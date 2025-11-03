Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
UŽIVO
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno

Aktuelno na RSE
Slušajte
Aktuelno na RSE

Slušajte

YouTube Music Spotify YouTube Pratite

Evropska komisija smatra da je proces proširenja brži nego u posljednjih 15 godina

Evropska komisija smatra da je proces proširenja brži nego u posljednjih 15 godina
Embed
Evropska komisija smatra da je proces proširenja brži nego u posljednjih 15 godina

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direktan link

Evropska komisija ocijenila da je Crna Gora ostvarila napredak, dok su Srbija i BiH u zaostatku. Dijana Hrka, majka poginulog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, štrajkuje glađu. Visoka predstavnica EU Kaja Kalas u BiH. Zakonom propisan način markiranja goriva u Crnoj Gori suprotan je propisima EU.

Pogledajte / Poslušajte

Pogledajte sve epizode
XS
SM
MD
LG