Gafovi ili sporna politička uvjerenja crnogorskog mandatara

Izjave mandatara za sastav nove crnogorske Vlade Zdravka Krivokapića o odnosima Srbije i Crne Gore kao dvije srpske države, kao i ona da ne treba slaviti Dan pobjede nad fašizmom, nego 23. septembar, datum izbornog poraza Demokratske partije socijalista (DPS), otvaraju pitanje koliko se stavovi mandatara kose sa vrijednosnim sistemom Crne Gore, kao građanske i antifašističke države.

Zbunjujućim izjavama svakako treba doodati i onu da je osuđeni terorista iz vremena bivše Jugoslavije Nikola Kavaja, simbol otpora. Kavaju je zbog učešća u terorističkim akcijama i sud u Americi osudio na višedecenijsku zatvorsku kaznu. Iza rešetaka je bio od 1979. do 1999., a umro je u Beogradu 2008. godine.

Krivokapić, koji se javno zalaže da buduća Vlada zadrži evroatlantski kurs i ključne pravce spoljne politike uz ubrzane reforme za pristupanja Evropskoj uniji (EU) je, govoreći o budućim odnosima Crne Gore i Srbije, ocijenio da je najbolji "stav kralja Nikole" da postoje "dva kralja koji žive u dvije srpske države".

Reakcije na mišljenja mandatara

Demokratska partija socijalista predsjednika (DPS) Mila Đukanovića ocijenila je neprihvatljivim da Krivokapić o Crnoj Gori govori kao o srpskoj državi.

"Može Krivokapić privatno da se klanja i ljubi ruke sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve (SPC), može u kampanji da se slika sa zastavama Republike Srbije, i da srbuje po privatnim zabavama. Ali, kada nastupa kao mandatar Vlade države Crne Gore, onda mora da poštuje sve građane i da postupa u skladu sa Ustavom prema kome je naša država građanska a ne srpska", zaključuje DPS.

Crnogorski PEN centar nazvao je "nečuvenim skandalom" da Krivokapić o Crnoj Gori govori kao o "srpskoj državi".

Zdravko Krivokapić bio je na čelu najjače, od tri pobjedničke koalicije na parlamentarnim izborima 30. avgusta, u kojoj dominira prosrpski i proruski Demokratski front (DF).

Ocjene analitičara

Komentarišući za Radio Slobodna Evropa (RSE) izjave mandatara koje mogu biti sporne sa aspekta građanskih vrijednosti Crne Gore, direktor Centra za istraživanje (CEMI) Zlatko Vujović kaže da one predstavljaju ono za šta se zalaže Krivokapić.

"Bez obzira što smo imali prilike da čujemo neke suprotne izjave tipa - da Krivokapić podržava evropsku i evroatlantsku Crnu Goru, ipak moramo biti realni i sagledavati Krivokapića na bazi onoga što je bio program koalicije koju je predvodio, a dio koalicije koju je predvodio, baštini vrijednosti srpskog nacionalizma, određene elemente četničkog pokreta, ideje o 'Velikoj Srbiji' i ujedinjenju srpskih zemalja. Krivokapić je ideološki jasno na pozicijama SPC", kaže Vujović i podsjeća da je SPC podržavala djelovanje srpskih snaga u Bosni i Hercegovini i nije osudila zločine koje su te snage počinile.

Direktor Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević smatra da su pojedine izjave Krivokapića odraz političkog neiskustva mandatara i ličnog doživljaja istorije i religije.

"Te izjave ne mogu poremetiti temeljne vrijednosti na kojima počiva savremena Crna Gora i definitivno ne mogu promijeniti onaj spoljno-politički kurs Crne Gore koji se odnosi na evroatlantske integracije. Njegove izjave koje se odnose na neka istorijska, identitetska nacionalna pitanja, više su, reklo bi se, proizvod njegove lične percepcije istorije, religije, vjere... Ali, kada se javno iznesu i stave u politički kontekst sa njegove sada veoma važne pozicije mandatara, one djeluju potpuno drugačije", kaže Janjušević za RSE.

Osim izjave o dvije srpske države i izjava o Danu pobjede nad fašizmom izazvala je burne partijske reakcije na političkoj sceni Crne Gore.

Dva dana nakon konstituisanja novog saziva crnogorske Skupštine 23. septembara, Krivokapić je u Budvi ocijenio da "Crna Gora više ne bi trebalo da slavi 9. maj, Dan pobjede nad fašizmom", već dan konstituisanja novog saziva Skupštine, kada je dotadašnja tročlana opoziciona koalicija postala nova parlamentarna većina, a DPS Mila Đukanovića, poslije 30 godina, prešao u opozicione klupe.

Uslijedila je reakcija Ministarstva za ljudska i manjinska prava ocjenom da izjava "predstavlja opasnu poruku koja Crnu Goru udaljava od nacionalne politike pomirenja", kako je upozorio državni sekretar Aleksandar Saša Zeković.

