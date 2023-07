Veteranska organizacija 'brani' RS koncertom pjevača koji je ismijavao Srebrenicu

Oslonjeni na budžet Republike Srpske (RS), ratni veterani iz ovog bosanskohercegovačkog entiteta u centar Banjaluke dovode estradnu zvijezdu koja svojim stihovima ismijava tragediju Srebrenice, u kojoj je pobijeno više od 8.000 Bošnjaka.

Koncertom zakazanim nedelju se, vjeruje Zoran Miljanović, predsjednik udruženja "Veterani RS", "otvaraju oči narodu" koji je, podvlači, "u najvećoj opasnosti od završetka rata".

Na pitanje RSE od koga je RS konkretno u opasnosti, Miljanović odgovara da se to vidi na primjeru odnosa prema srpskim žrtvama na području Srebrenice, koje niko, kako tvrdi ne spominje.

"Radi se protiv srpskog pitanja, a RS je prvi bastion tog pitanja. Kolektivni zapad, na čelu sa NATO su države koje to rade", kaže on.

U danu kada je u Srebrenici obilježavana 28. godišnjica genocida, na Facebook stranici "Veterani Republike Srpske" objavljen je poziv za koncert koji treba biti održan u nedjelju, 16. jula.

Organizator događaja je istoimeno udruženje koje okuplja bivše borce RS-a.

Veterani RS od januara 2016. godine imaju status udruženja od javnog interesa u ovom entitetu.

Udruženje se finansira sa oko 40.000 maraka (oko 20.000 evra) godišnje iz budžeta RS-a, kaže njegov predsjednik Miljanović.

Isti dan su se u Banjaluci, gdje će koncert biti održan, mogli vidjeti i bilbordi na kojima se građani obavještavaju o satnici i pjevačima koji će nastupati.

Po Miljanovićevim riječima, nedeljna manifestacija će biti iskorištena i da se visokom predstavniku međunarodne zajednice u BiH Christianu Schmidtu, čiju legitimnost RS ne priznaje pošto nema podršku Rusije i Kine u Savjetu bezbednosti, "kaže ne, kao i svim institucijama koje rade protiv RS-a".

Miljanović za RSE navodi da je pomoć stigla i iz Vlade RS-a "u smislu logistike i sve pomoći".

"Za finansije nam nije bio problem zato što smo sve to maltene džaba dobili od ljudi koji hoće i koji su osvjedočene patriote", naveo je on.

Iz Vlade RS-a nisu odgovorili na upit RSE sa koliko sredstava finansiraju koncert 16. jula, niti koji je motiv da se daje podrška pjevanju Baje Malog Knindže.

Ko je glavna zvijezda koncerta?

Glavna zvijezda muzičkog događaja u Banjaluci u nedjelju je Mirko Pajčin, poznat kao Baja Mali Knindža. Poznat je po nacionalističkim i uvredljivim pjesmama.

Njegov koncert će biti besplatan.

Na pitanje kako će platiti njega i ostale izvođače, Miljanović odgovara da "novac nije problem", jer su ga dobili od "osvjedočenih patriota".

On ne vidi ništa sporno ni u pjesmama koje izvodi ovaj srbijanski pjevač.

"Baja Mali Knindža, pa ima neke pjesme koje su, da kažem, onako bile malo više rodoljubive, ali ne vidim razlog, nema što se nas tiče konotacije nikakve", rekao je Miljanović za RSE.

Baja Mali Knindža je 1995. godine nakon genocida u Srebrenici objavio pjesmu sa stihovima "Pala je i Srebrenica, a pašće i Žepa/Republiko Srpska al' ćeš biti lepa".

Republika Srpske negira genocid u kome je ubijeno više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka.

Koncert sa ciljem stvaranja političke pozicije

I potpredsjednik RS-a Ćamil Duraković ocijenio je za RSE da je najavljeni koncert "udaljavanje od procesa pomirenja" te dodatak već "užarenoj atmosferi" u kojoj se dešavaju i napadi na građane koji su se nakon rata vratili u svoje domove.

"U suštini, pozadina svega toga je da se dodatno zakomplikuje politička situacija u kojoj baš režim u Banjaluci stvara neke pozicije u budućim procesima koji nam slijede", rekao je Duraković.

