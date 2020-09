Ambasador Izraela u Srbiji: Izrael je priznao Kosovo 4. septembra, to više nije pitanje

"Nema nikakvog pitanja u vezi sa tim da li će Izrael priznati Kosovo ili ne, jer je Izrael priznao Kosovo 4. septembra, a sada treba da vidimo na koji način da ne dozvolimo da to utiče na odnose Izraela i Srbije“, rekao je novi ambasador Izraela u Srbiji Jahel Vilan gostujući u emisiji „Tema jutra“ na televiziji N1.

U razgovoru o tome na koji način će priznanje Kosova od strane Izraela, koje je usledilo potpisivanjem Sporazuma u Vašingtonu 4. septembra, uticati na odnose Srbije i Izraela, Vilan je rekao da je Izrael suverena država a priznanje Kosova njihova odluka.

„Izrael nije ništa potpisao u Vašingtonu, mi nismo bili deo tog samita. Potpisan je sporazum između premijera Kosova Avdulaha Hotija i Sjedinjenih Država. Naš premijer (Benjamin Netanjahu) je pozdravio obostrano priznanje Izraela i Kosova. To nije nešto što ćemo ja ili Vučić da promenimo", rekao je ambasador.

On je dodao da je sa predsednikom Srbije na svojoj inauguraciji 16. septembra uglavnom razgovarao o tome na koji način u ovim okolnostima mogu da se unaprede odnosi dveju zemalja, te da su vrlo malo razgovarali o izraelskom priznanju Kosova ali da je jasno "da to nije nešto čime je on (Vučić) zadovoljan, i ne podržava tako nešto".

Na pitanje kako komentariše to da se Srbija sporazumom u Vašingtonu između ostalog obavezala da će premestiti svoju ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim, on kaže da je "to vrlo pozitivno, da su to dobre vesti".

"Odluka da (Srbija) bude prva evropska zemlja koja će preseliti ambasadu u Jerusalim ne bi trebalo da bude neka vest. Svaka zemlja očekuje od svih da im ambasada bude u glavnom gradu. To je dobra i važna stvar i to nama puno znači", navodi Vilan.

Dodaje i da se sreo sa svojim palestinskim kolegom u Beogradu Mohamedom Nabhanom, koji je ranije izrazio nadu da Srbija ipak neće preseliti ambasadu u Jerusalim. Vilan kaže da je to bio "koristan sastanak", kao i da "nema ovde nikakav spor sa njim".

Na pitanje kakva je budućnost odnosa Srbije i Izraela i koje su prepreke koje stoje na putu ka boljim odnosima dveju zemalja, novi izraelski ambasador rekao je da se traže najbolji načini na koje Izrael može da pomogne Srbiji, najviše na ekonomskom planu, kada se radi o povećanju investicija i poboljšanju trgovinske razmene.

Novine u odnosima Izraela i Srbije usledile su nakon sastanaka održanih u Vašingtonu 3. i 4. septembra i potpisivanja Sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa Srbije i Kosova, koji su uz prisustvo američkog predsednika Donalda Trampa potpisali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Avdulah Hoti.

Sporazum se za dve zemlje razlikuje u jednoj tački koja se tiče diplomatskih odnosa sa Izraelom. Kosovo se obavezalo da će uspostaviti diplomatske odnose sa Izraelom i da će otvoriti diplomatsko predstavništvo u Jerusalimu, a Srbija da će postojeću ambasadu u Izraelu premestiti iz Tel Aviva u Jerusalim do 1. jula 2021. godine.

Tri dana nakon sporazuma u Vašingtonu iz Brisela je stiglo oštro upozorenje da “bilo kakvi diplomatski koraci koji bi mogli dovesti u pitanje zajednički stav EU o Jerusalimu predstavljaju stvar ozbiljne zabrinutosti i žaljenja“. To je izjavio portparol predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbednost Peter Stano u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa (RSE).

On je naglasio da je stav EU po pitanju premeštanja ambasada u Jerusalim poznat i da se nije promenio, izjaviši da nijedna država članica EU nema ambasadu u tom gradu, što je u skladu, kako je rekao, sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) 478 iz 1980. godine.

Premijer Kosova Avdulah Hoti potvrdio je da se neće pokolebati zbog odluke o otvaranju kosovske ambasade u Jerusalemu, bez obzira na osude tog poteza iz Evropske unije (EU). On je rekao da je to obaveza koju je Kosovo preuzelo i da će nastaviti sa primenom tog dogovora.