Čomić: Sa osmehom ću snositi posledice prekida bojkota Skupštine

Poslanica opozicione Demokratske stranke (DS) Gordana Čomić izjavila je za Radio Slobodna Evropa (RSE) da se posle više od godinu dana bojkota Skupštine Srbije vratila u poslaničku klupu "svesna da će snositi posledice".

"I sve posledice koje ću snositi, nosiću sa osmehom i sa veseljem jer će posle ovih izbora u Narodnoj skupštini biti najmanje sto žena, a u svim lokalnim samoupravama najmanje 40 posto", kaže Čomić.

Poslanica DS-a Gordana Čomić učestvovala je na sednici parlamenta 6. februara kada se raspravljalo o izmenama izbornih zakona, a predsednica Skupštine Maja Gojković iz redova vladajuće Srpske napredne stranke je u dnevni red uvrstila dva njena zakonska predloga o većem učešću žena na izbornim listama.

Zbog kršenja bojkota Skupštine, Etički komitet DS-a, članice opozicionog Saveza za Srbiju, koji bojkotuje parlament od februara 2019. jer, kako su obrazložili, nemaju fer i ravnopravan tretman, doneo je preporuku da Gordana Čomić bude isključena iz stranke.

Gordana Čomić poslanica je Skupštine Srbije od demokratskih promena 2000. godine, kada je srušna vlast bivšeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića. U DS-u je od njenog osnivanja devedesetih godina gde je obavljala niz funkcija, a 2018. godine bila je kandidatkinja za predsednicu stranke (za predsednika je tada izabran aktuelni lider DS-a Zoran Lutovac). Već dve decenije aktivno se bori za veću vidljivost žena u politici i drugim mestima odlučivanja.

RSE: Vaša dva predloga zakona o najmanje 40 odsto žena na izbornim listama nakon sledećih izbora, vladajuća većina je unela u dnevni red. Rekli ste da ste bez dileme napravili takav izbor između politike DS da bude više žena u politici i odluke da se bojkotuje rad parlamenta. Da li ste rukovodstvo stranke obavestili da ćete ići na sednicu?

Čomić: Ne, niti me je ko pitao o predlozima zakona koji su od 27. januara 2019. na internet stranici Skupštine i to su oni trenuci poslaničkog posla kada morate vrlo precizno, vrlo detaljno i iskreno prema sebi i prema onom što verujete, sami da donesete etičku odluku.

To nije prvi put i nisam ja jedina poslanica kojoj se to dešava, ali je zaista odgovornost moja i ja sam tu odluku donela tako da se odlučim za borbu za više žena u politici, što jeste politika moje evropske Demokratske stranke.

RSE: Da li ste sa nekim u partiji razgovarali o tome?

Čomić: Ne, zato što bi to bilo uvlačenje u sopstvenu etičku odluku o tome šta je ispravno. Niko nije dužan da prati ono što ja smatram ispravnim u ovom trenutku, a to je da se iskoriste okolnosti koje su se stekle – paradoksalno - zahvaljujući bojkotu. Jer promena zakona od maja prošle godine, pa sve do ovih poslednjih koje je vladajuća stranka unela sa smanjenjem cenzusa, ne bi bilo da nema tog otvorenog bojkota i potpunog nedostatka dijaloga.

Kada u politici uočite da su se stekle okolnosti da napravite dobru promenu, onda je samo na vama odluka da li umete to da uradite, da li imate znanja i veština. Ja sam to uradila svesna da ću snositi posledice.

To menja sliku Srbije, političko i društveno tkivo, to je dobra promena i ona ne bi bila moguća da nema nekoga kao ja, koji je opozicija i ko je u pravu i da nema vlasti koja je odgovorna da odluku o tome da je to dobro donese i da bude na dnevnom redu Narodne skupštine.

RSE: Da li ćete nakon ove sednice nastaviti da učestvujete u radu plenuma Skupštine Srbije?

Čomić: Ne verujem zato što nema nekog posebnog razloga, osim ako se ne pojavi predlog zakona, takođe možda provociran ishodom bojkota i nedostatkom dijaloga, u kojem bih mogla ponovo da, zajedno sa većinom u Skupštini, napravim dobru promenu, dokazujući da nam nema boljitka bez institucionalnog dijaloga, bez razgovora o temi, bez vladavine prava kojom koristite kapacitete institucija.