Iz sada opozicionog DPS-a u saopštenju od 27. septembra je ocijenjeno da izjave Krivokapića "pokazuju ozbiljan problem u vrijednosnom sistemu osobe koja pretenduje da vodi proevropsku vladu".

Komentarišući izjavu Krivokapića da Crna Gore ne treba da slavi Dan pobjede nad fašizmom, Dragiša Janjušević smatra da namjera mandatara nije bila poništavanje temeljnih vrijednosti na kojima počiva savremena Crna Gora.

"Izjave mandatara o Devetom maju nemaju namjeru da ukinu taj datum kao vrlo bitan, ne samo u Crnoj Gori, nego u svijetu, nego da naglase datum - 23. septembar - kada je demokratskim putem smijenjena vlast. Mislim da su te izjave više proizvod nekog političkog neiskustva Krivokapića, nego namjera da se nanese neka šteta ili da se Crna Gora okrene u drugom spoljno-političkom pravcu", zaključio je Janjušević.

Zlatko Vujović ocjenjuje da se izjave Krivokapića ne mogu pripisati političkom neiskustvu jer ih nije demantovao.

Vujović kaže da Krivokapića i njegove poteze gleda kroz sprovođenje interesa SPC koja ga je, kako kaže, instalirala na tom mjestu.

"To treba jasno da shvati i dio njegovih koalicionih partnera i građana, da je to vertikala po kojoj će djelovati Vlada, jer Vlada se ipak prepoznaje po predsjedniku. Krivokapić na neki način nagovještava kakav će biti kurs te Vlade, bez obzira što će oni zvanično saopštavati da su za NATO", riječi su Vujovića.

Sa druge strane, kroz sisteme obrazovanja i kulture budući premijer će podsticati vrijednosti koje su u suprotnosti sa onim što je do sada bila Crna Gora, kaže Vujović.

"A to je država obnovljena na antifašizmu koja baštini vrijednosti koje su, vjerujem, u najvećem dijelu u suprotnosti sa vrijednosnim sklopom Krivokapića i SPC, čiji je on bio kandidat", tvrdi direktor Centra za istraživanje.

Sporni video snimak

Nevladina organizacija Akcija za ljudska prava je 22. septembra javno zatražila da Krivokapić objasni kakav je danas njegov stav prema fašizmu i terorizmu.

Neposredan povod bio je video snimak na kojem je mandatar Zdravko Krivokapić bio u kući Milete Pavićevića u Podgorici, na dočeku srpskog nacionaliste i osuđenog teroriste Nikole Kavaje, što je izazvalo oštre reakcije dijela građanske i političke javnosti.

Dan kasnije, Krivokapić je novinarima u Skupštini potvrdio da je snimak nastao krajem 90-ih godina i da je na dočeku "bio slučajno".

Za Kavaju je rekao da je "simbol otpora na ovim prostorima prema jednom diktatoru (Tito)".

"Možete da mislite kakav je terorista, da li je on nekoga ubio. Kako je on terorista ako je američki građanin. On nije građanin Crne Gore bio, on je američki građanin", kazao je Krivokapić.

Međutim, i objašnjenje koje je dao o Nikoli Kavaji naišlo je na oštre opozicione reakcije.

Snimak i Krivokapićeve interpretacije bile su povod za pismo Ambasadi Sjedinjenih Država koje su uputile Socijaldemokrate navodeći da je na taj način posredno afirmisao djelovanje glavnog aktera snimka Nikole Kavaje.

Za Zlatka Vujovića je sporno što mandatar Krivokapić teroristu smatra simbolom otpora i žrvtvom komunističkog režima.

"Kada on podržava Kavaju i divi se osuđenom teroristi koji je odslužio kaznu u Sjedinjenim Državama, što je oteo avion i pokušao da bude preteča onoga što je Al Kaida... To nijesu slučajnosti, to su uvjerenja Krivokapića", smatra Vujović.

Krivokapić o sebi

Na samom početku kampanje, u jednom od prvih intervjua, Vijestima 7. avgusta, na pitanje kako bi opisao sebe, Krivokapić je rekao da ga od političara motivišu "oni koji su neočekivano pobijedili u svojim zemljama i to italijanski političar Romano Prodi, koji je bio i univerzitetski profesor i iranski predsjednik Mahmud Ahmadinedžad, inženjer".

Crnogorski predsjednik Milo Đukanović je 8. oktobra Krivokapića predložio za mandatara za sastav Vlade nakon što su na parlamentarnim izborima 30. avgusta pobijedile tri koalicione liste, koje su konstituisale novu većinu 23. septembra u Skupštini Crne Gore.

Lider najjače među njima, izborne liste "Za budućnost Crne Gore", bio je Zdravko Krivokapić.

Ovih dana Krivokapić održava sastanke sa partijama u cilju formiranja nove Vlade.