zapošljavanje i revanšizam.

Predsjednik OO DPS Budva Srđa Popović kaže da su od lokalne vlasti, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, tražili podatke o broju novozaposlenih ali ih nijesu dobili.

„Imamo sigurnu informaciju da se preko 200 ljudi zaposlilo od kada je nova, aktuelna vlast u Budvi došla. I to isključivo po partijskoj pripadnosti. Najbolji primjer za sve te tvrdnje je slučaj direktora Vodovoda u Budvi kome su naredili da otpusti trideset radnika koji su pripadali DPS-u. On to nije htio da uradi, pa su njega otpustili“- tvrdi Popović.

Najpoznatija afera o partijskom zapošljavanju i partijskoj knjižici kao preduslovu za dobijanje posla u Crnoj Gori datira iz novembra 2013. godine, i poznata je kao afera „Snimak“. Ona je ušla i u Izvještaje Evropske unije (EU) sa zahtjevom da se istraži ali do danas, saglasni su NVO sektor i opozicija, nije dobila odgovarajući pravni i politički epilog.

Afera „Snimak“ svjedoči zapravo o partijskom DPS zapošljavanju ljudi u zamjenu za glas odnosno, lojalnost DPS-u. A ime je dobila po audio snimku sa partijskog sastanka DPS, koji je procureo u javnost.

„Jedan zaposleni to su četiri glasa. Ako uspijemo da zaposlimo našeg čovjeka smanjili smo njima jedan glas, a povećali nama. Ko je taj jedan zaposleni, to je čovjek o kojima je gospodin Đukanović (Milo) pričao, koji dolazi kod nas i traži određenu vrstu pomoći. U naše institucije, u naša ministarstva...”, govorio je tada na partijskom sastanku funkcioner Zoran Jelić i tada i danas, vladajuće DPS.

A šta kažu mladi ljudi, koji traže posao, kakva su njihova iskustva i šta je najvažnije prilikom zapošljavanja.

„Do posla u Crnoj Gori se teško dolazi. Ponekad to zavisi od porodičnih veza ali najviše od partijske opredijeljenosti. To ima veliki uticaj. Sve zavisi od uticaja te partije“, smatra Sara Perović koja je nezaposlena.

Dok dvadesetsedmogodišnji Vasilije koji radi u jednoj privatnoj kompaniji prepričava svoja iskustva, i precizira:

„Veza, to je prvi korak koji je potreban. Ako nema toga onda mnogo pitanja, mnogo kucanja na vrata, biti dosadan. A CV mislim da ima malu ulogu za sada ali ako si član partije, ako im daš glas mislim da će to biti sve u redu.“

Poput mladih, tako i dio civilnog sektora konstatuje da u Crnoj Gori „na žalost osnovni preduslov za dobijanje posla nije znanje i stručne reference“ nego partjska knjižica, i to je najizraženije uoči izbora.

„S tim u vezi uopšte ne čude izjave koje smo imali prilike da slušamo ovih dana. I one zapravo odražavaju stvarno stanje na terenu“, kaže Milena Milošević iz IA.