RSE: Predsednik DS-a Zoran Lutovac rekao je da ste se "jasno opredelili da vodite samostalnu politiku, a ne politiku stranke". Dodao je, s druge strane, da su prema Ustavu poslanici vlasnici svog mandata, a Ustav je jači od statuta jedne stranke. Jeste li očekivali preporuku o isključenju iz stranke i mislite li da će vas isključiti?

Čomić: Ne znam da procenim. Na Demokratskoj stranci je da sama etički proceni da li je više žena u politici politika Demokratske stranke, da li je Evropska unija politika Demokratske stranke – jer jeste. Borba za ženska prava je počela u Demokratskoj stranci, hiljade ljudi van stranke je u tome učestvovalo, hiljade žena iz civilnog sektora, novinarke, razni ljudi su se sabrali u borbi da žena bude što više u politici.

I to jeste politika Demokratske stranke, kao što je politika Demokratske stranke ustavno načelo da je poslanik lično i etički odgovoran za mandat koji mu je poveren. Na stranci je da donese odluke. Ponavljam – ja ću ih rado i s veseljem nositi zbog toga što znam da kad pogledam skupštine posle izbora da će tu biti mnogo bolja. I to je dobro.

RSE: Kakav je vaš stav bio o bojkotu parlamenta kada je ta odluka doneta početkom prošle godine?

Čomić: O tome sam pisala i tekstove kao o etičkoj dilemi poslanika zbog načina na koji je ta odluka doneta, uz praktično jedan tvit koji je prosleđen poslanicima kao SMS poruka i to je bila i ostala moja dilema da li je to bio pravi način. Demokratska stranka je 28. januara 2019. odlučila da neće prisustvovati plenarnoj sednici – opet paradoks – na kojoj se obraćao predsednik Slovenije Borut Pahor, koji je boravio u zvaničnoj poseti zemlji i koji je inače saveznik Srbije u Evropskoj uniji.

To je ostalo mesecima posle toga, da bi se donela nova odluka 21. juna 2019. o tome da ne samo da ćemo bojkotovati plenarne sednice nego i odbore i sva radna tela i da poslanici mogu samo da učestvuju u međunarodnim delegacijama i da idu na putovanja. Ja sam obe odluke poštovala.

RSE: Da li ste razmišljali da se u Skupštinu vratite i ranije? Učestvovali ste na sednicama skupštinskih odbora, ali vas tada u stranci nisu sankcionisali.

Čomić: Zbog toga što je to bila odluka poslaničkog kluba i sve do jedne vrste kampanje ta odluka je bila na snazi, da bi 21. juna bila doneta drugačija odluka, koju sam ja takođe poštovala.

Odluke su takve, ako imaju demokratsku proceduru, kulturu procedure pri donošenju, onda se posle toga imaju samo sprovoditi, ne možete ogovarati odluke – ili ih sprovodite ili imate etički razlog koji sam ja imala svojom idejom da iskoristim okolnosti, da sakupim ljude, da ubedim većinu da je to dobro, da imam dobar odgovor većine i da ishod bude da će biti 40 posto žena na listama.

To je jasna etička odluka, jasno saopštena, kao što je jasna bila i ona o sprovođenju odluka o potpunom bojkotu, osim putovanja i delegacija.

RSE: Predsednik Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić odmah je najavio da će vaši zakonski predlozi biti prihvaćeni. Da li postoji mogućnost da vlast iskoristi vaš povratak u Parlament kao pokazatelj otvorenosti prema opoziciji i demokratičnosti?

Čomić: Za šta da iskoristi? Recimo, ako hoće da iskoristi za potpunu promenu medijske sfere u Srbiji, ja ću opet rado otići na skupštinsku sednicu. To je prilično opet paradoksalno da neko mene koristi, pri čemu ja tu nisam važna, zato da bi se otvorio prostor za žene u Srbiji koje do sada tog prostora nisu imale.

