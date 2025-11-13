Protesti protiv vlasti u Srbiji praćeni šovinističkim skandiranjima

Proteste u Srbiji koji traže odgovornost vlasti za pad novosadske nadstrešnice, prate i šovinistička skandiranja upućena predsjedniku Srbije, vrijeđaju albanski narod. Istraga italijanskih tužitelja koji utvrđuju informacije o strancima koji su "iz zabave" pucali na civile u opkoljenom Sarajevu.