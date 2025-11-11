Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
UŽIVO
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno

Aktuelno na RSE
Slušajte
Aktuelno na RSE

Slušajte

YouTube Music Spotify YouTube Pratite

U Beogradu protest protiv rušenja Generalštaba

U Beogradu protest protiv rušenja Generalštaba
Embed
U Beogradu protest protiv rušenja Generalštaba

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direktan link

Više hiljada građana protestovalo je u Beogradu protiv rušenja kompleksa Generalštaba. Evropske zemlje okreću se obnovljivim izvorima energije, a RS uz pomoć Mađarske planira da koristi nuklearnu energiju. Poslušajte šta obilježava predizbornu kampanja za prijevremene izbore za predsjednika RS.

Pogledajte / Poslušajte

Pogledajte sve epizode
XS
SM
MD
LG