Ako hoće da me iskoriste da usvoje zakon da su dužni da vrate sve od otetih penzija, ja ću opet ući u sednicu; ako hoće da me iskoriste da uvedu reda u ono što je položaj pravosuđa u Ustavu tako da ono stvarno garantovanim odredbama bude nezavisno, ja ću opet ući. I to je razlog zašto si poslanik: da budeš u dijalogu kad si manjina, kad si opozicija, a da imaš vlast koja je većina i koja shvata da ima odgovornost za odluke za koje neko s pravom traži da budu donete.

RSE: Kakva je vaša odluka o bojkotu izbora koji vaša stranka, članica opozicionog Saveza za Srbiju, podržava? Da li ste za ili protiv bojkota?

Čomić: O tome da li ste za ili protiv razgovara se pre nego što je odluka doneta. Sad je odluka doneta – ta odluka mora biti sprovođena. To je priroda demokratskih procesa. Ono što nedostaje donetoj odluci je dijalog o ishodima te odluke. Bojkot nije cilj, bojkot je sredstvo, ali da biste uspeli bilo šta da ostvarite vi morate imati dijalog sa onima od kojih tražite podršku za bojkot.

I tu se bojkot ne razlikuje puno od izbora. Taj dijalog o ishodima je nedostajao. Ja sam to javno govorila i javno bila kritikovana da je to neprimereno da ja tražim dijalog. Moj ceo politički život je borba za dijalog zato što bez dijaloga nema ničega. I problem odluka nije sama odluka o bojkotu nego to što svako ima svoju sliku o tome šta će se posle bojkota dogoditi. To je nedopustivo.

I sad hoću dijalog, jako sam tvrdoglava kad je dijalog u pitanju. Nije kasno da i sada ljudi počnu zaista da učestvuju u dijalogu šta će biti ishodi bojkota. Neko mora biti odgovoran za ishode koje obećava.

RSE: Upitan o vašem pojavljivanju u Skupštini, Vuk Jeremić, predsednik Narodne stranke i jedan od lidera Saveza za Srbiju rekao je da deluje da ste jedna od onih koji će izaći na izbore. Hoćete li?

Čomić: Vuk Jeremić ima pravo na interpretaciju, kao i svi što imaju pravo na svoje interpretacije pojava ili procesa koje ne razumeju, ali nema svako pravo na 'svoje' činjenice. Činjenice su jedne, a on nema činjenice – ima samo interpretaciju.

RSE: Šta nam možete reći o organizaciji "Srbija 21" koja je u novembru prošle godine predstavila Deklaraciju za evropsku budućnost Srbije. Na predstavljanju ste govorili i vi. Da li je ta organizacija aktivna i da li je ona najava nekog novog političkog subjekta?

Čomić: Ta organizacija je nakon godina javnosti u Srbiji, gde imate ili anti-EU propagandu ili imate anti-SNS propagandu unela Deklaraciju o modernoj evropskoj Srbiji i ja sam je potpisala zato što je to politika Demokratske stranke ponovo. Bila sam kritikovana i zbog toga – što je takođe paradoksalno. I onda sam razumela da mi nećemo informisanje u Srbiji, mi hoćemo pluralizam propagandi.

Ja neću nijednu propagandu, a ne kamoli pluralizam. 'Srbija 21' se kao civilna organizacija, kao udruženje, preduzela posla da podiže temu neophodnosti dijaloga o Evropskoj uniji kakva je sada, o Srbiji kakva je sada, o tome šta znače za život svakoga u Srbiji procesi koji teku u Evropskoj uniji i teku ovde.

Da razgovara o temama, a ne o ljudima, da se ne priča ad hominem o bilo kome iz vlasti i opozicije nego da se razgovara o tome kako kroz institucije, kroz dijalog, kroz izgradnju vladavine prava napraviti bolje i uređenije mesto za život Srbije. Bavili su se i migrantima, i stanjem čistog vazduha u Srbiji i ja to moram da podržim. Ja ću da podržim svakog ko je borac za Evropu.

Da li će oni donositi i druge odluke – to je pred njima i pred nama svima da čujemo šta još dobro žele da učine za evropsku Srbiju.

RSE: Hoće li to biti novo udruženje, pokret, politički subjekt bilo koje vrste?

Čomić: Nemam pojma.

RSE: Niste o tome još razgovarali?

Čomić: Nemam pojma šta će biti.