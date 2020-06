Adria Tour u Zadru – brojni propusti u organizaciji

Preko stotinu osoba testirano je u Zadru, i osim petero odraslih – među kojima su i organizator Adria Toura Novak Đoković i njegova supruga koji su se testirali u Srbiji - i petogodišnjeg unuka vlasnika restorana u kojem su tenisači večerali nema novih zaraženih.

Negativno je na testiranju i 7 igrača košarkaškog kluba "Zadar" koji su sudjelovali u egzibicijskoj utakmici sa tenisačima.

"Ono što je značajno je da danas nema novooboljelih,da su svi koji su pozitivni dobrog kliničkog stanja, da je samo jedan od njih imao blaže povišenu temperaturu, a nitko od njih nema kliničkih simptoma," kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

U samoizolaciji je oko 100 osoba – lokalnih političara, novinara i članova novinarskih ekipa i drugih.

Predsjednik Komisije sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora, srebrni olimpijac u veslanju Damir Martin u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) upozorava na niz propusta u organizaciji zadarskog turnira, a – kaže – nije da se nije znalo.

Prebukirane tribine

Na primjer, prošlog tjedna je na savjetovanju Hrvatskog olimpijskog odbora precizno bilo rečeno da će se dopustiti prodaju trećine od 9000 mjesta na montažnim tribinama u Zadru.

"Znači, dozvoljeno je 3.000 ljudi na tribinama. Na kraju se doznalo da je bilo pet – šest tisuća, ako ne i više," kaže Martin.

On je vjerovao da će turnir biti igran bez gledatelja, a da će profit doći od prodaje TV prava, a osim prebukiranih tribina Martinu nije jasno kako se moglo usred epidemije dopustiti promotivno igranje košarke, potpisivanje majica i Kid's Day.

"Ali naravno, kada ti vidiš Đokovića, kada ti ga vidi klinac i kaže – joj tata, evo Đoković, najbolji tenisač svijeta, naravno da je to jedina prilika da ga vidiš i da ga uloviš i zaboravit ćeš bilo kakve mjere, i u Hrvatskoj i u Americi. Jednostavno to te ponese! Ali netko je trebao reći – epidemiološke mjere još uvijek su na snazi – ne možemo se slikati, nema rukovanja, nema grljenja, potpisivanja, bilo čega! To nije baš lijepo odrađeno ni prema sportašima ni prema gledateljima. Ovo je baš bilo – kruga i igara i – furaj,"kaže srebrni olimpijac Martin.

Nepoštivanje mjera opreza

Doajen hrvatskog sportskog novinarstva, Zdravko Reić iz "Slobodne Dalmacije" kaže za RSE da je u subotu 20. lipnja došao u Zadar s namjerom da upozna Đokovića.

Međutim kada je navečer došao do Sportskog centra Višnjik, gdje se turnir održavao, vidio je da se tamo ljudi druže bez razmaka, bez maski, bez ikakvih mjera opreza, okrenuo se i – otišao.

"Svakako da je velika odgovornost organizatora zadarskog turnira – Hrvatskog teniskog saveza – koji se prihvatio tog velikog kolača što ga je ponudio Đoković . I za mene je to bila izvanredna promocija Hrvatske i hrvatskog tenisa, ali – nisu poduzimali mjere! Nije bilo dezinficijensa, nije bilo maski, nije bilo socijalnog rastojanja. Svi su bili zajedno, bacali se jedan na drugoga,ambijent je uopće bio jako loš," kaže Zdravko Reić.

To je ipak propust organizatora koji je morao inzistirati na redu i ponašanju. Propusta je bilo još, kaže Reić.

"Moglo se uzeti karte kako se htjelo. Na kraju su dijelili karte kako bi popunili tribine, pa je na kraju tribina bila puna umjesto da bude metar i po do dva metra razmaka, kako se zahtijevalo. To je to – naša brzopletost i želja za afirmacijom, želja da se taj turnir ostvari pokazali su se kao jako negativni, tako da nam se u svijetu tenisa smiju, ironiziraju, prigovaraju i tako dalje," kaže novinarski veteran. Sve što se desilo i dešava u Zadru treba i mora biti Hrvatskoj velika škola, zaključio je Reić.

Epidemiološka situacija i turizam

Direktor WTA (Women's Tennis Association - Ženska teniska asocijacija) teniskog turnira u Bolu na Braču Feliks Lukas od ranije je upozoravao na lošu organizaciju zadarskog turnira, a novinarima je kazao kako je "WTA, a vjeruje i ATP (Association of Tennis Professionals- Udruga teniskih profesionalaca ) odlučio da se Kid's Day ne smije održavati ni na jednom turniru u svijetu, i da je to jasna uputa koju su dobili svi profesionalni teniski turniri. Međutim, na Adria Touru je Kid's Day ipak održan," kazao je.

Hoće li se epidemiološka situacija u Hrvatskoj pogoršati nakon zadarskog turnira, saznat će se u sljedećih nekoliko dana.

BLOG UŽIVO O KORONA VIRUSU

Također, u sljedećim danima saznat će se je li vijest da je organizator Adria Tour turnira Novak Đoković pozitivan na korona virus utjecala na dolazak stranih turista na hrvatski Jadran.

Hrvatska Vlada, koja računa na tridesetak posto prošlogodišnjeg turističkog prometa, nada se da neće.

"Hrvatska danas – bez obzira na ovih dvadesetak, devetnaest ili danas vidjet ćemo koliko će biti slučajeva - i dalje je među tri zemlje Europske unije koje imaju najmanje aktivnih slučajeva Covida-19 na milijun stanovnika, i to je poruka Hrvatske kao sigurne zemlje," kazao je prijepodne premijer Andrej Plenković.