Spor Hrvatske i Slovenije: Svatko je čuo što je htio

Kako to obično biva, u očitovanju Europske komisije oko arbitraže između Hrvatske i Slovenije, svatko je čuo što je htio.

Dok Hrvatska i dalje ne priznaje arbitražu, ali je zadovoljna što je Europska komisija naglasila kako je to bilateralno pitanje, Slovenija likuje jer se Europska komisija oglušila na hrvatsko upozorenje da je arbitražni proces zbog nedopuštenog slovenskog dogovaranja pred dvije godine nepovratno zagađen.

„Od kolega iz Europske komisije očekujem da poštuju činjenicu da se radi o bilateralnom problemu za koji je Hrvatska spremna u dogovoru sa Slovenijom naći rješenje“, kazao je novinarima premijer Andrej Plenković, naglašavajući da Europska komisija nema nikakve nadležnosti nad arbitražom i graničnim pitanjima.

„Naša pozicija oko ove arbitražne presude zbog kršenja međunarodnog prava i protupravnih radnji slovenske strane u kojima su i agentica slovenske Vlade u tom postupku i tadašnji sudac koji je u taj sud imenovala Slovenija sami dali ostavke, jest da je taj postupak kompromitiran i da ne obvezuje Hrvatsku, i tu se pozicija neće mijenjati. Hoćemo li mi sada u javnosti biti jako pod dojmom nečijih izjava, to je za sam proces nebitno. Ono što je važno bit će susret sa kolegom Cerarom 12. srpnja u Ljubljani. Dakle, tu vidite da su sve naše reakcije razumne i racionalne.“

Vladajući imaju punu potporu opozicije. I predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Davor Bernardić podsjeća na jednoglasnu saborsku odluku o izlasku iz arbitraže pred dvije godine kada su otkrivena nedopuštena slovenska dogovaranja.

„To je naša odluka zato što smo bili prevareni. Kada si prevaren, jednostavno izlaziš iz toga. Za arbitražu je potrebno dvoje, a Hrvatske u ovom postupku već odavno nema.“

Slovenski mediji prenose neslužbene, ali dobro obaviještene izvore kako slovenska Vlada priprema formiranje radnog tijela za provedbu arbitraže i radnog tijela za upis granice u karte i u naravi. Kako ova tijela ne mogu raditi jednostrano, ljubljansko „Delo“ kaže kako će se „morati pričekati dok Hrvatska ne omekša svoj stav oko odluke arbitraže“. Međutim, za sada nikakvo hrvatsko „omekšavanje“ nije na vidiku.

Nije nevažno da su arbitražom nezadovoljni ne samo u Hrvatskoj, nego i u Sloveniji. Hrvatski europarlamentarac iz Istre Ivan Jakovčić podsjetio je na davne zaključke slovenskog Parlamenta o rezultatima arbitraže.

„Nemojmo zaboraviti da je slovenski Parlament donio odluku da je cijeli Piranski zaljev njihov, i da oni neće prihvatiti arbitražu ako ne dobiju cijeli Piranski zaljev. Nisu ga dobili. Donijeli su odluku da će morati imati teritorijalno more kao spoj sa otvorenim morem, i da to mora biti odluka arbitraže, inače je niko neće prihvatiti. Nisu to dobili. Htjeli su sela u Istri. Ni to nisu dobili“, kazao je Jakovčić.