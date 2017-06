Čeka se odluka arbitraže o hrvatsko-slovenskoj granici

Sljedećeg tjedna će ad hoc arbitrarno sudište izreći svoju odluku u graničnom sporu između Hrvatske i Slovenije. Dok Slovenci nestrpljivo očekuju odluku za koju vjeruju da će za njih biti povoljna, Hrvatska podsjeća da je pred dvije godine izišla iz tog postupka zbog dogovora ispod stola slovenske predstavnice i slovenskog člana arbitrarnog sudišta.

U Sloveniji sa neskrivenim pozitivnim očekivanjima, u Hrvatskoj kao da se ništa neće desiti – u takvoj atmosferi dvije susjedne zemlje dočekuju odluku ad hoc arbitražnog sudišta o graničnoj crti na kopnu i moru između dvije države, pitanju koje još od raspada socijalističke Jugoslavije opterećuje odnose dviju zemalja.

Slovenija je zbog toga godinama blokirala hrvatski pristupni proces u Europsku uniju, i tek kada je Hrvatska 2009. pristala na ad hoc arbitražu, koja nije tako vezana međunarodnim pravom kao stalni arbitražni sudovi, Slovenija je digla blokadu. Naravno, bilo je tu i drugih uvjeta, na koje je Hrvatska također morala pristati.

Međutim, pred dvije godine jedna prijateljska obavještajna služba dostavila je Hrvatskoj audio-zapise koji dokazuju da se slovenski član arbitražnog tijela Jernej Sekolec bar u dva navrata – 5. studenog 2014. i 11. siječnja 2015. - dogovarao sa predstavnicom slovenskog Ministarstva vanjskih poslova u tom postupku Simonom Drenik o toku arbitraže, kao i da se naknadno dodavalo u spis razne materijale, što je, po hrvatskoj ocjeni, nepovratno kompromitiralo arbitražni postupak.

Hrvatska je iz postupka izišla, međutim Slovenci su na brzinu promijenili kompromitirane ljude, arbitražno sudište nastavilo je sa radom, u travnju ga završilo i sljedećeg četvrtka donijet će pravorijek.

Za nas je to samo mrtvo slovo na papiru, poručuju sa hrvatske strane.

„Za nas je najvažniji trenutak onaj čas kada je Hrvatski sabor donio odluku da prekidamo taj postupak koji je na žalost kompromitiran do te mjere da se nije mogao nastaviti dalje. Naš Ustav kaže da Hrvatski sabor odlučuje o granicama, prema tome – za nas dvojbe nema je li taj proces kontaminiran i završen, dakle – je. Mi smo poslali obavijesti svim članicama UN-a, tako da s te strane ne očekujemo nikakve probleme“, kaže za Radio Slobodna Europa nova hrvatska ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović Burić.

Ovo je bio njen odgovor na upozorenja nekih u oporbi da službeni Zagreb nije napravio sve da zaštiti svoje interese u ovom postupku, i na taj način oslabio svoju, a ojačao slovensku poziciju.

„Slovenija ovu situaciju doživljava kao 'biti ili ne biti'“, kaže za RSE komentator riječkog „Novog lista“ i dobar poznavatelj odnosa dviju zemalja Denis Romac.

„Oni smatraju da je to zadnja prilika da se ovaj problem riješi na način koji je po njihovom sudu povoljan za Sloveniju, jer jasno je da ono što ima arbitražno vijeće eventualno dodijeli, da to ne bi mogli dobiti ni na jednom 'pravom' sudu, i mislim da doista trebamo računati na to da će Slovenija doista učiniti sve što joj stoji na raspolaganju, kako bi provela ono što 29. lipnja odluči arbitražni sud“, dodaje.

Ono što bi Slovence najviše veselilo bilo bi da im arbitraža dodijeli pristup međunarodnim vodama, i Romac kaže kako za Hrvatsku ne bi bilo pametno da ih fizički pokuša omesti kada krenu zauzeti ono što im arbitraža dodijeli:

„Ja sam siguran da će slovenski brodovi pokušati otići na to područje i na neki način simbolično preuzeti kontrolu nad tim područjem. Kako će u tom slučaju reagirati hrvatska strana? Jasno je da bi moglo biti 'gusto', da tako kažem, da recimo hrvatski policijski brodovi ili Obalna straža jednostavno zapriječe slovenskoj strani pristup tom spornom području.“

Takav bi postupak narušio ugled Hrvatske, upozorava Romac:

„Imamo na jednoj strani zemlju koja se poziva na međunarodno pravo i na poštivanje odluka međunarodnih sudova, a ovaj arbitražni sud, premda je riječ o ad hoc sudu, i dalje je međunarodni sud, bez obzira na činjenicu da je hrvatska iz njega istupila. Pri tome moramo imati na umu da je arbitražni postupak nastavljen unatoč činjenici da je Hrvatska iz njega istupila. To ima svoje međunarodno-poravne konzekvence, i mislim da će to doista predstavljati ozbiljan izazov za hrvatsku diplomaciju i hrvatsku politiku.“

Predviđeno je da se odluka arbitraže implementira unutar šest mjeseci od objave. Obje zemlje lobirale su po svijetu u korist svoje pozicije, a tjedni pred nama pokazat će tko je bio uvjerljiviji.