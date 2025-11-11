U Beogradu protest protiv rušenja Generalštaba

Više hiljada građana protestovalo je u Beogradu protiv rušenja kompleksa Generalštaba. Evropske zemlje okreću se obnovljivim izvorima energije, a RS uz pomoć Mađarske planira da koristi nuklearnu energiju. Poslušajte šta obilježava predizbornu kampanja za prijevremene izbore za predsjednika RS.
10. novembar/studeni, 2025.
Američki Senat napravio korak ka okončanju blokade vlade
7. novembar/studeni, 2025.
Skupština Srbije usvojila Leks specijalis za izgradnju na mjestu Generalštaba
6. novembar/studeni, 2025.
Dvanaesta žrtva požara u Domu starih u Tuzli, proglašen Dan žalosti
5. novembar/studeni, 2025.
U tragediji u Tuzli poginulo 11 osoba
4. novembar/studeni, 2025.
Zbog nedostatka dokaza obustavljena istraga protiv Dodika za 'napad na ustavni poredak' BiH
3. novembar/studeni, 2025.
Evropska komisija smatra da je proces proširenja brži nego u posljednjih 15 godina