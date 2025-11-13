Protesti protiv vlasti u Srbiji praćeni šovinističkim skandiranjima

Proteste u Srbiji koji traže odgovornost vlasti za pad novosadske nadstrešnice, prate i šovinistička skandiranja upućena predsjedniku Srbije, vrijeđaju albanski narod. Istraga italijanskih tužitelja koji utvrđuju informacije o strancima koji su "iz zabave" pucali na civile u opkoljenom Sarajevu.
-
12. novembar/studeni, 2025.
Prijave protiv Dodika prebačene tužilaštvu u Istočnom Sarajevu
-
11. novembar/studeni, 2025.
U Beogradu protest protiv rušenja Generalštaba
-
10. novembar/studeni, 2025.
Američki Senat napravio korak ka okončanju blokade vlade
-
7. novembar/studeni, 2025.
Skupština Srbije usvojila Leks specijalis za izgradnju na mjestu Generalštaba
-
6. novembar/studeni, 2025.
Dvanaesta žrtva požara u Domu starih u Tuzli, proglašen Dan žalosti
-
5. novembar/studeni, 2025.
U tragediji u Tuzli poginulo 11 osoba