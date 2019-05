U prvom redu dejtonske historije

“Sve je bilo nevjerovatno normalno. I tek sam kasnije u životu naišao na termin Hanne Arendt ‘banalnost zla’, i kada se osvrnem unazad mislim da je to u stvari bilo ono što sam doživio, kako se sve to činilo normalnim, kada je u stvarnosti ta osoba bila odgovorna za zločine protiv čovječnosti.”

“Ako je njihova smrt i na kakav način uticala na ishod mirovnog sporazuma, mislim da to daje više značenja njihovoj žrtvi. Želim vjerovati da je to dalo više značenja žrtvi moga oca, ta činjenica da je misija bila uspješna na kraju,” kaže John.

Govor u parlamentu

Događaji koji su se zbivali oko Dejtonskog mirovnog sporazuma oblikovali su i uticali na Johnov život i mnogo poslije susreta dječaka sa Miloševićem.

Tokom ceremonije obilježavanja deset godina od Dejtonskog mirovnog sporazuma susreo se sa tadašnjim članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine Ivom Mirom Jovićem, koji mu je rekao da sljedeći put kad bude dolazio u BiH - dolazi kao gost predsjednika.

“Zahvalio sam mu se, ali sam mislio da je to vjerovatno samo diplomatski govor. Dvije sedmice poslije dobio sam poziv iz evropskog odjela State Departmenta, u kojem me predsjednik Jović poziva da sudjelujem u ceremoniji povodom desetogodišnjice Dejtonskog sporazuma koja će biti obilježena u Sarajevu i da održim govor u Parlamentu”, pojašnjava John, koji je u tom momentu imao 24 godine.

“Otišao sam, održao govor i u principu ono što sam rekao jeste da sam proveo veliki dio svog života, posljednjih deset godina, pokušavajući da shvatim žrtvu moga oca i šta je sve to značilo. Nisam siguran da to mogu definisati, nisam siguran da strane uključene u proces pregovaranja Dejtonskog sporazuma mogu da definišu to, ali mislim da je na ljudima ove zemlje da odluče da li je ta žrtva nešto značila. To ostaje na djeci koja se ponovo igraju na ulicama, budućim generacijama da se osiguraju da mir ne bude olako shvaćen. I nadam se da ćete odgovoriti potvrdno: da, pogibija mog oca je nešto značila.”

Tokom te posjete John je uspio da vidi mjesto na kojem je njegov otac izgubio život. “Ostaci auta u kojem su bili su još tu, što nisam znao. I bilo je malo šokantno vidjeti sve to.”

John, sada kao odrasla osoba i otac djeteta koje nosi ime njegovog pokojnog oca, vjeruje da danas može mnogo bolje da shvati značaj događaja kojima je svjedočio kao trinaestogodišnji dječak koji pokušava da shvati rat i proces postizanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je bio na momente prekomplikovan i za odrasle. Ono što poručuje jeste da je borba naroda koji su živjeli u ratnoj Bosni i Hercegovini navela njegovog oca da pomaže u uspostavljanju mira, ali da je posvećenost i upornost naroda BiH pomogla u očuvanju trajnog mira.