Ruske kulturne manifestacije u Srbiji: Kultura ili propaganda?

Dok su u svetu stavljeni na crnu listu, manifestacije iz oblasti kulture, organizovane uz podršku ruske države, u Srbiji se nesmetano održavaju. Sagovornici RSE kažu da se kultura ne sme cenzurisati, ali da je u ovom slučaju reč o širenju propagande Kremlja. O ovoj i drugim temama u emisiji RSE.