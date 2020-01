Srebrenicu da ne vode negatori genocida

"Spremni da djelujemo zajednički, u borbi protiv nacionalističkih politika, politika segregacije i diskriminacije, ali i svakog oblika djelovanja koje ugrožava drugog i drugačijeg po osnovu etničke ili vjerske pripadnosti“, stoji u Deklaraciji koju je potpisao Probosanski blok, saglasan da za načelnika Opštine Srebrenica na predstojećim lokalnim izborima, koji će se održati ove godine, imaju zajedničkog kandidata.

Ovim dokumentom, kako piše, potpisnici su poručili da „zajedno proglašavamo lokalne izbore 2020. godine u Općini Srebrenica sudbonosnim za očuvanje ideje povratka i opstanka na ovom području, te preuzimamo obavezu da doprinesemo ostvarenju usaglašenih ciljeva“.

Kandidat poznat do kraja januara

Probosanski blok čine Stranka demokratske akcije (SDA), Stranka za BiH (SBIH), Savez za bolju budućnost (SBB), Demokratska fronta (DF), Pokret demokratske akcije (PDA), te pojedini vijećnici u Skupštini Opštine Srebrenica, intelektualci i politički aktivisti.

Deklaraciju Srebrenica za generacije koje dolaze su potpisali 9. januara, istog dana kada su vlasti Republike Srpske proslavljale Dan Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim.

Bivši načelnik Opštine Srebrenica Ćamil Duraković, kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) kako će se ime kandidata za novog načelnika znati do kraja januara, te tvrdi kako nije bitno iz koje stranke će biti kandidat.

"Sigurno će biti onaj za koga se najviše aktera ovog političkog, probosanskog bloka usaglasi i ko god da bude imaće apsolutnu podršku svih nas koji smo okupljeni oko ove inicijative“, tvrdi Ćamil Duraković.

Ćamil Duraković, koji je preživio genocid u Srebrenici, bio je na čelu Srebrenice, grada na istoku BiH, od 2012. godine, kada je pobijedio na izborima za načelnika Srebrenice, kao nezavisni kandidat.

Tu dužnost je obavljao do oktobra 2016. godine, kada je na izborima za načelnika pobijedio Mladen Grujičić, kao kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), stranke Milorada Dodika.

Negatori genocida i izbori

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i član Predsjedništva Stranke demokratske akcije, Edin Ramić, za RSE navodi kako je zajednički kandidat za načelnika Srebrenice jedini način da u ovoj opštini, opterećenoj užasnom ratnom prošlošću na mjesto prvog čovjeka Opštine bude izabran neko ko ne negira genocid.

"To treba biti jedan, zajednički kandidat ispred takozvanog probosanskog bloka koji će se moći suprostaviti eventualnom kandidatu, koji u ovom slučaju krši neke civilizacijske norme u Srebrenici, prije svega poriče genocid“, smatra Edin Ramić.

Samo zajednički kandidat u Srebrenici ima šansu pobijediti negatore genocida

Isto misli i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednik Socijaldemokratske partije BiH, Denis Bećirović.

"Samo zajednički kandidat u Srebrenici ima šansu pobijediti negatore genocida", kaže Bećirović za Radio Slobodna Evropa.

Njegov stav, međutim, potpuno je drugačiji od stava stranke iz koje dolazi.

Socijaldemokratska partija BiH, kako je to 12. januara rekao predsjednik Nermin Nikšić "neće biti dio samoproglašene bošnjačke reprezentacije".

Odnosilo se to nakon nedavnog potpisivanja zajedničkog dokumenta kojim SDA, SBiH, SBB, DF i PDA najavljuju jedinstven nastup probosanskih stranaka na izborima i djelovanje u Srebrenici.

Izbori kao etnički popis

Bećirović navodi da Srebrenica mora biti iznad i ispred stranačkih, grupnih, ličnih i drugih partikularnih interesa.

