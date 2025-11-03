Evropska komisija smatra da je proces proširenja brži nego u posljednjih 15 godina

Evropska komisija ocijenila da je Crna Gora ostvarila napredak, dok su Srbija i BiH u zaostatku. Dijana Hrka, majka poginulog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, štrajkuje glađu. Visoka predstavnica EU Kaja Kalas u BiH. Zakonom propisan način markiranja goriva u Crnoj Gori suprotan je propisima EU.