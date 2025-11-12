Prijave protiv Dodika prebačene tužilaštvu u Istočnom Sarajevu

Tužilaštvo BiH proslijedilo prijave protiv Milorada Dodika zbog njegovih spornih izjava tužilaštvu u Istočnom Sarajevu. Kako kineski migranti koriste zapadnobalkansku rutu ka Zapadu. Donosimo i priču o rudniku Bistrica kod Prijedora koji je dobio ekološku dozvolu šest mjeseci nakon zatvaranja.
Pogledajte / Poslušajte
11. novembar/studeni, 2025.
U Beogradu protest protiv rušenja Generalštaba
10. novembar/studeni, 2025.
Američki Senat napravio korak ka okončanju blokade vlade
7. novembar/studeni, 2025.
Skupština Srbije usvojila Leks specijalis za izgradnju na mjestu Generalštaba
6. novembar/studeni, 2025.
Dvanaesta žrtva požara u Domu starih u Tuzli, proglašen Dan žalosti
5. novembar/studeni, 2025.
U tragediji u Tuzli poginulo 11 osoba
4. novembar/studeni, 2025.
Zbog nedostatka dokaza obustavljena istraga protiv Dodika za 'napad na ustavni poredak' BiH