U BiH uhapšen sin hrvatskog trgovca oružjem

U BiH uhapšen sin hrvatskog trgovca oružjem
U BiH uhapšen sin hrvatskog trgovca oružjem

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da je izveden teroristički napad u šatorskom naselju nazvanom "Ćacilend". Zbog sumnjive prodaje fabrike Vitezit u BiH uhapšen sin hrvatskog trgovca oružjem i stečajna upravnica. Britanija uvela sankcije balkanskim bandama.