"Srebrenica ne smije biti predmet uskostranačkih prepucavanja i dnevnopolitičkih taktika, posebno u godini kada se obilježava 25. godišnjica genocida nad Bošnjacima 'sigurne zone UN-a' Srebrenica", kaže Bećirović.

Za Srebreničane, izbor načelnika Opštine je puno više od glasanja i izvršavanja građanske dužnosti, ističe Ćamil Duraković za RSE i objašnjava da lokalni izbori u ovom gradiću, prije svega, znače etnički popis.

"Izbori u Srebrenici nisu izbori na konceptu ekonomskog ili političkog programa, oni su isključivo etnički izbori gdje se na dan izbora izađe i popišu se Srbi i Bošnjaci i kojih je više ti imaju vlast“, objašnjava Duraković.

Na lokalnim izborima 2008. godine, u Srebrenici su glasali svi njeni stanovnici sa pravom glasa, bez obzira na trenutno prebivalište.

Potom je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela odluku da se u Srebrenici primjenjuju izborna pravila koja važe za ostale opštine u BiH.

Tako su na lokalnim izborima 2012. godine u Srebrenici mogli glasati samo oni koji u tom gradu imaju prijavljeno prebivalište.

U junu 2012. neformalna koalicija 13 udruženja preživjelih Srebreničana i porodica ubijenih u genocidu, pozvala je Srebreničane, sa adresom stanovanja u Federaciji i u inostranstvu, da prijave svoje prebivalište i izvade ličnu kartu u Srebrenici kako bi na lokalnim izborima u oktobru iste godine imali pravo glasa u toj opštini.

Tada je zajednički kandidat probosanskih stranaka bio Ćamil Duraković, koji je pobijedio za načelnika Opštine Srebrenica.

Na lokalnim izborima 2016. godine, Mladen Grujičić, kandidat srpskih stranaka, dobio je najviše glasova za načelnika Srebrenice.

Prema podacima Centralne izborne komisije (CIK), Grujičić je dobio 63,82 posto glasova, dok je Ćamil Duraković osvojio 35,98 posto glasova.

Kada će biti raspisani izbori?

Nekadašnji član Centralne izborne komisije BiH, Vehid Šehić, smatra da ni Srebrenica, ni Mostar ne trebaju imati posebna pravila prilikom održavanja izbora. Šehić ocjenjuje kako se više pažnje treba obratiti na manipulacije, koje su pred održavanje lokalnih izbora izraženije u Srebrenici.

Na upit RSE kako ocjenjuje to što je Probosanski blok potpisao Deklaraciju da za načelnika Opštine Srebrenica na predstojećim lokalnim izborima, koji će se održati ove godine, imaju zajedničkog kandidata, Šehić odgovara:

Nekadašnji član Centralne izborne komisije BiH, Vehid Šehić, smatra da ni Srebrenica, ni Mostar ne trebaju imati posebna pravila prilikom održavanja izbora



"To je pravo političkih stranaka da sa jednim kandidatom izlaze na lokalne izbore za načelnika Opštine Srebrenica. Nije to prvi put, imali smo prosrpske stranke koje su imale jednog kandidata. To je legitimna borba političkih stranaka. Ono što bih ja volio je da su to probosanskohercegovačke političke stranke. Isto tako, vidimo da se ljudi masovno prijavljuju da žive u Srebrenici, a onda nakon izbora se ponovo odjavljuju. To stvara jednu politički nezdravu atmosferu samo od sebe“, kaže Šehić.

Pripreme za lokalne izbore već su počele, a prema prvim procjenama Centralne izborne komisije, izbori će koštati više od dva miliona eura.

CIK BiH bi, prema dosadašnjim pravilima, početkom maja 2020. godine trebalo da raspiše lokalne izbore, poslije čega počinju šestomjesečne pripreme za novu provjeru birača.

Po kojim pravilima će biti održani izbori, još nije poznato, jer nije formirana nikakva radna grupa za izmjene izbornog zakonodavstva.