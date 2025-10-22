Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da je izveden teroristički napad u šatorskom naselju nazvanom "Ćacilend". Zbog sumnjive prodaje fabrike Vitezit u BiH uhapšen sin hrvatskog trgovca oružjem i stečajna upravnica. Britanija uvela sankcije balkanskim bandama.
21. oktobar/listopad, 2025.
Srbija pred izazovom odluke EU o zabrani ruskog gasa
20. oktobar/listopad, 2025.
Srbija magnet za Kirgistance
17. oktobar/listopad, 2025.
Dok Zelenski traži Tomahavke, Tramp i Putin najavljuju novi sastanak
16. oktobar/listopad, 2025.
Kosovske bezbjednosne snage greškom u Sjevernoj Mitrovici, tvrdi Ministarstvo odbrane Kosova
15. oktobar/listopad, 2025.
EU traži konkretne reforme od Srbije, Crna Gora i dalje u ustavnoj neizvjesnosti
14. oktobar/listopad, 2025.
Predsjedništvo BiH nominovalo Trampa za Nobelovu nagradu za mir 2026.