Evropska komisija smatra da je proces proširenja brži nego u posljednjih 15 godina

Evropska komisija ocijenila da je Crna Gora ostvarila napredak, dok su Srbija i BiH u zaostatku. Dijana Hrka, majka poginulog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, štrajkuje glađu. Visoka predstavnica EU Kaja Kalas u BiH. Zakonom propisan način markiranja goriva u Crnoj Gori suprotan je propisima EU.
Pogledajte / Poslušajte
-
31. oktobar/listopad, 2025.
Stanje u BiH u fokusu sednice Saveta bezbednosti UN
-
30. oktobar/listopad, 2025.
BiH nakon ukidanja američkih sankcija Dodiku
-
29. oktobar/listopad, 2025.
Ukinute američke sankcije Dodiku
-
28. oktobar/listopad, 2025.
Ruske kulturne manifestacije u Srbiji: Kultura ili propaganda?
-
27. oktobar/listopad, 2025.
Posle incidenta u Podgorici, Vlada Crne Gore ukinula bezvizni režim za turske državljane
-
24. oktobar/listopad, 2025.
Crna Gora širi diplomatsku mrežu na šest zemalja