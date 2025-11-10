Dostupni linkovi

Američki Senat napravio korak ka okončanju blokade vlade

Američki Senat napravio korak ka okončanju blokade vlade
Prevoznik Milomir Jaćimović, koji besplatno prevozio studente i građane na antivladine proteste, započeo je štrajk glađu. Američki Senat pokrenuo prijedlog zakona kojim bi se okončala blokada vlade. Poslušajte i priču o Nadiji koja je trpjela uvrede i prijetnje zbog zagrljaja s mladićem iz Srbije.

