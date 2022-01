Aktivisktinja Aida Ćorović napadnuta kod Mladićevog murala u Beogradu

Aktivistkinja Aida Ćorović izjavila je da je 3. januara po drugi put u poslednjih nekoliko dana napadnuta na ulici u centru Beograda od strane onih koji čuvaju mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću.

Ona je za Radio Slobodna Evropa (RSE) rekla da je u blizini murala za njom krenuo momak sa kapom i maskom koji je, uz pretnje i uvrede, polio koka kolom.

"Svratila sam do novinskog kioska i videla sam jednog mladića koji se tu muvao. Pomislila sam da bi mogao da bude jedan od njih (koji čuvaju mural) i kad sam skrenula u svoju ulicu neko me je pozvao – Aida. Okrenula sam se i on je počeo da me sipa koka-kolom i uvredama. Podigla sam telefon da ga snimim, međutim, udario me je po ruci i pobegao", rekla je Ćorović.

Ona je dodala da je slučaj odmah prijavila policiji.

Prethodno je, kako je navela, 29. decembra grupa muškaraca pod kapuljačama i sa maskama ispred murala Mladiću takođe vređala i polila fantom nju i snimatelja, dok je davala izjavu za jednu holandsku televiziju.

"Oni su se očigledno osilili i misle da mogu da rade šta hoće jer neće trpeti nikakve konsekvence", rekla je Ćorović i dodala da je i o ovom incidentu obavestila policiju.

Aida Ćorović bila je u žiži javnosti kada je 9. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv fašizma, u znak protesta bacila nekoliko jaja na mural Ratku Mladiću, zbog čega je privedena.

Prethodno je policija zabranila akciju uklanjanja murala koju su najavili nevladini aktivisti, uz obrazloženje da postoji opasnost od međusobnog fizičkog sukoba (pristalica i protivnika najavljenog skupa).

Aida Ćorović je nakon protesta nevladinih organizacija i građana iste večeri puštena na slobodu.

Mural sa likom Ratka Mladića u centru Beograda osvanuo je tokom leta 2021, mesec dana nakon što je Hagu osuđen na doživotni zatvor zbog ratnih zločina i genocida u Bosni i Hercegovini.

I pored rešenja komunalnih službi, i dalje nije uklonjen.

Svi pokušaji da bude prekrečen ili oštećen su propali jer ga neidentifikovani muškarci u roku od nekoliko sati vraćaju u prvobitno stanje.