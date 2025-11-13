Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
UŽIVO
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno

Aktuelno na RSE
Slušajte
Aktuelno na RSE

Slušajte

YouTube Music Spotify YouTube Pratite

Protesti protiv vlasti u Srbiji praćeni šovinističkim skandiranjima

Protesti protiv vlasti u Srbiji praćeni šovinističkim skandiranjima
Embed
Protesti protiv vlasti u Srbiji praćeni šovinističkim skandiranjima

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direktan link

Proteste u Srbiji koji traže odgovornost vlasti za pad novosadske nadstrešnice, prate i šovinistička skandiranja upućena predsjedniku Srbije, vrijeđaju albanski narod. Istraga italijanskih tužitelja koji utvrđuju informacije o strancima koji su "iz zabave" pucali na civile u opkoljenom Sarajevu.  

Pogledajte / Poslušajte

Pogledajte sve epizode
XS
SM
MD
LG