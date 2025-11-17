Dostupni linkovi

Femicid u Mostaru: Ubio djevojku, ranije prijavljivan zbog prijetnji

Aldinu Jahić u Mostaru pucnjima iz pištolja ubio je bivši momak Anis Kalajdžić, koji je početkom ove godine bio prijavljen zbog prijetnji drugoj djevojci. Iz Delegacije EU u BiH pozivaju vlasti na 'sistemski odgovor' zbog novog slučaja femicida. Poslušajte i priču o Rafineriji nafte u Brodu.

