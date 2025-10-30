BiH nakon ukidanja američkih sankcija Dodiku 

Potezi Skupštine Republike Srpske zaslužni za ukidanje sankcija Dodiku i njegovim saradnicima, saopštio Stejt department. Uoči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija: EUFOR nastavlja mandat, u centru pažnje Republika Srpska. Studenti iz Beograda krenuli peške za Novi Sad.