On navodi i da nije pokrenuo inicijativu za zabranu koncerta, jer ne zna kome da se obrati, te "da institucije u RS-u rade u službi režima, a da državno tužilaštvo ne reaguje na prijave".

"Nije nepoznanica da postoje organizacije u entitetu RS koje su mnogo radikalne ili rade aktivnosti koje uglavnom vode dubljoj krizi na političkoj sceni, a i međuetničkoj podijeljenosti. Često bi se vlada sakrila, ali sami su kazali da su dobili podršku vlade. Dakle, to radi sistem, politika, ne radi nekakvo udruženje", zaključio je Duraković.

Za koga je Baja Mali Knindža simbol?

"U trenutku kada vlast kaže da su ovo odsudni trenuci za odbranu Republike Srpske, kada je u pitanju njezina imovina, teritorijalni integritet, vi sad najednom imate koncert koji treba da pokaže koliko je taj patriotizam prisutan, ne prema vlastima i SNSD-u [Savez nezavisnih socijaldemokrata, vodeća partija u RS-u] kao partijski skup, već kao jedan svesrpski skup u centru Banjaluke sa slikom odlučnosti srpskog naroda u odbrani RS-a", kaže za RSE psiholog, Srđan Puhalo.

U svjetlu mogućih sankcija, optužnica, ali i mogućih smjena, jer visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini ima na to pravo primjenjujući Bonske ovlasti, Milorad Dodik, predsjednik RS-a, prema mišljenju Puhala, pokušava da pridobije "patriotsku" podršku u Republici Srpskoj.

No, problem je, kaže Puhalo, što se sada za patriotizam proglašava nešto što je do prije nekoliko godina bilo šund ili predmetom ismijavanja, podsjećajući da je Baja Mali Knindža do današnjeg vremena bio na marginama seoskih i šatorskih veselja.

"On tek sada dobija, njegove pjesme dobijaju priznanje od strane društva, vlasti koja trenutno vlada u RS-u i on sad postaje neko iza kog stoji država i koji promoviše one vrijednosti koje su u skladu sa vrijednostima trenutne vlasti u RS-u, a možda čak i u Srbiji", kaže Puhalo.

Sa tim koncertom se, kaže Puhalo, šalje poruka da "ono što pjeva Baja Mali Knindža, Srbima pokazuje šta mi mislimo o tim događajima i ljudima iz devedesetih".

"Sa druge strane, tu je i poruka i ovima drugima, Bošnjacima i Hrvatima, šta mislimo o njima i kako ih percipiramo. To praktično znači da ono što je počelo devedesetih godina promjenom imidža četnika, ravnogorskog pokreta, Kraljevine Jugoslavije, sada dobija potvrdu kroz kulturne obrasce koje država afirmiše, odnosno RS kao društvo afirmiše", ističe Puhalo.

On zaključuje i da se koncertom njeguju vrijednosti koje su u suprotnosti sa smirivanjem tenzija.

"Ono što je Dodik nedavno veoma jasno precizno definisao u jednoj rečenici, a to je da 'ne možemo da se razumijemo sa Bošnjacima ' u BiH. Afirmišu se vrijednosti koje su u potpunoj suprotnosti sa nekim vrijednostima koje bi vodile razumijevanju, razgovoru i toleranciji, mislim da je to potpuno u skladu sa trenutnom politikom u RS", naveo je Puhalo.

Ova kontroverzna manifestacija dolazi u trenucima političke krize u Bosni i Hercegovini izazvane Dodikovim antidejtonskim djelovanjem i separatističkim porukama koje je međunarodna zajednica osudila.

Ovaj koncert dolazi nekoliko dana nakon što je i u Službenom glasniku RS-a objavljen Dodikov nezakonit ukaz u kojem se navodi da se odluke visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH neće primjenjivati u tom bh. entitetu.

Time je prekršen Dejtonski sporazum, kao i odluka visokog predstavnika od 1. jula da stavlja na van snage zakone usvojene u Skupštini RS kojim se osporavaju odluke Ustavnog suda BiH i Kancelarije visokog predstavnika u BiH (OHR).