Američki Senat napravio korak ka okončanju blokade vlade

Prevoznik Milomir Jaćimović, koji besplatno prevozio studente i građane na antivladine proteste, započeo je štrajk glađu. Američki Senat pokrenuo prijedlog zakona kojim bi se okončala blokada vlade. Poslušajte i priču o Nadiji koja je trpjela uvrede i prijetnje zbog zagrljaja s mladićem iz Srbije.
7. novembar/studeni, 2025.
Skupština Srbije usvojila Leks specijalis za izgradnju na mjestu Generalštaba
6. novembar/studeni, 2025.
Dvanaesta žrtva požara u Domu starih u Tuzli, proglašen Dan žalosti
5. novembar/studeni, 2025.
U tragediji u Tuzli poginulo 11 osoba
4. novembar/studeni, 2025.
Zbog nedostatka dokaza obustavljena istraga protiv Dodika za 'napad na ustavni poredak' BiH
3. novembar/studeni, 2025.
Evropska komisija smatra da je proces proširenja brži nego u posljednjih 15 godina
31. oktobar/listopad, 2025.
Stanje u BiH u fokusu sednice Saveta bezbednosti UN