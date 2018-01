Predsjedavanje Bugarske prilika za Zapadni Balkan

Ambasadorica Bugarske u Bosni i Hercegovini Avgustina Tzvetkova, nakon sastanka sa ambasadorima zemalja članica EU, ambasadorom Evropske unije u BiH Lars-Gunnarom Wigemarkom i ministrom vanjskih poslova BiH Igorom Crnadkom, predstavila je prioritete bugarskog predsjedavanja Vijećem Evropske unije.

Među glavnim prioritetima bugarskog predsjedavanja EU biće Zapadni Balkan i njihov napredak na evropskom putu, poručila je ambasadorica Bugarske u BiH Augustina Cvetkova.

„Glavni prioriteti predsjedavanja Vijećem Evropske unije su evropska perspektiva za Zapadni Balkan, sigurnost i stabilnost u jakoj i ujedinjenoj Evropi, digitalna ekonomija i vještine neophodne za budućnost, budućnost Evrope i mladih ljudi. Zapadni je Balkan ključni prioritet i radićemo na tome da sve zemlje pokrenemo naprijed na njihovom evropskom putu. Prepoznali smo da je ovaj proces individualan, zasnovan na zaslugama i povezan sa ispunjenjem uspostavljenih kriterija. Jako je važno da reafirmišemo evropsku perspektivu regije. Biće to glavna poruka sastanka šefova država i vlada u Sofiji. Želimo poslati poruku da Zapadni Balkan treba da gradi i održi mir, sigurnost, pomirenje i dobre susjedske odnose.“

Povezivanje zemalja regije ključno je i kao sredstvo kojim se osigurava mir i stabilnost, smatra šef delegacije EU u BiH Lars Gunnar Wigemark. Zemlje Balkana, smatra on, više trguju s Evropskom unijom, na primjer, nego jedna s drugom. Predsjedavanje Bugarske velika je prilika za Zapadni Balkan, naveo je Wigemark, ali se sve zemlje moraju držati zadatih ciljeva na putu ka EU, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

„Treba naglasiti i potrebu za nastavkom reformi, iako je izborna godina, što nikome u Bosni i Hercegovini nije promaklo, ali to nije izgovor da se reforme odgode. One su esencijalne za ukupnu integraciju u Evropsku uniju. Iako je izborna godina, moraćete donijeti i mnoge važne odluke i narednih šest mjeseci je prilika za Bosnu i Hercegovinu. Zato je važno da o tome širom zemlje jasno govorimo, što i radimo proteklu godinu. Razgovaramo sa studentima, poljoprivrednicima, poslovnim ljudima. I to ćemo nastaviti.“

Početkom februara Evropska unija će objaviti novu strategiju za Zapadni Balkan koja će se kasnije, u narednim mjesecima, razmatrati sa zemljama članicama. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak naveo je kako kriteriji u strategiji treba da budu pravedni.

„Strateški dokument će najbolji efekat postići i najviše pomoći svima nama ako se zadrži temeljni princip vrednovanja svake pojedinačne zemlje na osnovu onoga što je uradila, i u smislu sređivanja svojih unutrašnjih odnosa i u smislu reformske agende, generalnog provođenja reformi. Ja se iskreno nadam da će biti tako, jer bilo kakvo drugo fregatno pristupanje ili pristupanje na način vještačkog zbližavanja pojedinih zemalja imalo bi kontraefekat i štetno bi bilo. Podsjetiću vas da je prije sedam, osam godina Bosna i Hercegovina bila lider u tom procesu. Bili smo ispred svih ovih zemalja koje su danas ispred nas. Zaista smo svjesni da je jedini način kako možemo naprijed da svako radi svoj posao. Reformska agenda skoro dvije trećine leži na nadležnostima entiteta. Niko ne smije biti isključen i niko nema pravo da iz nekakvih dnevno-političkih razloga koči i usporava ovaj proces.“

Ova godina, kako su to istakle međunarodne diplomate, za Bosnu i Hercegovinu, ali i za cijeli region, biće jako važna, jer će mnogo toga da se izdefiniše na budućem sastanku šefova i Vlada EU u Sofiji, ali i na predstojećem Samitu u Londonu, te će svaki napredak do tada biti i pokazatelj namjera svake od zemalja da se posveti evropskim vrijednostima.