Femicid u Mostaru: Ubio djevojku, ranije prijavljivan zbog prijetnji

Aldinu Jahić u Mostaru pucnjima iz pištolja ubio je bivši momak Anis Kalajdžić, koji je početkom ove godine bio prijavljen zbog prijetnji drugoj djevojci. Iz Delegacije EU u BiH pozivaju vlasti na 'sistemski odgovor' zbog novog slučaja femicida. Poslušajte i priču o Rafineriji nafte u Brodu.
Pogledajte / Poslušajte
-
14. novembar/studeni, 2025.
Dvije nove žrtve nakon požara u Domu penzionera Tuzla, uzrok požara kratki spoj
-
13. novembar/studeni, 2025.
Protesti protiv vlasti u Srbiji praćeni šovinističkim skandiranjima
-
12. novembar/studeni, 2025.
Prijave protiv Dodika prebačene tužilaštvu u Istočnom Sarajevu
-
11. novembar/studeni, 2025.
U Beogradu protest protiv rušenja Generalštaba
-
10. novembar/studeni, 2025.
Američki Senat napravio korak ka okončanju blokade vlade
-
7. novembar/studeni, 2025.
Skupština Srbije usvojila Leks specijalis za izgradnju na mjestu Generalštaba